Penybont x Kauno Zalgiris: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência 17/7

Penybont x Kauno Zalgiris: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Penybont x Kauno Zalgiris pela Liga Conferencia



📅 Data: 17 de julho de 2025



🕒 Horário: 14h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Cardiff International Sports Campus



Penybont x Kauno Zalgiris - Palpite - Liga Conferência



Resultado da Partida - Kauno Zalgiris - Odd de 1.64 na Superbet



Total de Escanteios - Menos de 9.5 - Odd de 1.84 na novibet



Ambas as equipes Marcam - Não - Odd de 1.97 na Superbet



Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.01 na Esportes da Sorte



Kauno Žalgiris Marcar em Ambos os Tempos - Sim - Odd de 2.50



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Resultado Final - Kauno Zalgiris

O Kauno Zalgiris chega para este jogo com uma sequência extremamente sólida, sem perder há mais de 10 partidas. Venceu o confronto de ida por 3x0 com autoridade, dominando tanto em criação quanto em finalização. Mesmo fora de casa, tem capacidade técnica e organização tática suficientes para repetir a vitória contra um adversário que mostrou muitas limitações defensivas e pouca resposta ofensiva.

Total de escanteios – Menos de 9.5 (Odd 1.84)

O jogo tende a ser cadenciado e controlado pelo time visitante. Com uma vantagem confortável no agregado, o Kauno Zalgiris deve priorizar a posse de bola e evitar correr riscos. Penybont, por sua vez, tem dificuldades na criação e não costuma gerar volume ofensivo suficiente para elevar o número de escanteios.

Ambas as equipes marcam – Não (Odd 1.97)

A equipe galesa mostrou pouquíssima capacidade ofensiva na ida e enfrenta um sistema defensivo bem montado do Kauno, que sofreu pouquíssimos gols nas últimas rodadas.

A tendência é de domínio do time visitante e mais um jogo em que o Penybont encontra dificuldade até para finalizar. Com isso, o cenário mais provável é que apenas o Kauno Zalgiris balance as redes.

Total de Gols – Menos de 2.5

Com o confronto praticamente resolvido, o Kauno não deve forçar tanto ofensivamente. O Penybont, por outro lado, terá que sair um pouco mais, mas não tem qualidade suficiente para furar uma defesa sólida. Isso pode resultar em um jogo controlado, com menos ações de perigo e chances limitadas para ambas as equipes.

Kauno Zalgiris marca em ambos os tempos – Sim

Mesmo em vantagem, o Kauno Zalgiris costuma manter um ritmo constante durante toda a partida. É uma equipe que sabe explorar momentos de desatenção dos adversários, seja no início ou no fim do jogo.

Diante de uma defesa fragilizada como a do Penybont, há boa possibilidade de o time visitante encontrar espaços em ambos os tempos e transformar o controle da posse em gols.

Penybont x Kauno Zalgiris Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Novibet, basta concluir e verificar a sua conta na Novibet para assistir a partida.