Detroit Pistons x New York Knicks: NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite - 11/07

Palpite 2 – Total de pontos acima de 175.5 – odd 1.78

O ritmo da Summer League costuma ser acelerado, com menos foco defensivo. Knicks e Pistons têm talentos de perímetro e jogadores em busca de espaço, o que geralmente resulta em pontuação elevada.

Palpite 3 – Knicks vence 2º tempo – odd 2.05

O elenco do Knicks conta com peças mais sólidas no banco, como Dink Pate e Mohamed Diawara, que tendem a aproveitar os minutos finais contra reservas menos experientes dos Pistons.

Palpite 4 – Pistons total par de pontos – odd 1.90

O Detroit costuma alternar bons e maus momentos ofensivos, o que torna a soma total dos seus pontos volátil. Nos últimos jogos de Summer League, marcou 92, 88 e 80 pontos. O padrão favorece totais pares.