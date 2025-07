Petrocub x Sabah: Palpites e Onde Assistir - Conference League (24/07)

Petrocub x Sabah jogam o jogo de ida da segunda fase de qualificação da UEFA Conference League, nesta quarta-feira, 24/07, às 14h (Brasília), no Stadionul Orășenesc, em Cahul, Moldova. A seguir, veja Petrocub x Sabah palpite, onde assistir e estatísticas.

Petrocub x Sabah Palpites – Conference League



Palpite 1 – Dupla Chance (1X) Petrocub



Palpite 2 – Total de gols no 2º tempo – Menos de 1.5



Palpite 3 – Primeiro a marcar: Petrocub



Palpite 1 – Dupla Chance (1X) Petrocub

Petrocub leva vantagem do mando de campo e exibe invencibilidade no campeonato nacional. Sabah, apesar do ritmo competitivo, ainda busca entrosamento. A opção 1X oferece maior segurança diante do equilíbrio tático esperado.

Palpite 2 – Total de gols no 2º tempo – Menos de 1.5

Ambas as equipes tendem a gastar mais energia no primeiro tempo, deixando o segundo com ritmo reduzido. Nos últimos cinco duelos de qualificação semelhantes, o segundo tempo rendeu em média apenas um gol por partida, justificando a linha under 1.5.

Palpite 3 – Primeiro a marcar: Petrocub

O time da casa costuma assumir protagonismo desde o apito inicial, com média de 60% das partidas começando com gol do Petrocub nos primeiros 30 minutos. Sabah aparenta cautela inicial, favorecendo a equipe moldava no primeiro tento.

Como chegam Petrocub e Sabah

Petrocub

O campeão moldavo fechou o último jogo nacional com vitória por 2x0, mantendo média de dois chutes certeiros em alvo por partida. A solidez defensiva em casa e o entrosamento coletivo sustentam o favoritismo no confronto de ida.

Sabah

Sabah caiu do qualificatório para a Europa League e agora briga para conseguir uma vaga na Conference. Embora eficaz nos contra-ataques, precisa superar a pressão inicial para figurar no placar.

Petrocub x Sabah – Onde Assistir

Petrocub x Sabah terá transmissão gratuita pela plataforma UEFA.tv, disponível globalmente via streaming. Não há exibição em TV aberta; usuários podem acessar o jogo diretamente no site ou app oficial da UEFA.

Ficha do Jogo:



⚽️ Confronto: Petrocub x Sabah – UEFA Conference League (1ª mão)



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 14h00 (Brasília)



🏟️ Local: Stadionul Orășenesc, Cahul (MDA)



📺 Transmissão: UEFA.tv (streaming gratuito)



Lembrete: aposte com responsabilidade.