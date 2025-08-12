- D
Plymouth x QPR: Palpite Odds Altas +9, +11, Onde Assistir, Copa da Liga Inglesa, 12/8
Plymouth Argyle x Queens Park Rangers: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Home Park, em Plymouth, com transmissão oficial na bet365.
As equipes se encontram em um jogo de mata-mata, e o retrospecto recente é bem equilibrado, com três empates em quatro confrontos diretos. O Queens Park Rangers chega com uma sequência de quatro vitórias fora de casa, enquanto o Plymouth está em uma fase mais difícil, com três derrotas seguidas.
Plymouth x QPR Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Queens Park Rangers para vencer - odd 2.42
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.65
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.79
Analisando as estatísticas, o Queens Park Rangers é o favorito com uma odd de 2.42. O Plymouth Argyle tem uma média de 1.2 gols marcados por jogo e o Queens Park Rangers tem a mesma média. Além disso, o Plymouth tem 80% de jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o QPR tem 60%. Por isso, o palpite de que ambas as equipes marcam e o de mais de 2.5 gols são apostas com um bom valor.
Palpites Alternativos Plymouth x QPR
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Queens Park Rangers - odd 1.76
- 🎯 Palpite: Queens Park Rangers vence e ambas marcam (sim) - odd 4.31
- 🎯 Palpite: Placar exato de 1 a 2 para o Queens Park Rangers - odd 8.85
Para palpites alternativos, a aposta de Empate Anula Aposta no Queens Park Rangers é uma opção segura para o favorito. Outra boa opção é a aposta combinada de vitória do QPR com ambas as equipes marcando, que traz uma odd de 4.31. Já a aposta no placar exato de 1 a 2 para o QPR é uma aposta de alto risco com uma odd de 8.85.
💰 Plymouth x QPR: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Queens Park Rangers ou Empate - odd 1.39
- 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.25
- 🟡 Palpite: Queens Park Rangers marca mais de 0.5 gols - odd 1.25
⚖️ Plymouth x QPR: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Plymouth Argyle para vencer - odd 2.74
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Queens Park Rangers / Queens Park Rangers - odd 3.82
- 🟡 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.12
🚀 Plymouth x QPR: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 1 a 1 - odd 6.00
- 🟢 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.01
- 🟡 Palpite: Placar exato 2 a 1 para o Plymouth Argyle - odd 9.52
Plymouth x QPR: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este jogo é válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa e tem formato de mata-mata. O histórico recente entre as equipes é equilibrado, com três empates em quatro jogos nos últimos três anos. Em caso de empate no tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis para definir quem avança de fase.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Plymouth Argyle x Queens Park Rangers - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Home Park, em Plymouth
- 📺 Transmissão: bet365
Como Plymouth e QPR Chegam Para o Confronto
O Plymouth Argyle chega para a partida em uma fase ruim, com uma sequência de três derrotas seguidas e sem vencer há três jogos. A equipe tem uma média global de 1.2 gols marcados por jogo e 1.6 gols sofridos. O time tem 80% de seus jogos com mais de 2.5 gols. Quando joga em casa, o Plymouth abriu o placar em 60% dos jogos e venceu em 67% dessas ocasiões.
O Queens Park Rangers vive uma fase melhor, com uma sequência de um empate e sem perder há três jogos. O time tem uma média de 1.2 gols marcados e 1.5 gols sofridos por partida. Quando o QPR abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 40% das vezes), ele venceu 100% das partidas.
Plymouth x QPR: Palpite do Dia
Plymouth x QPR: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Plymouth x QPR: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se que as apostas esportivas devem ser uma forma de lazer e não uma maneira de conseguir renda extra. Para ter uma experiência positiva, é fundamental jogar de forma responsável, estabelecendo limites de tempo e dinheiro. O jogo responsável é a base para uma diversão segura. Se você sentir que o hábito está fugindo do seu controle, procure ajuda. Para mais orientações, acesse nosso guia de Jogo Responsável.