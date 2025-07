Pisa x Bra: Palpite, Onde Assistir - Amistoso (23/07)

Pisa e Bra se enfrentam nesta quarta-feira, 23/07, em partida amistosa válida pela pré-temporada dos dois clubes italianos. A bola rola às 13h (horário de Brasília) no Stadio Comunale.

O Pisa Sporting Club vive momento histórico após conquistar o acesso à Serie A 2025/26, encerrando jejum de 34 anos na elite do futebol italiano. Já o Associazione Calcio Bra também celebra ascensão, tendo garantido promoção à Serie C após dominar a Serie D.

Confira nosso palpite de Pisa x Bra, saiba onde assistir ao jogo e as principais informações do confronto.

Pisa x Bra Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas esportivas em Pisa x Bra sugerimos três palpites baseados na diferença de categoria entre as equipes. Como você verá a seguir, os times estão em momentos distintos de crescimento.



Palpite 1 - Vitória do Pisa - odd pagando 1.30 na Superbet

Palpite 2 - Pisa com handicap -2 - odd pagando 2.00 na Bet365

Palpite 3 - Mais de 3.5 gols na partida - odd pagando 2.25 na F12.Bet



Vitória do Pisa - odd pagando 1.30

O Pisa chega com categoria muito superior para este amistoso, tendo garantido acesso à Serie A após campanha brilhante comandada por Filippo Inzaghi. A diferença entre primeira e terceira divisão é significativa no futebol italiano.

Além disso, o elenco do Pisa tem valor de mercado estimado em €65 milhões, enquanto o Bra opera com orçamento típico de Serie C. A experiência em competições profissionais deve fazer diferença neste confronto preparatório.

Pisa com handicap -2 - odd pagando 2.00

Considerando a superioridade técnica do Pisa sobre um adversário recém-promovido da Serie D, a aposta no handicap de -2 gols oferece boa margem para quem acredita em vitória folgada dos toscanos.

O Pisa demonstrou poder ofensivo na Serie B 2024/25, sendo uma das melhores campanhas da categoria. Contra um time que ainda se adapta ao futebol profissional, pode aproveitar para testar diferentes formações e marcar vários gols.

Mais de 3.5 gols na partida - odd pagando 2.25

Amistosos entre times de categorias diferentes costumam ter características ofensivas, especialmente quando o favorito busca dar confiança aos jogadores. O Pisa pode aproveitar para ajustar o setor ofensivo contra adversário mais acessível.

O próprio Bra, apesar da categoria inferior, vem de campanha goleadora na Serie D e pode aproveitar eventuais relaxamentos defensivos do adversário para balançar as redes e contribuir para um placar elástico.

Pisa x Bra - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Este será o primeiro confronto entre Pisa e Bra na história, já que os times nunca se enfrentaram em competições oficiais devido à diferença de categorias.

Pisa x Bra: quem ganha? - Melhores odds

O Pisa tem 77% de probabilidade de vencer o jogo desta quarta-feira, 23/07. Isso porque a equipe está em categoria muito superior, possui elenco mais experiente e vem de campanha histórica que resultou em acesso à Serie A.



Pisa ganha - Odd de 1.30 na Superbet



Empate - Odd de 5.20 na Superbet



Bra ganha - Odd de 9.00 na Superbet



Pisa x Bra - Onde Assistir Ao vivo

O amistoso entre Pisa x Bra não terá transmissão confirmada para o Brasil. A partida acontece às 13h (horário de Brasília) no Stadio Comunale.

Tudo o que você precisa saber de Pisa x Bra:



⚽️ Confronto: Pisa x Bra - Amistoso

📅 Data: 23/07/2025

⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stadio Comunale

📺 Onde vai passar Pisa x Bra: Sem transmissão confirmada



Lembre-se que apostas esportivas devem ser sempre feitas com responsabilidade e apenas por maiores de 18 anos.