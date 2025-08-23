- E
Philadelphia Union x Chicago Fire: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, MLS (23/08)
Philadelphia Union x Chicago Fire: veja o palpite com odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela temporada regular da MLS. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Subaru Park, com transmissão ao vivo pelo Disney+.
O Philadelphia Union, vice-líder com 51 pontos, joga em casa para se manter na caça pela primeira posição. O Chicago Fire, em 9º com 39 pontos, precisa de um bom resultado fora de casa para se firmar na zona de classificação para os playoffs.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Philadelphia Union x Chicago Fire Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.58 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.53 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Philadelphia vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 3.25 na Betnacional
Para as apostas em Philadelphia Union x Chicago Fire, indicamos esses três palpites com base no perfil extremamente ofensivo das equipes, especialmente do time visitante.
🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.58
Esta é a aposta mais segura para a partida, com forte embasamento estatístico. Incríveis 92% dos jogos do Chicago Fire como visitante tiveram mais de 2,5 gols.
O Philadelphia Union reforça essa tendência, com 71% de seus jogos em casa também superando essa linha. O histórico do confronto também é de placares altos, tornando este palpite muito provável.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.53
Seguindo a mesma lógica, a aposta para que os dois times marquem é uma excelente escolha.
O Philadelphia tem uma média de mais de 2 gols por jogo em casa, enquanto o Chicago marca impressionantes 2,5 gols por jogo como visitante. Com dois ataques tão potentes, é muito difícil imaginar que alguma das equipes passe em branco.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Philadelphia vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 3.25
Para quem busca uma odd de alto valor, esta aposta combinada é perfeita. Ela une o favoritismo do Philadelphia, sendo muito forte em casa e briga pela liderança, com a tendência clara de gols de ambos os lados.
Um resultado como 2 a 1 ou 3 a 2 para o time da casa é um cenário muito realista e com um retorno financeiro excelente.
Philadelphia Union x Chicago Fire: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Philadelphia Union x Chicago Fire ao vivo no Disney+. O jogo começa às 20h30, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Philadelphia Union x Chicago Fire - MLS
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Subaru Park, Chester (PA)
- 📺 Onde vai passar: Disney+
Philadelphia Union x Chicago Fire: Últimos 5 jogos entre os times
- 25/06/2025 - Chicago Fire 0-1 Philadelphia Union
- 03/07/2024 - Chicago Fire 4-3 Philadelphia Union
- 24/02/2024 - Philadelphia Union 2-2 Chicago Fire
- 15/04/2023 - Chicago Fire 2-2 Philadelphia Union
- 11/03/2023 - Philadelphia Union 1-0 Chicago Fire
Philadelphia Union x Chicago Fire: Quem Ganha? Melhores Odds
O Philadelphia Union é o claro favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 54,9%. O Chicago Fire corre por fora com 26% de chances, enquanto o empate está cotado em 25,3%.
- 🏆 Philadelphia Union vence, odd 1.82 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.95 na Superbet
- 👀 Chicago Fire vence, odd 3.85 na F12.bet
Philadelphia Union x Chicago Fire: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Philadelphia Union x Chicago Fire: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Philadelphia Union x Chicago Fire: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
