Plymouth
League Cup - United Kingdom
Home Park
QPR
Plymouth x QPR: Palpite Odds Altas +9, +11, Onde Assistir, Copa da Liga Inglesa, 12/8

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Plymouth Argyle x Queens Park Rangers: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Home Park, em Plymouth, com transmissão oficial na bet365.


As equipes se encontram em um jogo de mata-mata, e o retrospecto recente é bem equilibrado, com três empates em quatro confrontos diretos. O Queens Park Rangers chega com uma sequência de quatro vitórias fora de casa, enquanto o Plymouth está em uma fase mais difícil, com três derrotas seguidas.


Plymouth x QPR Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Queens Park Rangers para vencer - odd 2.42

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.65

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.79


Analisando as estatísticas, o Queens Park Rangers é o favorito com uma odd de 2.42. O Plymouth Argyle tem uma média de 1.2 gols marcados por jogo e o Queens Park Rangers tem a mesma média. Além disso, o Plymouth tem 80% de jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o QPR tem 60%. Por isso, o palpite de que ambas as equipes marcam e o de mais de 2.5 gols são apostas com um bom valor.


Palpites Alternativos Plymouth x QPR



  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Queens Park Rangers - odd 1.76

  • 🎯 Palpite: Queens Park Rangers vence e ambas marcam (sim) - odd 4.31

  • 🎯 Palpite: Placar exato de 1 a 2 para o Queens Park Rangers - odd 8.85


Para palpites alternativos, a aposta de Empate Anula Aposta no Queens Park Rangers é uma opção segura para o favorito. Outra boa opção é a aposta combinada de vitória do QPR com ambas as equipes marcando, que traz uma odd de 4.31. Já a aposta no placar exato de 1 a 2 para o QPR é uma aposta de alto risco com uma odd de 8.85.


💰 Plymouth x QPR: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Queens Park Rangers ou Empate - odd 1.39

  • 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.25

  • 🟡 Palpite: Queens Park Rangers marca mais de 0.5 gols - odd 1.25


⚖️ Plymouth x QPR: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Plymouth Argyle para vencer - odd 2.74

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Queens Park Rangers / Queens Park Rangers - odd 3.82

  • 🟡 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.12


🚀 Plymouth x QPR: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 1 a 1 - odd 6.00

  • 🟢 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.01

  • 🟡 Palpite: Placar exato 2 a 1 para o Plymouth Argyle - odd 9.52


Plymouth x QPR: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este jogo é válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa e tem formato de mata-mata. O histórico recente entre as equipes é equilibrado, com três empates em quatro jogos nos últimos três anos. Em caso de empate no tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis para definir quem avança de fase.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Plymouth Argyle x Queens Park Rangers - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Home Park, em Plymouth

  • 📺 Transmissão: bet365


Como Plymouth e QPR Chegam Para o Confronto


O Plymouth Argyle chega para a partida em uma fase ruim, com uma sequência de três derrotas seguidas e sem vencer há três jogos. A equipe tem uma média global de 1.2 gols marcados por jogo e 1.6 gols sofridos. O time tem 80% de seus jogos com mais de 2.5 gols. Quando joga em casa, o Plymouth abriu o placar em 60% dos jogos e venceu em 67% dessas ocasiões.


O Queens Park Rangers vive uma fase melhor, com uma sequência de um empate e sem perder há três jogos. O time tem uma média de 1.2 gols marcados e 1.5 gols sofridos por partida. Quando o QPR abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 40% das vezes), ele venceu 100% das partidas.

Plymouth x QPR: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Plymouth x QPR: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2024 Championship
Plymouth
0 - 1
QPR
2024 Championship
QPR
1 - 1
Plymouth
2023 Championship
Plymouth
1 - 1
QPR
2023 Championship
QPR
0 - 0
Plymouth
2020 League Cup
Plymouth
3 - 2
QPR

