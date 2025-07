Philadelphia Union x Colorado Rapids: Palpite e Onde Assistir - MLS - 26/07

Philadelphia Union x Colorado Rapids: Confira os palpites para o jogo deste sábado, dia 26 de julho, às 21h30 (horário de Brasília), válido pela Major League Soccer. Saiba onde assistir ao vivo Philadelphia Union x Colorado Rapids e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Philadelphia Union x Colorado Rapids pela Major League Soccer



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Subaru Park



Philadelphia Union x Colorado Rapids Palpite - MLS



Palpite 1: 1º Tempo - Resultado - Philadelphia Union

O Philadelphia Union tem um padrão claro de jogo quando atua em casa: começa pressionando e tentando resolver a partida ainda na primeira etapa. Nos últimos cinco jogos como mandante, venceu o 1º tempo em três, sempre com intensidade ofensiva e presença constante na área adversária.

Já o Colorado Rapids costuma começar os jogos mais retraído. Fora de casa, foi para o intervalo perdendo em quatro dos últimos seis compromissos, muitas vezes sofrendo o primeiro gol antes dos 30 minutos. Com esse contraste, a aposta no Union vencendo já no 1º tempo tem fundamento estatístico e boa cotação.

Palpite 2: Total de Gols - Mais de 3.5

Esse jogo tem potencial para ser um dos mais movimentados da rodada. O Philadelphia Union tem média de 2,4 gols marcados por jogo em casa, enquanto o Colorado tem defesa exposta e sofreu 10 gols nos últimos quatro jogos fora.

Além disso, o histórico recente entre as equipes favorece placares abertos. Em duas das últimas três vezes que se enfrentaram, o placar final teve quatro gols ou mais. Com o Union empurrado pela torcida e o Colorado tentando responder nos contra-ataques, a tendência é de um jogo franco e com oportunidades dos dois lados.

Palpite 3: Total de Escanteios - Mais de 10.5

Ambas as equipes têm estilo ofensivo que gera volume de escanteios. O Philadelphia Union tem média de 6,2 escanteios por jogo como mandante, principalmente por sua alta taxa de cruzamentos. O Colorado, mesmo fora de casa, contribui com uma média de 5,1 escanteios por partida, fruto de suas jogadas verticais e transições rápidas.

Com duas equipes que gostam de atacar pelos lados e finalizam bastante de fora da área, esse mercado se mostra bem promissor, especialmente considerando a odd acima de 2.30.

Philadelphia Union x Colorado Rapids: Onde Assistir

Jogo Responsável

