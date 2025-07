Phoenix x Atlanta: Palpite, Onde Assistir - NBA Summer League - 13/07

Phoenix x Atlanta: veja o palpite e onde assistir ao jogo da NBA Summer League, neste domingo (13/07), a partir das 16h30 (horário de Brasília).

O confronto entre Phoenix Suns e Atlanta Hawks integra a rodada inicial da NBA Summer League 2025 em Las Vegas. Ambas as equipes apresentam novatos e reforços buscando vaga no elenco principal, o que gera jogo aberto e com ritmo intenso.