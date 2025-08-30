Assine UOL
Pisa
Serie A - Italy
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
AS Roma
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5
x
3.6
2
1.73
Apostar agora
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 01:31

Pisa x Roma: Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 30/08

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Pisa x Roma: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


As equipes de Pisa e Roma se enfrentam neste sábado (30/08) pelas 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Romeo Anconetani, em Pisa, na Itália, em jogo da rodada 2 do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão no Disney+.


O time da casa ainda não venceu nesta temporada, ao contrário dos romanos que somam um jogo e uma vitória.


Agora, a turma da capital quer somar mais 3 pontos na luta pelo topo da classificação, mas a equipe de Pisa quer pontuar para se livrar dos lugares de rebaixamento.


Pisa x Roma Super Palpite do Dia



  • 🚀 Vitória da Roma - odd 1.73 na Esportes da Sorte


💰 Pisa x Roma Palpite de Odds Baixas



  • 🔵 Roma para Vencer (Fora) - odd 1.73 na Esportes da Sorte

  • 🟢 Mais de 1.5 gol - odd 1.30 na Esportes da Sorte

  • 🟡 Roma total - mais de 1.5 gols - odd 1.84 na Esportes da Sorte


⚖️ Pisa x Roma Palpite de Odds Médias



  • 🔵 Roma para vencer sem sofrer golos - odd: 2.70 na Esportes da Sorte

  • 🟢 Roma marca em ambos os tempos - odd 2.77 na Esportes da Sorte

  • 🟡 Dybala marca a qualquer momento - odd: 2.65 na Esportes da Sorte


🚀 Pisa x Roma Palpite de Odds Altas



  • 🔵 Ambas as equipas marcam - SIM - odd 1.90 na Esportes da Sorte

  • 🟢 Mais de 2.5 gols no jogo - odd: 1.94 na Esportes da Sorte

  • 🟡 Resultado exato: 1-3 para a Roma - Odd 14.43 na Esportes da Sorte


Pisa x Roma: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Pisa x Roma - Campeonato Italiano 2025/2026

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Romeo Anconetani, Pisa, Itália

  • 📺 Transmissão: Disney+ e Novibet


Pisa e Roma: Escalações prováveis


Pisa: Adrian Semper; Idrissa Touré, Antonio Caracciolo, Daniel Denoon, Simone Canestrelli; Samuele Angori, Michel Aebischer, Marius Marin, Stefano Moreo; Henrik Meister, Mattéo Tramoni.


Roma: Mile Svilar; Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Wesley França; Manu Koné, Bryan Cristante, Angeliño, Matìas Soulé; Dybala, El Shaarawy.


Pisa x Roma: Como chegam os times


Pisa



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 2 Empates (100%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)

  • 🛡️ 1 Gol sofrido (0,5 G/J)


Roma



  • ⚽️ 1 Jogo

  • 1 Vitória (100%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 1 Gol marcado (1 G/J)

  • 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)


Pisa x Roma: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 16 vezes, com 11 vitórias da Roma, 2 empates e 3 triunfos do Pisa.


1991-05-25: Pisa 0-1 Roma, R34, Campeonato Italiano 90/91
1991-01-19: Roma 0-2 Pisa, R17, Campeonato Italiano 90/91
1989-03-18: Pisa 1-0 Roma, R22, Campeonato Italiano 88/89
1988-11-05: Roma 2-1 Pisa, R5, Campeonato Italiano 88/89
1988-02-13: Pisa 1-1 Roma, R19, Campeonato Italiano 87/88

Ver mais Ver menos

Pisa x AS Roma: Palpite do Dia

AS Roma Vence
Superbet logo
1.77
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Aston Villa - Crystal Palace
1
1.9
Internacional - Fortaleza EC
1
1.63
Corinthians W - São Paulo W
1
1.41
Múltipla
4.37
x
Aposta
20
=
Ganhos
87.34
Apostar agora

Pisa x AS Roma: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Pisa
Empate
AS Roma

Pisa x Roma: Jogo Responsável


Se decidir fazer apostas no Pisa x Roma lembre-se das regras do Jogo Responsável:



  • Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.

  • Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.

  • Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.

  • Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.


E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.


Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.

Ver mais Ver menos

