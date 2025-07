Polissya x FC Santa Coloma: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência

Polissya e FC Santa Coloma medem forças nesta quinta-feira, 24 de julho, em jogo válido pela segunda rodada eliminatória da Liga Conferência. O embate começará às 14h00 (horário de Brasília) no Futbal Tatran Arena, na Eslováquia, e veja abaixo todas as cotações e palpites para esta partida, que pode ter transmissão pelo streaming de casas de apostas.

O Polissya vai para sua segunda participação na competição, buscando consolidar sua presença no cenário europeu. Eles vêm de um empate por 1 a 1 com o Kryvbas no campeonato ucraniano.

Já o FC Santa Coloma disputa a prova pela terceira vez e, apesar de não ser uma potência, costuma ser um adversário aguerrido. A equipe de Andorra perdeu seu último jogo por 2 a 0 contra o Borac, pela própria Liga Conferência.

Confira nosso palpite de Polissya x FC Santa Coloma, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Polissya x FC Santa Coloma Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Polissya x FC Santa Coloma, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada de 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na competição.



Palpite 1: Over 2.5 Gols Totais odd pagando 1.67 na Betnacional



Palpite 2: Ambas as Equipes Marcam odd pagando 2.61 na Betnacional



Palpite 3: Polissya vence o jogo odd pagando 1.16 na Esportes da Sorte



Over 2.5 Gols Totais odd pagando 1.67

O FC Santa Coloma tem uma média de 2 gols marcados por jogo na Liga Conferência, com 4 gols em duas partidas. Além disso, a equipe sofreu 3 gols em dois jogos, resultando em uma média de 1,5 gols sofridos por partida. Isso mostra que os jogos do Santa Coloma tendem a ter um bom número de bolas na rede.

Apesar de não termos as estatísticas do Polissya na competição, o histórico do Santa Coloma em jogos recentes (dois jogos, 4 gols marcados e 3 gols sofridos) sugere uma tendência de partidas com mais de dois gols. Considerando o ataque efetivo e a defesa que permite gols, a aposta em "Over 2.5 Gols Totais" parece uma boa pedida.

Ambas as Equipes Marcam odd pagando 2.61

O FC Santa Coloma marcou em 50% dos jogos que disputou nesta temporada, o que mostra uma capacidade ofensiva razoável. Mesmo tendo sofrido gols em seus dois jogos na Liga Conferência, a equipe conseguiu balançar as redes adversárias.

Como o Polissya é o time ucraniano e joga em casa, a expectativa é que também marque. A combinação de um Santa Coloma que faz gols e uma defesa que cede, junto com o ataque do Polissya, aponta para um cenário onde os dois times devem marcar.

Polissya vence o jogo – odd pagando 1.16

O Polissya é um time da primeira divisão ucraniana e busca consolidar sua presença em competições europeias. Mesmo vindo de um empate em seu último jogo, eles enfrentam um FC Santa Coloma que perdeu sua última partida na Liga Conferência.

Considerando o nível das ligas em que atuam, o Polissya tem um elenco com mais recursos e experiência em um campeonato mais competitivo. Jogando em um campo neutro na Eslováquia, mas ainda assim com o favoritismo de ser o time de uma liga mais forte, a vitória do Polissya é o resultado mais provável.

Polissya x FC Santa Coloma - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Polissya x FC Santa Coloma através do streaming de casas de apostas. A partida está marcada para às 14h00 (horário de Brasília), desta quinta-feira, no Futbal Tatran Arena, Eslováquia.

Tudo o que você precisa saber de Polissya x FC Santa Coloma:



⚽️ Confronto: Polissya x FC Santa Coloma - Liga Conferência



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Futbal Tatran Arena, Eslováquia



📺 Onde vai passar Polissya x FC Santa Coloma: Streaming de casas de apostas



Polissya x FC Santa Coloma - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Até o momento, não há histórico de confrontos entre Polissya e FC Santa Coloma.

Polissya x FC Santa Coloma: quem ganha? - Melhores odds

O Polissya tem uma probabilidade maior de ganhar o jogo desta quinta-feira, 24 de julho.



Polissya ganha - Odd de @1.19 na Superbet



Empate - Odd de @6.40 na Superbet



FC Santa Coloma ganha - Odd de @13.0 na Superbet



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.