Peñarol x Racing Club: Palpite com Odds +3, Onde Assistir, Copa Libertadores, 12/08

Peñarol x Racing Club: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Os times de Peñarol e Racing Club se enfrentam nesta terça (dia 12), pelas 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo tem lugar no Estadio Campeón del Siglo, no Uruguai.

O Peñarol entra no campo motivado pela vitória recente diante do Nacional por 3 a 0 em jogo do Campeonato Uruguaio.

A equipe treinada por Diego Aguirre quer voltar a sonhar grande como na campanha de 2024, onde o time do Uruguai apenas caiu na semifinal.

Só que do outro lado está o Racing Club que somou um empate importante recente contra o Boca Juniors em jogo do Campeonato Argentino. Por isso, é de esperar um duelo intenso e muito disputado como é tradição na Copa Libertadores.

Peñarol x Racing Club: Super Palpite



🎯 Palpite: Resultado Final: Racing Club - odd 2.80 (Bet365)



Esse palpite indica que existe confiança de que o time argentino possa vencer em casa do Peñarol.

A Bet365 está pagando 2.80 no caso de o Racing Clube sair com a vitória no encontro válido pela Copa Libertadores.

Peñarol x Racing Club: Palpite com Odds Altas



🎯 Total de gols 1º Tempo: Mais 1.50 - odd pagando 3.50 na Bet365



🎯 Ambas Equipes Marcam: Sim - odd pagando 2.00 na Bet365



🎯 Total de gols: Mais de 3 - odd pagando 3.90 na Bet365



Total de gols 1º Tempo: Mais 1.50

Ambos os times têm potencial para marcar e cedo na partida. Esse palpite é interessante para quem acredita que terá gols na primeira etapa do encontro.

Ambas Equipes Marcam: Sim

Jogo de Copa Libertadores tem pressão mas os dois times sabem que é preciso jogar de olhos nas redes adversárias. Assim, é possível pensar que Peñarol vai fazer gol, mas o time argentino também. Basta olhar para o rendimento ao longo da temporada para ver que são times concretizadores na hora do gol.

Total de gols: Mais de 3

Os times chegam motivos ao encontro e estão apostados em garantir a vaga classificatória, encaminhando-a desde logo. Por isso, apostar em um jogo muito movimentado e com vários gols é, segundo nossa análise, um risco ponderado e valioso.

Peñarol x Racing Club: Como chegam os times

Peñarol: Motivação é grande

O time do Uruguai já realizou 32 partidas nessa temporada e tem 18 vitórias. Porém, a equipe também já somou alguns desaires.



⚽ 32 jogos disputados

✅ 18 vitórias (56%)

🤝 7 empates (22%)

❌ 7 derrotas (22%)

⚽ 51 golos marcados (média de 1,59 por jogo)

🥅 29 golos sofridos (média de 0,91 por jogo)



Racing Club: Gol é assunto sério para eles

O Racing Club chega com igual número de jogos disputados ao adversário uruguaio. E até soma mais triunfos na temporada. A equipe também marca mais e sofre menos do que o time treinado por Diego Aguirre.



⚽ 32 jogos disputados

✅ 19 vitórias (59%)

🤝 3 empates (9%)

❌ 10 derrotas (31%)

⚽ 54 golos marcados (média de 1,69 por jogo)

🥅 24 golos sofridos (média de 0,75 por jogo)



Peñarol x Racing Club: Retrospecto Últimos 5 confrontos



15/09/1998 ⚪🔵 Racing Club 0-0 Peñarol 🟡⚫️ Copa Mercosul 1998 🤝 Empate



04/08/1998 🟡⚫️ Peñarol 1-1 Racing Club ⚪🔵 Copa Mercosul 1998 🤝 Empate



28/05/1997 ⚪🔵 Racing Club 1-0 (3-2 Pen.) Peñarol 🟡⚫️ Copa Libertadores 1997 ✅ Vitória do Racing Club



21/05/1997 🟡⚫️ Peñarol 1-0 Racing Club ⚪🔵 Copa Libertadores 1997 ✅ Vitória do Peñarol



08/10/1991 ⚪🔵 Racing Club 0-0 Peñarol 🟡⚫️ Supercopa Libertadores 91 🤝 Empate



Peñarol x Racing Club: Onde Assistir

Pode assistir a esse encontro através da Paramount+. O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Peñarol x Racing Club



ℹ️ Jogo: Peñarol x Racing Club pela Copa Libertadores



📅 Data: 12 de agosto de 2025



🕒 Horário: 21:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Campeón del Siglo, Montevideo, Uruguai



📺 Onde vai passar: Paramount+ e Novibet (streaming)



Peñarol x Racing Club: Escalações prováveis

Peñarol: Cortes; Gularte, Herrera, Méndez, Olivera; Sosa, Trindade, Cabrera, Léo Fernández; Garcia, Maximiliano Silvera.

Racing Club: Arias; Di Cesare, Sosa, Garcia, Mura; Almendra, Juan Nardoni, Rojas, Solari; Adrian Martinez, Vergara.