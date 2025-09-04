Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys: Palpite Odds +8, +14, Onde Assistir, NFL, 04/09
Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys: veja o palpite e onde assistir ao jogo da NFL, nesta quinta-feira (04/09), a partir das 21h30 (horário de Brasília).
O confronto entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys é válido pela fase de temporada regular da NFL. Ambas as equipes chegam ao duelo com alto poder de ataque e buscando começar a temporada com uma vitória dominante.
O Philadelphia Eagles vem de uma temporada em que se consolidou como uma equipe com um ataque muito balanceado, com o jogo terrestre liderado por Saquon Barkley e o aéreo com Jalen Hurts e seus recebedores de elite. O Dallas Cowboys se destaca por um ataque aéreo explosivo, centrado na dupla Dak Prescott e CeeDee Lamb. Isso cria um cenário interessante para o mercado de apostas, especialmente em linhas combinadas e número total de pontos.
Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys: Melhores Palpites da NFL
- 🔥 Palpite 1: Vitória do Philadelphia Eagles – odd 1.21
- 🔥 Palpite 2: Total de Pontos da Partida: Mais de 47.5 – odd 1.85
- 🔥 Palpite 3: Total de Pontos do Philadelphia Eagles: Mais de 28.5 – odd 1.86
- 🔥 Palpite 4: Total de Sacks: Mais de 5.5 – odd 1.84
- 🔥 Palpite 5: Corrida Aos 20 Pontos: Philadelphia Eagles – odd 1.27
- 🔥 Palpite 6: Handicap: Philadelphia Eagles (-8.5) – odd 1.84
ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.
Palpite 1 – Vitória do Philadelphia Eagles – odd 1.21
Baseado na análise, os Eagles demonstram um time mais completo e balanceado. Seu ataque é versátil, com um jogo terrestre de elite e um jogo aéreo forte. A defesa dos Cowboys, apesar de ter jogadores de impacto, não se mostrou tão eficaz em forçar turnovers quanto a dos Eagles. A superioridade geral dos Eagles em quase todas as frentes táticas torna a vitória a aposta mais segura.
Palpite 2 – Total de Pontos da Partida: Mais de 47.5 – odd 1.85
Ambos os times possuem ataques com alto poder de fogo. O Eagles tem a combinação letal de corrida e passe, com Jalen Hurts e Saquon Barkley, enquanto o Cowboys tem uma forte produção aérea com Dak Prescott e CeeDee Lamb. A capacidade de ambos de pontuar sugere que a partida será de alta pontuação, ultrapassando a linha de 47.5 pontos.
Palpite 3 – Total de Pontos do Philadelphia Eagles: Mais de 28.5 – odd 1.86
O ataque do Eagles é uma máquina de fazer pontos. A análise mostrou que Jalen Hurts é um quarterback de elite e a dupla de running back e quarterback no jogo terrestre é extremamente produtiva. Com recebedores como A.J. Brown e DeVonta Smith, a equipe tem múltiplas maneiras de pontuar, tornando a marca de 28.5 pontos uma meta realista e provável de ser superada.
Palpite 4 – Total de Sacks: Mais de 5.5 – odd 1.84
A defesa dos Eagles gerou 38 sacks, e a dos Cowboys, 21. Ambas as equipes têm pass rushers de alto calibre como Micah Parsons e Jalen Carter. Além disso, Dak Prescott foi sacado 38 vezes, o que indica que a linha ofensiva dos Cowboys é vulnerável à pressão. A agressividade das defesas combinada com a vulnerabilidade do QB dos Cowboys leva a um cenário de muitos sacks na partida.
Palpite 5 – Corrida Aos 20 Pontos: Philadelphia Eagles – odd 1.27
A análise tática mostrou que o ataque dos Eagles é mais versátil e pode pontuar de forma mais rápida e consistente. A ameaça de corrida de Jalen Hurts e Saquon Barkley permite que a equipe avance no campo de forma eficiente e marque touchdowns, dando-lhes uma vantagem na corrida para ser a primeira equipe a atingir 20 pontos.
Palpite 6 – Handicap: Philadelphia Eagles (-8.5) – odd 1.84
Com um ataque mais balanceado e uma defesa que se mostrou mais eficiente em forçar turnovers do que a do Cowboys, o Philadelphia Eagles é o favorito para vencer a partida. O ataque do Cowboys é unidimensional e pode se tornar previsível, o que a defesa dos Eagles pode explorar. A superioridade dos Eagles em várias áreas-chave sugere que eles vencerão por uma margem de mais de 8.5 pontos.
Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys: Palpites Odds Altas
- 🔥 Palpite: Intervalo/Final do Jogo: Empate / Philadelphia Eagles - odd 14.85
- 🔥 Palpite: Total: Mais de 62.5 - odd 4.94
- 🔥 Palpite: Vai Ter Prorrogação: Sim - odd 8.90
Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys: Onde Assistir ao vivo
O jogo entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys terá transmissão ao vivo no SporTV2.
- 📅 Data: Quinta-feira, 04/09
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 🏟️ Competição: NFL
- 📺 Onde assistir: SporTV2
Também é possível assistir com imagens ao vivo pela Superbet. Basta ter uma conta com saldo ativo e login feito no horário do jogo.
Jogo Responsável
Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção da partida, não comprometer sua saúde financeira. Defina limites e, se necessário, busque ajuda especializada.