Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Ciudad de Vicente López
Godoy Cruz
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
Platense x Godoy Cruz: Palpite Odds 3+ - Campeonato Argentino (01/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
01.09.2025
Atualizado em
01.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Platense e Godoy Cruz se enfrentam na segunda-feira, 1 de setembro, em partida válida pela 7ª rodada da 2ª fase do Campeonato Argentino 2025. A bola vai rolar às 19h15 (horário de Brasília) no Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López. 


A transmissão do jogo será pela Disney+. O confronto promete ser disputado, com o Platense buscando a vitória em casa e o Godoy Cruz tentando somar pontos importantes fora de casa. A partida é crucial para ambos os times, que buscam melhorar suas posições na tabela da competição.


Confira nossos palpites de Platense x Godoy Cruz, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Platense x Godoy Cruz: Nossas 3 Melhores Dicas



  🎯Ambos Marcam - odd 2.20

  🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.75

  🎯 Platense Vence - odd 2.80


Para os palpites de Platense x Godoy Cruz, analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas dos confrontos diretos. O Platense precisa se recuperar em casa, enquanto o Godoy Cruz busca manter a boa fase.


Platense x Godoy Cruz: Palpites Alternativos


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A análise do histórico de confrontos e o desempenho recente das equipes indicam mercados com potencial de lucro.



  🎯 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.90 

  🎯 Platense Vence 1º Tempo - odd 3.00

  🎯 Godoy Cruz Marca no 2º Tempo - odd 2.50


Super Palpites Platense x Godoy Cruz



  🚀 Platense Vence e Ambos Marcam - odd 5.00


💰 Palpites de Odds Baixas Platense x Godoy Cruz


Alguns mercados podem ser interessantes para quem busca aposta mais segura.



  🔵 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.45

  🟢 Dupla Chance: Platense/Empate - odd 1.55

  🟡 Empate anula a aposta: Platense - odd 1.80


⚖️ Palpites de Odds Médias Platense x Godoy Cruz


Para quem gosta de arriscar um pouco mais, boas oportunidades de lucro podem surgir.



  🔵 Resultado Correto: Platense 2x1 - odd 8.00

  🟢 Godoy Cruz para se classificar - odd 3.50

  🟡 Total de Gols: ímpar - odd 2.99


🚀 Palpites de Odds Altas Platense x Godoy Cruz


Para os apostadores que visam grandes lucros, separamos os mercados com odds mais elevadas.



  🔵 Placar Exato: 3x1 Platense - odd 10.00

  🟢 Godoy Cruz Vence e Ambos Marcam - odd 9.00 


Platense x Godoy Cruz: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  ⚽ Confronto: Platense x Godoy Cruz - Liga Argentina 2025 

  📅 Data: 01/09/2025

  ⏰ Horário: 19h15 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Estádio Ciudad de Vicente López, Vicente López

  📺 Transmissão: Disney+


Como Platense e Godoy Cruz Chegam Para o Confronto


O Platense, jogando em casa, busca impor seu ritmo e garantir os três pontos para subir na tabela. A equipe tem se mostrado consistente, mas precisa melhorar a finalização para converter as chances em gols.


O Godoy Cruz, por outro lado, busca surpreender fora de casa e conquistar pontos importantes para se manter na parte de cima da tabela. A equipe tem mostrado um bom desempenho, mas precisa ter atenção na defesa para evitar sustos.


Nossa Opinião para Platense x Godoy Cruz


Com base na análise dos dados, o confronto entre Platense e Godoy Cruz promete ser equilibrado, com ambos os times buscando a vitória. Acreditamos que o fator casa pode ser decisivo.


A expectativa é de um jogo aberto, com chances de gol para os dois lados. Acreditamos que o Platense tem uma leve vantagem, mas o Godoy Cruz pode surpreender. Uma aposta no mercado de gols pode ser uma boa opção.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Platense x Godoy Cruz: Palpite do Dia

Platense Vence
2.3
Platense x Godoy Cruz: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Platense x Godoy Cruz: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Godoy Cruz
1 - 1
Platense
2024 Liga Profesional Argentina
Platense
1 - 0
Godoy Cruz
2024 Copa de la Liga Profesional
Platense
1 - 2
Godoy Cruz
2023 Copa de la Liga Profesional
Godoy Cruz
1 - 1
Platense
2023 Copa de la Liga Profesional
Godoy Cruz
2 - 0
Platense

