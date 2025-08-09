Assine UOL
Philadelphia Union
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Major League Soccer - United States
Subaru Park
Toronto FC
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.33
x
5
2
8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.35
x
5.05
2
8.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.34
x
4.9
2
7.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.37
x
5.25
2
7.8
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 16:30

Philadelphia Union x Toronto: Palpite, Odds e Onde Assistir, MLS (09/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Philadelphia Union e Toronto se enfrentam neste sábado, 09/08, pela temporada regular da Major League Soccer 2025. A partida está marcada para às 20h30 (horário de Brasília), no Subaru Park, e terá transmissão ao vivo pela Apple TV+ e EA FC Mobile.


O Philadelphia lidera a competição com 50 pontos e chega confiante após uma boa sequência invicta. Do outro lado, o Toronto está em 12º e busca reagir fora de casa, mas enfrenta um dos melhores mandantes da liga.


Neste palpite, analisamos o retrospecto das equipes, estatísticas recentes e as melhores opções de apostas para o jogo. Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de Philadelphia Union x Toronto: Nossas 3 Melhores Dicas


A expectativa é de um confronto com domínio do time da casa, com bons números ofensivos como mandante e costuma abrir o placar com facilidade. Os visitantes têm dificuldades, especialmente defensivas, quando atuam fora de casa.



  • 🎯 Vitória do Philadelphia Union - odd 1.45

  • 🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.95

  • 🎯 Total de gols abaixo de 3.5 - odd 1.48


Palpites Alternativos Philadelphia Union x Toronto


Para quem busca mercados menos tradicionais, algumas estatísticas apontam boas oportunidades com apostas em escanteios e desempenho parcial.



  • 🎯 Philadelphia vence o 1º tempo - odd 1.87

  • 🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.27

  • 🎯 Menos de 4.5 escanteios do Toronto - odd 1.80


💰 Palpites de Odds Baixas Philadelphia Union x Toronto


Indicados para quem busca menos risco, esses mercados têm odds entre 1.10 e 2.49:



  • 🔵 Philadelphia vence ou empata (1X) - odd 1.12

  • 🟢 Philadelphia acima de 0.5 gols - odd 1.09

  • 🟡 Total de gols abaixo de 4.5 - odd 1.38


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


⚖️ Palpites de Odds Médias Philadelphia Union x Toronto


Odds entre 2.50 e 4.00 que valem a análise com mais risco e retorno:



  • 🔵 Total de gols acima de 3.5 - odd 2.46

  • 🟢 1X + mais de 2.5 gols - odd 1.85

  • 🟡 Philadelphia vence sem sofrer gols - odd 3.10


🚀 Palpites de Odds Altas Philadelphia Union x Toronto


Aqui temos opções com odds de 5.00 ou mais, para quem gosta de apostas ousadas:



  • 🔵 Resultado exato 2-0 Philadelphia - odd 6.60

  • 🟢 Total de gols exato: 3 - odd 5.10

  • 🟡 Resultado exato ao intervalo: 2-0 - odd 9.50


Informações do Jogo: Philadelphia Union x Toronto: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Philadelphia Union x Toronto - MLS

  • 🗓️ Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Subaru Park, Chester

  • 📺 Transmissão: Apple TV+, EA FC Mobile


Como Philadelphia Union e Toronto Chegam Para o Confronto


O Philadelphia vem em grande fase. Com somente duas derrotas nos últimos dez jogos, o time lidera a MLS com média superior a dois gols por jogo em casa. Além disso, costuma abrir o placar com frequência e manter a vantagem até o fim. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos em seu estádio.


O Toronto segue instável e ocupa a 12ª posição na tabela. Como visitante, tem média de 1.8 gols sofridos por partida, com somente 10% de clean sheets. Foram três derrotas nas últimas quatro rodadas, e o time não demonstra consistência ofensiva nem defensiva atualmente.


Apostas devem ser feitas com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Philadelphia Union x Toronto FC: Palpite do Dia

Philadelphia Union Vence
Superbet logo
1.37
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Sao Paulo - Vitoria
1
1.65
Tanzania - Madagascar
1
1.69
Club America - Club Queretaro
1
1.25
Múltipla
3.49
x
Aposta
20
=
Ganhos
69.71
Apostar agora

Philadelphia Union x Toronto FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Philadelphia Union x Toronto FC: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
Toronto FC
1 - 2
Philadelphia Union
2024 Major League Soccer
Toronto FC
2 - 1
Philadelphia Union
2024 Major League Soccer
Philadelphia Union
0 - 0
Toronto FC
2023 Major League Soccer
Toronto FC
3 - 1
Philadelphia Union
2023 Major League Soccer
Philadelphia Union
4 - 2
Toronto FC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Philadelphia Union
Empate
Toronto FC

UOL - Admin

Palpites