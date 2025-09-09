Assine UOL
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 14:30

Peru x Paraguai, Palpite; Odds Altas 4+, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (09/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Buscando palpite para Peru x Paraguai? Então veio ao lugar certo! O confronto desta terça-feira (09), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, encerra a jornada das duas seleções nas Eliminatórias e promete um duelo tático e de muita rivalidade.


De um lado, o Peru, já sem chances de classificação, joga em casa para encerrar sua participação honrosamente e manter um impressionante tabu contra o adversário. Do outro, o Paraguai chega pressionado, precisando de um bom resultado para garantir sua vaga na Copa do Mundo.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Peru x Paraguai, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir. Acompanhe!


Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Peru x Paraguai Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🟢 Baixo Risco: Menos de 2,5 golsOdd 1.34 na Superbet. A aposta mais segura do confronto, considerando o histórico de jogos com poucos gols e o estilo de jogo de ambas as equipes.

  • 🟡 Médio Risco: EmpateOdd 2.95 na Bet365. O resultado mais comum no confronto direto recente. O Peru não perde para o Paraguai há sete jogos, mas tem dificuldades para vencer, tornando o empate um placar muito provável.

  • 🔴 Alto Risco: Resultado Correto: 0 a 0Odd 4.70 na Betnacional. Para quem busca um retorno altíssimo, este é o placar exato dos últimos dois encontros entre as seleções. É a aposta ideal para um jogo de defesas fortes e ataques ineficientes.


Palpites Alternativos Peru x Paraguai



  • Ambas as Equipes Marcam: Não - Com odd de 1.49: Esta é uma ótima alternativa. O Peru não marcou gols em 76% de seus últimos jogos, e o Paraguai tem uma defesa sólida.

  • Empate Anula Aposta: Peru - Com odd de 1.60: Esta aposta protege contra o resultado mais comum (empate), mas confia no tabu do Peru de não perder para o Paraguai.


Super Palpites Peru x Paraguai




  • Empate e Menos de 1.5 gols: Esta aposta combinada une os dois cenários mais prováveis do jogo: um placar igualado e com pouquíssimos gols, refletindo o 0 a 0 dos últimos dois confrontos.




👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💰 Palpites de Odds Baixas Peru x Paraguai



  • 🟢 Menos de 2,5 gols - Odd 1.34: Esta é a aposta mais segura. 82% dos jogos do Peru e 76% dos do Paraguai terminaram com menos de 2.5 gols. Além disso, os últimos quatro confrontos diretos também tiveram placares baixos, incluindo dois 0 a 0.


⚖️ Palpites de Odds Médias Peru x Paraguai




  • 🟡 EmpateOdd 2.95 Risco: Médio: O empate é o resultado mais comum neste confronto, acontecendo em quatro dos últimos sete duelos. Com duas defesas fortes e ataques que marcam poucos gols, a chance de as equipes se anularem novamente é muito grande.




🚀 Palpites de Odds Altas Peru x Paraguai



  • 🔴 Resultado Correto: 0 a 0Odd 4.70: Este foi o placar exato dos dois últimos jogos entre Peru e Paraguai. Em uma partida onde o Peru não tem mais objetivos e o Paraguai joga com a pressão do resultado, um novo empate sem gols é um cenário muito realista.


Peru x Paraguai: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • Confronto: Peru x Paraguai - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Data: 09/09/2025

  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Nacional do Peru, Lima

  • Transmissão: SporTV


Como Peru e Paraguai Chegam Para o Confronto


O Peru chega para a última rodada desmotivado, já na 9ª posição e sem chances de classificação. A equipe vive uma crise ofensiva, com apenas 4 gol marcados nos últimos cinco jogos. A força do time está em sua defesa quando joga em casa, onde costuma segurar empates sem gols.


Já o Paraguai chega na 6ª posição, em uma briga intensa por uma vaga na Copa. A equipe precisa de um bom resultado e aposta em sua defesa, que é uma das menos vazadas da competição. No entanto, enfrenta o tabu de não vencer o Peru há mais de uma década.


Últimos 5 jogos do Peru:



  • ❌ Uruguai 3-0 Peru

  • 🟡 Peru 0-0 Equador

  • 🟡 Colômbia 0-0 Peru

  • ❌ Venezuela 1-0 Peru

  • Peru 3-1 Bolívia


Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 3 gols (média de 0,6 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)


Últimos 5 jogos do Paraguai:



  • 🟡 Paraguai 0-0 Equador

  • ❌ Brasil 1-0 Paraguai

  • Paraguai 2-0 Uruguai

  • 🟡 Colômbia 2-2 Paraguai

  • Paraguai 1-0 Chile


Aproveitamento: 53% (8 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 5 gols (média de 1,0 por jogo) Gols sofridos: 3 gols (média de 0,6 por jogo)


Nossa Opinião para Peru x Paraguai


Este é um jogo com cara de poucos gols. O Peru, mesmo eliminado, é muito forte defensivamente em casa e não vai querer perder para um rival. O Paraguai precisa do resultado, mas seu estilo de jogo também é cauteloso. Portanto, apostas em poucos gols e no empate são as mais indicadas.


Prováveis Escalações do Peru x Paraguai


Escalação Provável Peru: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Piero Quispe; André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna.


Escalação Provável Paraguai: Carlos Coronel; Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Matías Espinoza; Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Diego Gómez; Miguel Almirón, Adam Bareiro, Ramón Sosa.


Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.

Peru x Paraguay: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Peru x Paraguay: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2024 Friendlies
Peru
0 - 0
Paraguay
2026 World Cup - Qualification South America
Paraguay
0 - 0
Peru
2022 Friendlies
Peru
1 - 0
Paraguay
2022 World Cup - Qualification South America
Peru
2 - 0
Paraguay
2021 Copa America
Peru
3 - 3
Paraguay

