Philadelphia Union x CF Montreal: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 16/07

Confira os melhores palpites hoje: Philadelphia Union x CF Montreal pela Major League Soccer.

O Philadelphia Union recebe o CF Montréal hoje, dia 16 de julho, às 20h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela temporada regular da MLS 2025. A partida coloca frente a frente o líder da Conferência Leste contra o lanterna, em cenários opostos na tabela.

O Union soma 43 pontos e faz uma campanha sólida, com 13 vitórias em 22 jogos e uma das melhores defesas da liga. Do outro lado, o Montréal vive um momento muito delicado, ocupando a última colocação com apenas 15 pontos e 41 gols sofridos, o pior desempenho defensivo da conferência.

Com os donos da casa claramente favoritos, o duelo pode representar uma nova oportunidade para o Union ampliar sua vantagem na liderança e, para os apostadores, oferecer boas oportunidades de valor.

Philadelphia Union x CF Montreal: Palpites - Major League Soccer



⚽ Ambas as equipes marcam Não: O CF Montréal tem o pior ataque da conferência (19 gols em 22 jogos) e enfrenta uma defesa sólida (Union sofreu apenas 21).



🎯 Resultado Final: Philadelphia Union - O Union é líder e enfrenta o último colocado. Campanha forte em casa e adversário frágil justificam a aposta.



📊 Over 2.5 gols: Montréal tem média de quase 2 gols sofridos por jogo, e o Union costuma marcar bem em casa.



🔀 Philadelphia Union -1 Handicap Asiático: O Union tem qualidade suficiente para vencer com dois ou mais gols de vantagem contra uma defesa que sofreu 41 gols.



🔄 Mais de 5.5 escanteios para o Philadelphia Union: A equipe pressiona bastante quando joga no Subaru Park, gerando muitas oportunidades de bola parada.



Philadelphia Union x CF Montreal: Onde Assistir

O jogo será transmitido oficialmente pelo Apple TV, através do serviço exclusivo MLS Season Pass, que cobre todos os jogos da Major League Soccer com narração em português e comentários técnicos.

Além disso, casas de apostas como Superbet e Bet365 também disponibilizam a transmissão via streaming diretamente em seus sites e aplicativos, basta ter saldo em conta ou uma aposta ativa nas últimas 24 horas para assistir gratuitamente. Essas plataformas são especialmente úteis para quem deseja acompanhar a partida enquanto realiza apostas em tempo real.

Ficha de Jogo