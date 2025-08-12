Assine UOL
Penarol
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
CONMEBOL Libertadores - World Wide
Estadio Campeón del Siglo
Racing Club
  • E
  • V
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.62
x
2.88
2
3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.65
x
2.98
2
3.06
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
2.9
2
3.05
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.65
x
2.95
2
3.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 18:25

Peñarol x Racing Club: Palpite com Odds +3, Onde Assistir, Copa Libertadores, 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Peñarol x Racing Club: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Os times de Peñarol e Racing Club se enfrentam nesta terça (dia 12), pelas 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo tem lugar no Estadio Campeón del Siglo, no Uruguai.


O Peñarol entra no campo motivado pela vitória recente diante do Nacional por 3 a 0 em jogo do Campeonato Uruguaio.


A equipe treinada por Diego Aguirre quer voltar a sonhar grande como na campanha de 2024, onde o time do Uruguai apenas caiu na semifinal.


Só que do outro lado está o Racing Club que somou um empate importante recente contra o Boca Juniors em jogo do Campeonato Argentino. Por isso, é de esperar um duelo intenso e muito disputado como é tradição na Copa Libertadores.


Peñarol x Racing Club: Super Palpite



  • 🎯 Palpite: Resultado Final: Racing Club - odd 2.80 (Bet365)


Esse palpite indica que existe confiança de que o time argentino possa vencer em casa do Peñarol.


A Bet365 está pagando 2.80 no caso de o Racing Clube sair com a vitória no encontro válido pela Copa Libertadores.


Peñarol x Racing Club: Palpite com Odds Altas



  • 🎯 Total de gols 1º Tempo: Mais 1.50 - odd pagando 3.50 na Bet365

  • 🎯 Ambas Equipes Marcam: Sim - odd pagando 2.00 na Bet365

  • 🎯 Total de gols: Mais de 3 - odd pagando 3.90 na Bet365


Total de gols 1º Tempo: Mais 1.50


Ambos os times têm potencial para marcar e cedo na partida. Esse palpite é interessante para quem acredita que terá gols na primeira etapa do encontro.


Ambas Equipes Marcam: Sim


Jogo de Copa Libertadores tem pressão mas os dois times sabem que é preciso jogar de olhos nas redes adversárias. Assim, é possível pensar que Peñarol vai fazer gol, mas o time argentino também. Basta olhar para o rendimento ao longo da temporada para ver que são times concretizadores na hora do gol.


Total de gols: Mais de 3


Os times chegam motivos ao encontro e estão apostados em garantir a vaga classificatória, encaminhando-a desde logo. Por isso, apostar em um jogo muito movimentado e com vários gols é, segundo nossa análise, um risco ponderado e valioso.


Peñarol x Racing Club: Como chegam os times


Peñarol: Motivação é grande


O time do Uruguai já realizou 32 partidas nessa temporada e tem 18 vitórias. Porém, a equipe também já somou alguns desaires.



  • 32 jogos disputados

  • 18 vitórias (56%)

  • 🤝 7 empates (22%)

  • 7 derrotas (22%)

  • 51 golos marcados (média de 1,59 por jogo)

  • 🥅 29 golos sofridos (média de 0,91 por jogo)


Racing Club: Gol é assunto sério para eles


O Racing Club chega com igual número de jogos disputados ao adversário uruguaio. E até soma mais triunfos na temporada. A equipe também marca mais e sofre menos do que o time treinado por Diego Aguirre.



  • 32 jogos disputados

  • 19 vitórias (59%)

  • 🤝 3 empates (9%)

  • 10 derrotas (31%)

  • 54 golos marcados (média de 1,69 por jogo)

  • 🥅 24 golos sofridos (média de 0,75 por jogo)


Peñarol x Racing Club: Retrospecto Últimos 5 confrontos



  • 15/09/1998 ⚪🔵 Racing Club 0-0 Peñarol 🟡⚫️ Copa Mercosul 1998 🤝 Empate

  • 04/08/1998 🟡⚫️ Peñarol 1-1 Racing Club ⚪🔵 Copa Mercosul 1998 🤝 Empate

  • 28/05/1997 ⚪🔵 Racing Club 1-0 (3-2 Pen.) Peñarol 🟡⚫️ Copa Libertadores 1997 ✅ Vitória do Racing Club

  • 21/05/1997 🟡⚫️ Peñarol 1-0 Racing Club ⚪🔵 Copa Libertadores 1997 ✅ Vitória do Peñarol

  • 08/10/1991 ⚪🔵 Racing Club 0-0 Peñarol 🟡⚫️ Supercopa Libertadores 91 🤝 Empate


Peñarol x Racing Club: Onde Assistir


Pode assistir a esse encontro através da Paramount+. O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Peñarol x Racing Club



  • ℹ️ Jogo: Peñarol x Racing Club pela Copa Libertadores

  • 📅 Data: 12 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Campeón del Siglo, Montevideo, Uruguai

  • 📺 Onde vai passar: Paramount+ e Novibet (streaming)


Peñarol x Racing Club: Escalações prováveis


Peñarol: Cortes; Gularte, Herrera, Méndez, Olivera; Sosa, Trindade, Cabrera, Léo Fernández; Garcia, Maximiliano Silvera.


Racing Club: Arias; Di Cesare, Sosa, Garcia, Mura; Almendra, Juan Nardoni, Rojas, Solari; Adrian Martinez, Vergara.

Ver mais Ver menos

Penarol x Racing Club: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
2.95
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Charlton - Stevenage
1
2
Barrow - Preston
2
1.88
Barnsley - Fleetwood Town
1
1.74
Múltipla
6.54
x
Aposta
20
=
Ganhos
130.85
Apostar agora

Penarol x Racing Club: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Penarol x Racing Club: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Racing Club
0 - 0
Penarol

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Penarol
Empate
Racing Club

Peñarol x Racing Club: Palpite Responsável


🎯 O Peñarol x Racing Club promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Once Caldas
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Huracan
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D

Once Caldas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Hibernian
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
FK Partizan
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E

Hibernian Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tranmere
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Burton Albion
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Tranmere Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico-MG
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Godoy Cruz
  • D
  • E
  • E
  • E
  • E

Atletico-MG Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Chesterfield
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Mansfield Town
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Chesterfield Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Beitar Jerusalem
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Riga
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Charlton
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Stevenage
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Charlton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites