Peñarol x Racing Club: Palpite com Odds +3, Onde Assistir, Copa Libertadores, 12/08
Peñarol x Racing Club: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Os times de Peñarol e Racing Club se enfrentam nesta terça (dia 12), pelas 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo tem lugar no Estadio Campeón del Siglo, no Uruguai.
O Peñarol entra no campo motivado pela vitória recente diante do Nacional por 3 a 0 em jogo do Campeonato Uruguaio.
A equipe treinada por Diego Aguirre quer voltar a sonhar grande como na campanha de 2024, onde o time do Uruguai apenas caiu na semifinal.
Só que do outro lado está o Racing Club que somou um empate importante recente contra o Boca Juniors em jogo do Campeonato Argentino. Por isso, é de esperar um duelo intenso e muito disputado como é tradição na Copa Libertadores.
Peñarol x Racing Club: Super Palpite
- 🎯 Palpite: Resultado Final: Racing Club - odd 2.80 (Bet365)
Esse palpite indica que existe confiança de que o time argentino possa vencer em casa do Peñarol.
A Bet365 está pagando 2.80 no caso de o Racing Clube sair com a vitória no encontro válido pela Copa Libertadores.
Peñarol x Racing Club: Palpite com Odds Altas
- 🎯 Total de gols 1º Tempo: Mais 1.50 - odd pagando 3.50 na Bet365
- 🎯 Ambas Equipes Marcam: Sim - odd pagando 2.00 na Bet365
- 🎯 Total de gols: Mais de 3 - odd pagando 3.90 na Bet365
Total de gols 1º Tempo: Mais 1.50
Ambos os times têm potencial para marcar e cedo na partida. Esse palpite é interessante para quem acredita que terá gols na primeira etapa do encontro.
Ambas Equipes Marcam: Sim
Jogo de Copa Libertadores tem pressão mas os dois times sabem que é preciso jogar de olhos nas redes adversárias. Assim, é possível pensar que Peñarol vai fazer gol, mas o time argentino também. Basta olhar para o rendimento ao longo da temporada para ver que são times concretizadores na hora do gol.
Total de gols: Mais de 3
Os times chegam motivos ao encontro e estão apostados em garantir a vaga classificatória, encaminhando-a desde logo. Por isso, apostar em um jogo muito movimentado e com vários gols é, segundo nossa análise, um risco ponderado e valioso.
Peñarol x Racing Club: Como chegam os times
Peñarol: Motivação é grande
O time do Uruguai já realizou 32 partidas nessa temporada e tem 18 vitórias. Porém, a equipe também já somou alguns desaires.
- ⚽ 32 jogos disputados
- ✅ 18 vitórias (56%)
- 🤝 7 empates (22%)
- ❌ 7 derrotas (22%)
- ⚽ 51 golos marcados (média de 1,59 por jogo)
- 🥅 29 golos sofridos (média de 0,91 por jogo)
Racing Club: Gol é assunto sério para eles
O Racing Club chega com igual número de jogos disputados ao adversário uruguaio. E até soma mais triunfos na temporada. A equipe também marca mais e sofre menos do que o time treinado por Diego Aguirre.
- ⚽ 32 jogos disputados
- ✅ 19 vitórias (59%)
- 🤝 3 empates (9%)
- ❌ 10 derrotas (31%)
- ⚽ 54 golos marcados (média de 1,69 por jogo)
- 🥅 24 golos sofridos (média de 0,75 por jogo)
Peñarol x Racing Club: Retrospecto Últimos 5 confrontos
- 15/09/1998 ⚪🔵 Racing Club 0-0 Peñarol 🟡⚫️ Copa Mercosul 1998 🤝 Empate
- 04/08/1998 🟡⚫️ Peñarol 1-1 Racing Club ⚪🔵 Copa Mercosul 1998 🤝 Empate
- 28/05/1997 ⚪🔵 Racing Club 1-0 (3-2 Pen.) Peñarol 🟡⚫️ Copa Libertadores 1997 ✅ Vitória do Racing Club
- 21/05/1997 🟡⚫️ Peñarol 1-0 Racing Club ⚪🔵 Copa Libertadores 1997 ✅ Vitória do Peñarol
- 08/10/1991 ⚪🔵 Racing Club 0-0 Peñarol 🟡⚫️ Supercopa Libertadores 91 🤝 Empate
Peñarol x Racing Club: Onde Assistir
Pode assistir a esse encontro através da Paramount+. O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Peñarol x Racing Club
- ℹ️ Jogo: Peñarol x Racing Club pela Copa Libertadores
- 📅 Data: 12 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 21:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Campeón del Siglo, Montevideo, Uruguai
- 📺 Onde vai passar: Paramount+ e Novibet (streaming)
Peñarol x Racing Club: Escalações prováveis
Peñarol: Cortes; Gularte, Herrera, Méndez, Olivera; Sosa, Trindade, Cabrera, Léo Fernández; Garcia, Maximiliano Silvera.
Racing Club: Arias; Di Cesare, Sosa, Garcia, Mura; Almendra, Juan Nardoni, Rojas, Solari; Adrian Martinez, Vergara.
Penarol x Racing Club: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Penarol x Racing Club: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Penarol x Racing Club: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Peñarol x Racing Club: Palpite Responsável
🎯 O Peñarol x Racing Club promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
