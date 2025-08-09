- E
Philadelphia Union x Toronto: Palpite, Odds e Onde Assistir, MLS (09/08)
Philadelphia Union e Toronto se enfrentam neste sábado, 09/08, pela temporada regular da Major League Soccer 2025. A partida está marcada para às 20h30 (horário de Brasília), no Subaru Park, e terá transmissão ao vivo pela Apple TV+ e EA FC Mobile.
O Philadelphia lidera a competição com 50 pontos e chega confiante após uma boa sequência invicta. Do outro lado, o Toronto está em 12º e busca reagir fora de casa, mas enfrenta um dos melhores mandantes da liga.
Neste palpite, analisamos o retrospecto das equipes, estatísticas recentes e as melhores opções de apostas para o jogo. Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Palpites de Philadelphia Union x Toronto: Nossas 3 Melhores Dicas
A expectativa é de um confronto com domínio do time da casa, com bons números ofensivos como mandante e costuma abrir o placar com facilidade. Os visitantes têm dificuldades, especialmente defensivas, quando atuam fora de casa.
- 🎯 Vitória do Philadelphia Union - odd 1.45
- 🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.95
- 🎯 Total de gols abaixo de 3.5 - odd 1.48
Palpites Alternativos Philadelphia Union x Toronto
Para quem busca mercados menos tradicionais, algumas estatísticas apontam boas oportunidades com apostas em escanteios e desempenho parcial.
- 🎯 Philadelphia vence o 1º tempo - odd 1.87
- 🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.27
- 🎯 Menos de 4.5 escanteios do Toronto - odd 1.80
💰 Palpites de Odds Baixas Philadelphia Union x Toronto
Indicados para quem busca menos risco, esses mercados têm odds entre 1.10 e 2.49:
- 🔵 Philadelphia vence ou empata (1X) - odd 1.12
- 🟢 Philadelphia acima de 0.5 gols - odd 1.09
- 🟡 Total de gols abaixo de 4.5 - odd 1.38
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
⚖️ Palpites de Odds Médias Philadelphia Union x Toronto
Odds entre 2.50 e 4.00 que valem a análise com mais risco e retorno:
- 🔵 Total de gols acima de 3.5 - odd 2.46
- 🟢 1X + mais de 2.5 gols - odd 1.85
- 🟡 Philadelphia vence sem sofrer gols - odd 3.10
🚀 Palpites de Odds Altas Philadelphia Union x Toronto
Aqui temos opções com odds de 5.00 ou mais, para quem gosta de apostas ousadas:
- 🔵 Resultado exato 2-0 Philadelphia - odd 6.60
- 🟢 Total de gols exato: 3 - odd 5.10
- 🟡 Resultado exato ao intervalo: 2-0 - odd 9.50
Informações do Jogo: Philadelphia Union x Toronto: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Philadelphia Union x Toronto - MLS
- 🗓️ Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Subaru Park, Chester
- 📺 Transmissão: Apple TV+, EA FC Mobile
Como Philadelphia Union e Toronto Chegam Para o Confronto
O Philadelphia vem em grande fase. Com somente duas derrotas nos últimos dez jogos, o time lidera a MLS com média superior a dois gols por jogo em casa. Além disso, costuma abrir o placar com frequência e manter a vantagem até o fim. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos em seu estádio.
O Toronto segue instável e ocupa a 12ª posição na tabela. Como visitante, tem média de 1.8 gols sofridos por partida, com somente 10% de clean sheets. Foram três derrotas nas últimas quatro rodadas, e o time não demonstra consistência ofensiva nem defensiva atualmente.
Apostas devem ser feitas com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.
Philadelphia Union x Toronto FC: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Philadelphia Union x Toronto FC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Philadelphia Union x Toronto FC: Confrontos Diretos
