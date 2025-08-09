Philadelphia Union x Toronto: Palpite, Odds e Onde Assistir, MLS (09/08)

Philadelphia Union e Toronto se enfrentam neste sábado, 09/08, pela temporada regular da Major League Soccer 2025. A partida está marcada para às 20h30 (horário de Brasília), no Subaru Park, e terá transmissão ao vivo pela Apple TV+ e EA FC Mobile.

O Philadelphia lidera a competição com 50 pontos e chega confiante após uma boa sequência invicta. Do outro lado, o Toronto está em 12º e busca reagir fora de casa, mas enfrenta um dos melhores mandantes da liga.

Neste palpite, analisamos o retrospecto das equipes, estatísticas recentes e as melhores opções de apostas para o jogo. Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Palpites de Philadelphia Union x Toronto: Nossas 3 Melhores Dicas

A expectativa é de um confronto com domínio do time da casa, com bons números ofensivos como mandante e costuma abrir o placar com facilidade. Os visitantes têm dificuldades, especialmente defensivas, quando atuam fora de casa.



🎯 Vitória do Philadelphia Union - odd 1.45

- odd

🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.95

- odd

🎯 Total de gols abaixo de 3.5 - odd 1.48



Palpites Alternativos Philadelphia Union x Toronto

Para quem busca mercados menos tradicionais, algumas estatísticas apontam boas oportunidades com apostas em escanteios e desempenho parcial.



🎯 Philadelphia vence o 1º tempo - odd 1.87

- odd

🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.27

- odd

🎯 Menos de 4.5 escanteios do Toronto - odd 1.80



💰 Palpites de Odds Baixas Philadelphia Union x Toronto

Indicados para quem busca menos risco, esses mercados têm odds entre 1.10 e 2.49:



🔵 Philadelphia vence ou empata (1X) - odd 1.12

- odd

🟢 Philadelphia acima de 0.5 gols - odd 1.09

- odd

🟡 Total de gols abaixo de 4.5 - odd 1.38



👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

⚖️ Palpites de Odds Médias Philadelphia Union x Toronto

Odds entre 2.50 e 4.00 que valem a análise com mais risco e retorno:



🔵 Total de gols acima de 3.5 - odd 2.46

- odd

🟢 1X + mais de 2.5 gols - odd 1.85

- odd

🟡 Philadelphia vence sem sofrer gols - odd 3.10



🚀 Palpites de Odds Altas Philadelphia Union x Toronto

Aqui temos opções com odds de 5.00 ou mais, para quem gosta de apostas ousadas:



🔵 Resultado exato 2-0 Philadelphia - odd 6.60

- odd

🟢 Total de gols exato: 3 - odd 5.10

- odd

🟡 Resultado exato ao intervalo: 2-0 - odd 9.50



Informações do Jogo: Philadelphia Union x Toronto: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Philadelphia Union x Toronto - MLS

Philadelphia Union x Toronto - MLS

🗓️ Data: 09/08/2025

09/08/2025

⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

20h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Subaru Park, Chester

Subaru Park, Chester

📺 Transmissão: Apple TV+, EA FC Mobile



Como Philadelphia Union e Toronto Chegam Para o Confronto

O Philadelphia vem em grande fase. Com somente duas derrotas nos últimos dez jogos, o time lidera a MLS com média superior a dois gols por jogo em casa. Além disso, costuma abrir o placar com frequência e manter a vantagem até o fim. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos em seu estádio.

O Toronto segue instável e ocupa a 12ª posição na tabela. Como visitante, tem média de 1.8 gols sofridos por partida, com somente 10% de clean sheets. Foram três derrotas nas últimas quatro rodadas, e o time não demonstra consistência ofensiva nem defensiva atualmente.

Apostas devem ser feitas com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.