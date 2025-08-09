- D
- D
- V
- V
- E
- D
- E
- E
- V
- V
PEC Zwolle x Twente: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Eredivisie (10/08)
PEC Zwolle e FC Twente se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 1ª rodada da Eredivisie 2025/2026. A bola rola às 07:15 no MAC³PARK stadion, em Zwolle.
O duelo de abertura marca o início de uma nova temporada holandesa. O Zwolle busca melhorar sua posição após terminar em 10º lugar na temporada passada.
O Twente chega em situação mais favorável e precisa confirmar o favoritismo após finalizar em 6º na última campanha. O histórico recente mostra equilíbrio entre as equipes.
Confira nossos palpites de PEC Zwolle x Twente, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de PEC Zwolle x Twente: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de PEC Zwolle x Twente analisamos o confronto direto e performance recente. O momento atual dos times favorece ligeiramente o Twente pelos números.
Como você verá a seguir, o Twente apresenta melhores credenciais. A equipe visitante tem histórico superior nos últimos encontros entre as equipes.
- 🎯 Vitória do Twente - odd 1.91
- 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.65
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.72
Palpites Alternativos PEC Zwolle x Twente
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Os mercados de gols podem ser interessantes considerando o estilo de jogo das equipes.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. O histórico do confronto sugere jogos equilibrados com gols.
- 🎯 Empate - odd 3.60
- 🎯 Twente marca mais de 1.5 gols - odd 1.84
- 🎯 Zwolle marca primeiro gol - odd 2.34
Super Palpites PEC Zwolle x Twente
- 🚀 Twente vence e ambos marcam - odd 3.50
💰 Palpites de Odds Baixas PEC Zwolle x Twente
- 🔵 Dupla chance: Twente ou empate - odd 1.25
- 🟢 Mais de 0.5 gols no jogo - odd 1.17
- 🟡 Zwolle mais de 0.5 gols - odd 1.38
⚖️ Palpites de Odds Médias PEC Zwolle x Twente
- 🔵 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 1.97
- 🟢 Primeiro tempo: mais de 0.5 gols - odd 1.33
- 🟡 Resultado exato 2-1 para Twente - odd 7.40
🚀 Palpites de Odds Altas PEC Zwolle x Twente
- 🔵 Vitória do Zwolle - odd 3.60
- 🟢 Resultado exato 3-1 para Twente - odd 11.00
- 🟡 Van Wolfswinkel primeiro gol - odd 6.20
PEC Zwolle x Twente: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: PEC Zwolle x FC Twente - Eredivisie 2025/2026
- 📅 Data: 10/08/2025
- ⏰ Horário: 07:15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: MAC³PARK stadion, Zwolle
- 📺 Transmissão: Sem transmissão confirmada
PEC Zwolle x Twente: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
PEC Zwolle x Twente: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
PEC Zwolle x Twente: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como PEC Zwolle e FC Twente Chegam Para o Confronto
Ambas as equipes iniciam uma nova temporada com expectativas diferentes. O Zwolle quer superar a 10ª colocação da temporada anterior, enquanto o Twente mira melhorar o 6º lugar.
A pré-temporada mostrou resultados mistos para as duas equipes. O fator casa pode ser decisivo para equilibrar as forças neste confronto de abertura.
Últimos Jogos do PEC Zwolle
O Zwolle encerrou a última temporada de forma irregular nos resultados. A equipe mostrou dificuldades para manter consistência ao longo da campanha anterior.
Na pré-temporada, o time conseguiu uma vitória sobre Portsmouth por 1-0. O resultado pode dar confiança para o início desta nova temporada.
- ✅ Portsmouth 1x0 Zwolle - Amistoso
- ✅ Zwolle 2x0 Groningen - Eredivisie 24/25
- ✅ Willem II 1x2 Zwolle - Eredivisie 24/25
- 🟡 Zwolle 1x1 Go Ahead - Eredivisie 24/25
- ✅ NAC 1x3 Zwolle - Eredivisie 24/25
Últimos Jogos do FC Twente
O Twente apresentou altos e baixos no final da temporada passada. A equipe conseguiu se manter na parte superior da tabela durante boa parte do campeonato.
Os amistosos de preparação trouxeram resultados variados. A derrota para o Udinese por 1-0 mostrou que ainda há ajustes a fazer no elenco.
- ❌ Twente 0x1 Udinese - Amistoso
- ✅ Twente 1x0 Waalwijk - Amistoso
- ❌ Porto 2x1 Twente - Amistoso
- ✅ Twente 3x0 Motherwell - Amistoso
- ❌ AZ 3x2 Twente - Eredivisie 24/25
O confronto direto favorece ligeiramente o Twente pelos números das últimas temporadas. A equipe visitante possui melhor elenco no papel para este confronto de abertura.
As duas equipes chegam com objetivos distintos para a nova temporada. O favoritismo das odds reflete a diferença técnica esperada entre os elencos.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- E
- D
- D
- D
- D
- D
- D
New England Revolution Vence
- V
- V
- E
- D
- E
- V
- D
- D
- D
- V
Cruzeiro Vence
- D
- D
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- E
- D
Wrexham Vence
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- E
- V
- V
Benfica Vence
- E
- V
- D
- E
- D
- D
- V
- E
- D
- D
CSA Vence
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- E
- V
U.N.A.M. - Pumas Vence
- D
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- E
- D
- D
Rosario Central Vence