Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys: Palpite Odds +8, +14, Onde Assistir, NFL, 04/09

O Philadelphia Eagles vem de uma temporada em que se consolidou como uma equipe com um ataque muito balanceado, com o jogo terrestre liderado por Saquon Barkley e o aéreo com Jalen Hurts e seus recebedores de elite. O Dallas Cowboys se destaca por um ataque aéreo explosivo, centrado na dupla Dak Prescott e CeeDee Lamb. Isso cria um cenário interessante para o mercado de apostas, especialmente em linhas combinadas e número total de pontos.

Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys: Melhores Palpites da NFL

🔥 Palpite 1: Vitória do Philadelphia Eagles – odd 1.21

Total de Pontos da Partida: Mais de 47.5 – odd 1.85

Total de Pontos do Philadelphia Eagles: Mais de 28.5 – odd 1.86

Total de Sacks: Mais de 5.5 – odd 1.84

Corrida Aos 20 Pontos: Philadelphia Eagles – odd 1.27

Handicap: Philadelphia Eagles (-8.5) – odd 1.84

Palpite 1 – Vitória do Philadelphia Eagles – odd 1.21

Baseado na análise, os Eagles demonstram um time mais completo e balanceado. Seu ataque é versátil, com um jogo terrestre de elite e um jogo aéreo forte. A defesa dos Cowboys, apesar de ter jogadores de impacto, não se mostrou tão eficaz em forçar turnovers quanto a dos Eagles. A superioridade geral dos Eagles em quase todas as frentes táticas torna a vitória a aposta mais segura.