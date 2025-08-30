Pisa x Roma: Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 30/08

Pisa x Roma: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

As equipes de Pisa e Roma se enfrentam neste sábado (30/08) pelas 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Romeo Anconetani, em Pisa, na Itália, em jogo da rodada 2 do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão no Disney+.

O time da casa ainda não venceu nesta temporada, ao contrário dos romanos que somam um jogo e uma vitória.

Agora, a turma da capital quer somar mais 3 pontos na luta pelo topo da classificação, mas a equipe de Pisa quer pontuar para se livrar dos lugares de rebaixamento.

Pisa x Roma Super Palpite do Dia



🚀 Vitória da Roma - odd 1.73 na Esportes da Sorte



💰 Pisa x Roma Palpite de Odds Baixas



🔵 Roma para Vencer (Fora) - odd 1.73 na Esportes da Sorte

- odd 1.73 na Esportes da Sorte

🟢 Mais de 1.5 gol - odd 1.30 na Esportes da Sorte

- odd 1.30 na Esportes da Sorte

🟡 Roma total - mais de 1.5 gols - odd 1.84 na Esportes da Sorte



⚖️ Pisa x Roma Palpite de Odds Médias



🔵 Roma para vencer sem sofrer golos - odd: 2.70 na Esportes da Sorte

- odd: 2.70 na Esportes da Sorte

🟢 Roma marca em ambos os tempos - odd 2.77 na Esportes da Sorte

- odd 2.77 na Esportes da Sorte

🟡 Dybala marca a qualquer momento - odd: 2.65 na Esportes da Sorte



🚀 Pisa x Roma Palpite de Odds Altas



🔵 Ambas as equipas marcam - SIM - odd 1.90 na Esportes da Sorte

odd 1.90 na Esportes da Sorte

🟢 Mais de 2.5 gols no jogo - odd: 1.94 na Esportes da Sorte

odd: 1.94 na Esportes da Sorte

🟡 Resultado exato: 1-3 para a Roma - Odd 14.43 na Esportes da Sorte



Pisa x Roma: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Pisa x Roma - Campeonato Italiano 2025/2026

Pisa x Roma - Campeonato Italiano 2025/2026

📅 Data: 30/08/2025

30/08/2025

⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)

15:45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Romeo Anconetani, Pisa, Itália

Estádio Romeo Anconetani, Pisa, Itália

📺 Transmissão: Disney+ e Novibet



Pisa e Roma: Escalações prováveis

Pisa: Adrian Semper; Idrissa Touré, Antonio Caracciolo, Daniel Denoon, Simone Canestrelli; Samuele Angori, Michel Aebischer, Marius Marin, Stefano Moreo; Henrik Meister, Mattéo Tramoni.

Roma: Mile Svilar; Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Wesley França; Manu Koné, Bryan Cristante, Angeliño, Matìas Soulé; Dybala, El Shaarawy.

Pisa x Roma: Como chegam os times

Pisa



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

(0%)

🤝 2 Empates (100%)

(100%)

❌ 0 Derrotas (0%)

(0%)

🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)

(0,5 G/J)

🛡️ 1 Gol sofrido (0,5 G/J)



Roma



⚽️ 1 Jogo



✅ 1 Vitória (100%)

(100%)

🤝 0 Empates (0%)

(0%)

❌ 0 Derrotas (0%)

(0%)

🥅 1 Gol marcado (1 G/J)

(1 G/J)

🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)



Pisa x Roma: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 16 vezes, com 11 vitórias da Roma, 2 empates e 3 triunfos do Pisa.

1991-05-25: Pisa 0-1 Roma, R34, Campeonato Italiano 90/91

1991-01-19: Roma 0-2 Pisa, R17, Campeonato Italiano 90/91

1989-03-18: Pisa 1-0 Roma, R22, Campeonato Italiano 88/89

1988-11-05: Roma 2-1 Pisa, R5, Campeonato Italiano 88/89

1988-02-13: Pisa 1-1 Roma, R19, Campeonato Italiano 87/88