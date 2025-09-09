Peru x Paraguai, Palpite; Odds Altas 4+, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (09/09)

Buscando palpite para Peru x Paraguai? Então veio ao lugar certo! O confronto desta terça-feira (09), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, encerra a jornada das duas seleções nas Eliminatórias e promete um duelo tático e de muita rivalidade.

De um lado, o Peru, já sem chances de classificação, joga em casa para encerrar sua participação honrosamente e manter um impressionante tabu contra o adversário. Do outro, o Paraguai chega pressionado, precisando de um bom resultado para garantir sua vaga na Copa do Mundo.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Peru x Paraguai, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir. Acompanhe!

Peru x Paraguai Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🟢 Baixo Risco: Menos de 2,5 gols - Odd 1.34 na Superbet . A aposta mais segura do confronto, considerando o histórico de jogos com poucos gols e o estilo de jogo de ambas as equipes.

🟡 Médio Risco: Empate - Odd 2.95 na Bet365 . O resultado mais comum no confronto direto recente. O Peru não perde para o Paraguai há sete jogos, mas tem dificuldades para vencer, tornando o empate um placar muito provável.

🔴 Alto Risco: Resultado Correto: 0 a 0 - Odd 4.70 na Betnacional. Para quem busca um retorno altíssimo, este é o placar exato dos últimos dois encontros entre as seleções. É a aposta ideal para um jogo de defesas fortes e ataques ineficientes.



Palpites Alternativos Peru x Paraguai



Ambas as Equipes Marcam: Não - Com odd de 1.49: Esta é uma ótima alternativa. O Peru não marcou gols em 76% de seus últimos jogos, e o Paraguai tem uma defesa sólida.

Empate Anula Aposta: Peru - Com odd de 1.60: Esta aposta protege contra o resultado mais comum (empate), mas confia no tabu do Peru de não perder para o Paraguai.



Super Palpites Peru x Paraguai





Empate e Menos de 1.5 gols: Esta aposta combinada une os dois cenários mais prováveis do jogo: um placar igualado e com pouquíssimos gols, refletindo o 0 a 0 dos últimos dois confrontos.





👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

💰 Palpites de Odds Baixas Peru x Paraguai



🟢 Menos de 2,5 gols - Odd 1.34: Esta é a aposta mais segura. 82% dos jogos do Peru e 76% dos do Paraguai terminaram com menos de 2.5 gols. Além disso, os últimos quatro confrontos diretos também tiveram placares baixos, incluindo dois 0 a 0.



⚖️ Palpites de Odds Médias Peru x Paraguai





🟡 Empate - Odd 2.95 Risco: Médio: O empate é o resultado mais comum neste confronto, acontecendo em quatro dos últimos sete duelos. Com duas defesas fortes e ataques que marcam poucos gols, a chance de as equipes se anularem novamente é muito grande.





🚀 Palpites de Odds Altas Peru x Paraguai



🔴 Resultado Correto: 0 a 0 - Odd 4.70: Este foi o placar exato dos dois últimos jogos entre Peru e Paraguai. Em uma partida onde o Peru não tem mais objetivos e o Paraguai joga com a pressão do resultado, um novo empate sem gols é um cenário muito realista.



Peru x Paraguai: Onde Assistir e Ficha do Jogo



Confronto: Peru x Paraguai - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data: 09/09/2025

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Peru, Lima

Transmissão: SporTV



Como Peru e Paraguai Chegam Para o Confronto

O Peru chega para a última rodada desmotivado, já na 9ª posição e sem chances de classificação. A equipe vive uma crise ofensiva, com apenas 4 gol marcados nos últimos cinco jogos. A força do time está em sua defesa quando joga em casa, onde costuma segurar empates sem gols.

Já o Paraguai chega na 6ª posição, em uma briga intensa por uma vaga na Copa. A equipe precisa de um bom resultado e aposta em sua defesa, que é uma das menos vazadas da competição. No entanto, enfrenta o tabu de não vencer o Peru há mais de uma década.

Últimos 5 jogos do Peru:



❌ Uruguai 3-0 Peru



🟡 Peru 0-0 Equador

🟡 Colômbia 0-0 Peru



❌ Venezuela 1-0 Peru



✅ Peru 3-1 Bolívia



Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 3 gols (média de 0,6 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)

Últimos 5 jogos do Paraguai:



🟡 Paraguai 0-0 Equador

❌ Brasil 1-0 Paraguai



✅ Paraguai 2-0 Uruguai

🟡 Colômbia 2-2 Paraguai



✅ Paraguai 1-0 Chile



Aproveitamento: 53% (8 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 5 gols (média de 1,0 por jogo) Gols sofridos: 3 gols (média de 0,6 por jogo)

Nossa Opinião para Peru x Paraguai

Este é um jogo com cara de poucos gols. O Peru, mesmo eliminado, é muito forte defensivamente em casa e não vai querer perder para um rival. O Paraguai precisa do resultado, mas seu estilo de jogo também é cauteloso. Portanto, apostas em poucos gols e no empate são as mais indicadas.

Prováveis Escalações do Peru x Paraguai

Escalação Provável Peru: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Piero Quispe; André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna.

Escalação Provável Paraguai: Carlos Coronel; Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Matías Espinoza; Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Diego Gómez; Miguel Almirón, Adam Bareiro, Ramón Sosa.

Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.