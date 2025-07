Plzen x Servette: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga dos Campeões 2025 (22/07)

Plzen e Servette se enfrentam nesta terça-feira, 22/07, em partida válida pela 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília) no Doosan Arena, em Plzen, na República Tcheca. O jogo não tem transmissão definida até o momento.

O Plzen tenta aproveitar o mando de campo para furar a defesa do adversário, algo que não conseguiu nos dois últimos encontros. O Servette, por sua vez, vai a campo confiante no equilíbrio do confronto e buscando surpreender fora de casa.

Confira nosso palpite de hoje para Plzen x Servette, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Plzen x Servette Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para os palpites de Plzen x Servette, analisamos o histórico recente entre as equipes e o contexto deste mata-mata. Como mostram os dados, o confronto tende a ser mais fechado, com poucas chances reais de gol.



Menos de 1.5 gols - odd pagando 2.50 na bet365



Empate ao intervalo - odd pagando 2.00 na Superbet



Resultado exato 0x0 - odd pagando 5.72 na Esportes da Sorte



Para as apostas em Plzen x Servette, esses três palpites surgem como os mais interessantes ao considerar os últimos duelos e a forma como as equipes se comportam em mata-mata continental.

Menos de 1.5 gols - odd pagando 2.50

As duas partidas anteriores entre Plzen e Servette terminaram empatadas em 0x0, incluindo um confronto recente na Conference League. Os times mostraram pouca eficiência ofensiva e postura extremamente cautelosa.

Tanto Plzen quanto Servette não marcaram gols nesses jogos. Essa tendência de jogos truncados e equilibrados torna o mercado de menos de 1.5 gols uma opção bastante atrativa para esta nova partida.

Empate ao intervalo - odd pagando 2.00

Nos dois encontros anteriores, os primeiros tempos terminaram sem alterações no placar. O estímulo à cautela é evidente, principalmente por se tratar de jogo de ida em eliminatória.

A expectativa é que as equipes voltem a adotar postura conservadora, estudando o adversário e evitando riscos. Aposta no empate no intervalo é coerente com a dinâmica histórica do confronto.

Resultado exato 0x0 - odd pagando 5.72

Não é comum encontrar confrontos diretos com 100% de empates por 0x0, como é o caso aqui. E isso em contexto de jogos de mata-mata europeu, onde o receio de sofrer um gol costuma prevalecer.

A aposta no placar exato 0x0 pode parecer arriscada, mas tem embasamento sólido no retrospecto recente. Para quem busca retorno mais alto, é uma opção de valor.

Plzen x Servette - Onde Assistir Ao vivo

Até o momento, nenhuma emissora confirmou transmissão de Plzen x Servette para o Brasil. A partida está marcada para às 14h00 desta terça-feira, no Doosan Arena, em Plzen.

Tudo o que você precisa saber de Plzen x Servette:



⚽️ Confronto: Plzen x Servette - Liga dos Campeões 2025/26

🗓️ Data: 22/07/2025

⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Doosan Arena, Plzen

📺 Onde vai passar Plzen x Servette: sem transmissão confirmada



Plzen x Servette - Últimos 5 jogos Entre Os Times