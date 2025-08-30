- E
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- V
Pisa x Roma: Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 30/08
Pisa x Roma: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
As equipes de Pisa e Roma se enfrentam neste sábado (30/08) pelas 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Romeo Anconetani, em Pisa, na Itália, em jogo da rodada 2 do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão no Disney+.
O time da casa ainda não venceu nesta temporada, ao contrário dos romanos que somam um jogo e uma vitória.
Agora, a turma da capital quer somar mais 3 pontos na luta pelo topo da classificação, mas a equipe de Pisa quer pontuar para se livrar dos lugares de rebaixamento.
Pisa x Roma Super Palpite do Dia
- 🚀 Vitória da Roma - odd 1.73 na Esportes da Sorte
💰 Pisa x Roma Palpite de Odds Baixas
- 🔵 Roma para Vencer (Fora) - odd 1.73 na Esportes da Sorte
- 🟢 Mais de 1.5 gol - odd 1.30 na Esportes da Sorte
- 🟡 Roma total - mais de 1.5 gols - odd 1.84 na Esportes da Sorte
⚖️ Pisa x Roma Palpite de Odds Médias
- 🔵 Roma para vencer sem sofrer golos - odd: 2.70 na Esportes da Sorte
- 🟢 Roma marca em ambos os tempos - odd 2.77 na Esportes da Sorte
- 🟡 Dybala marca a qualquer momento - odd: 2.65 na Esportes da Sorte
🚀 Pisa x Roma Palpite de Odds Altas
- 🔵 Ambas as equipas marcam - SIM - odd 1.90 na Esportes da Sorte
- 🟢 Mais de 2.5 gols no jogo - odd: 1.94 na Esportes da Sorte
- 🟡 Resultado exato: 1-3 para a Roma - Odd 14.43 na Esportes da Sorte
Pisa x Roma: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Pisa x Roma - Campeonato Italiano 2025/2026
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Romeo Anconetani, Pisa, Itália
- 📺 Transmissão: Disney+ e Novibet
Pisa e Roma: Escalações prováveis
Pisa: Adrian Semper; Idrissa Touré, Antonio Caracciolo, Daniel Denoon, Simone Canestrelli; Samuele Angori, Michel Aebischer, Marius Marin, Stefano Moreo; Henrik Meister, Mattéo Tramoni.
Roma: Mile Svilar; Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Wesley França; Manu Koné, Bryan Cristante, Angeliño, Matìas Soulé; Dybala, El Shaarawy.
Pisa x Roma: Como chegam os times
Pisa
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 2 Empates (100%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)
- 🛡️ 1 Gol sofrido (0,5 G/J)
Roma
- ⚽️ 1 Jogo
- ✅ 1 Vitória (100%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 1 Gol marcado (1 G/J)
- 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)
Pisa x Roma: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 16 vezes, com 11 vitórias da Roma, 2 empates e 3 triunfos do Pisa.
1991-05-25: Pisa 0-1 Roma, R34, Campeonato Italiano 90/91
1991-01-19: Roma 0-2 Pisa, R17, Campeonato Italiano 90/91
1989-03-18: Pisa 1-0 Roma, R22, Campeonato Italiano 88/89
1988-11-05: Roma 2-1 Pisa, R5, Campeonato Italiano 88/89
1988-02-13: Pisa 1-1 Roma, R19, Campeonato Italiano 87/88
Pisa x AS Roma: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Pisa x AS Roma: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Pisa x Roma: Jogo Responsável
Se decidir fazer apostas no Pisa x Roma lembre-se das regras do Jogo Responsável:
- Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.
- Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
- Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.
- Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.
E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.
Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- E
- D
- D
- V
- D
- D
- V
Nantes Vence
- D
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- D
- V
- D
Paris FC Vence
- D
- E
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
NEC Nijmegen Vence
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- D
Santos Vence
- E
- V
- D
- D
- V
- D
- E
- V
- V
- V
Caxias Vence