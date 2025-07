Platense x Argentinos Juniors: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Argentina 26/07

Platense e Argentinos Juniors se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida válida pela fase de grupos do Campeonato Argentino. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília) no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires. Até o momento, nenhum canal oficial confirmou a transmissão ao vivo.

Este é um daqueles clássicos que não se medem só pela tabela. O confronto entre o "Calamar" e o "Bicho" é recheado de história e rivalidade, e neste sábado os dois times voltam a se enfrentar com objetivos claros no campeonato: conquistar os três pontos e o moral da torcida.

Confira nosso palpite de Platense x Argentinos Juniors, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações para o confronto de hoje. Acompanhe também os palpites de hoje e encontre outras análises atualizadas.

Palpites de Platense x Argentinos Juniors - 3 opções para você apostar



Palpite 1 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.60 na Esportes da Sorte



Palpite 2 - Dupla Chance: Platense ou Empate - odd pagando 1.65 na Bet365



Palpite 3 - Resultado Correto: 1x1 - odd pagando 6.50 na Superbet



Para as apostas em Platense x Argentinos Juniors, escolhemos esses três palpites com base no histórico equilibrado do confronto e nas estatísticas recentes da temporada 2025. Como veremos a seguir, os dois clubes vivem momentos semelhantes e apostam na consistência defensiva como principal trunfo.

Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.60

As últimas cinco partidas entre as equipes terminaram com média de 1.6 gol por jogo, sendo que três delas tiveram placares abaixo de dois gols. O equilíbrio tático e a forte marcação se destacam nesse clássico.

Tanto Platense quanto Argentinos têm um padrão de jogo conservador nos confrontos diretos. Desde 2023, quatro dos últimos cinco jogos entre eles terminaram com placares apertados, como 1x0 ou 0x0. Isso faz com que o mercado de menos de 2.5 gols pareça o mais seguro.

Dupla Chance: Platense ou Empate - odd pagando 1.65

Jogando em casa, o Platense soma seis vitórias e nove empates em 20 confrontos contra o Argentinos Juniors. No recorte recente, o time também se mostra mais consistente quando atua no Ciudad de Vicente López.

Já o Argentinos Juniors tem desempenho modesto como visitante e não costuma abrir vantagem fora de casa neste tipo de duelo. A odd para Dupla Chance a favor do Platense combina segurança com bom retorno.

Resultado Correto: 1x1 - odd pagando 6.50

O placar mais recorrente entre os dois times é o 1x1, repetido em pelo menos seis ocasiões nos confrontos diretos. Como ambos costumam marcar e sofrer gols em 68% de suas partidas, esse placar se torna uma boa tentativa para quem busca odds mais altas.

Essa sugestão deve ser considerada por quem prefere entradas mais ousadas, já que a combinação de equilíbrio histórico e média de gols baixa torna o empate com gols um cenário realista.

Onde assistir Platense x Argentinos Juniors ao vivo

Até o momento, nenhuma emissora confirmou a transmissão de Platense x Argentinos Juniors no Brasil. A partida começa às 19h00, deste sábado (26), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires.

Tudo o que você precisa saber de Platense x Argentinos Juniors:



⚽ Confronto: Platense x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino

📅 Data: 26/07/2025

⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Ciudad de Vicente López, Argentina

📺 Onde vai passar Platense x Argentinos Juniors: Sem transmissão confirmada



Platense x Argentinos Juniors: escalações



Provável escalação do Platense: De Olivera; Morgantini, Recalde, Suso e Infante; Villalba, Russo, Rossi, Taborda; Baldassarra e Servetto

Provável escalação do Argentinos Juniors: Arias; Torrén, Galván, Sánchez; Redondo, Moyano, Metilli, Montiel; Gondou, Verón e Lescano



Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos das equipes e podem sofrer alterações até o início da partida.

Platense x Argentinos Juniors: últimos jogos entre os times

Confira os últimos cinco confrontos diretos:



03/02/2025 - Argentinos Juniors 1x0 Platense (Campeonato Argentino)



27/10/2024 - Platense 2x1 Argentinos Juniors (Primera División)



26/02/2024 - Argentinos Juniors 3x1 Platense (Copa da Liga Argentina)



02/10/2023 - Platense 0x0 Argentinos Juniors (Copa da Liga)



02/06/2023 - Argentinos Juniors 1x0 Platense (Primera División)



Platense x Argentinos Juniors: quem ganha? - Melhores odds

Se olharmos o retrospecto, o equilíbrio chama atenção. Platense tem 32% de vitórias no histórico geral, contra 27% do Argentinos Juniors, e 41% dos jogos terminaram empatados.



Platense vence - Odd de @3.00 na Superbet



Empate - Odd de @2.90 na Superbet



Argentinos Juniors vence - Odd de @2.60 na Superbet



Essas cotações reforçam a imprevisibilidade do confronto. O valor está no mercado de empate ou dupla chance, conforme analisamos acima.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.