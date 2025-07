Detroit Pistons x Miami Heat: Palpite e Onde Assistir NBA Summer League- 17/07

Palpite 1 – Pistons vence – odd 1.90

O Pistons mostrou mais consistência coletiva, com vitórias tranquilas sobre Knicks e Rockets. Mesmo na derrota para o Wolves, liderou por três quartos. O Heat ainda parece instável defensivamente e tem dificuldades no último período. Apostar na vitória simples de Detroit é uma escolha racional com bom valor.

Palpite 2 – Total de pontos acima de 182.5 – odd 1.92

Ambos os times têm média próxima de 90 pontos por jogo. A defesa do Heat sofreu 105 contra o Hawks e 92 contra o Cavs, enquanto o Pistons teve jogos acima de 180 pontos em duas das três partidas. O ritmo acelerado favorece um placar elevado.

Palpite 3 – 1º Tempo com mais de 90.5 pontos – odd 1.88

O Heat costuma começar os jogos com pontuação alta, especialmente contra o Boston (50 pontos no primeiro tempo). O Pistons também tem boa média ofensiva inicial. O primeiro tempo deve ser o momento mais aberto do jogo, com tendência ao over.