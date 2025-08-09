Assine UOL
PEC Zwolle
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
Eredivisie - Netherlands
MAC³PARK Stadion
Twente
  • D
  • E
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.8
x
3.7
2
1.91
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.78
x
3.74
2
1.97
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.75
x
3.6
2
1.93
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.7
x
3.6
2
1.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.7
x
3.65
2
1.97
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 21:01

PEC Zwolle x Twente: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Eredivisie (10/08)

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

PEC Zwolle e FC Twente se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 1ª rodada da Eredivisie 2025/2026. A bola rola às 07:15 no MAC³PARK stadion, em Zwolle.


O duelo de abertura marca o início de uma nova temporada holandesa. O Zwolle busca melhorar sua posição após terminar em 10º lugar na temporada passada.


O Twente chega em situação mais favorável e precisa confirmar o favoritismo após finalizar em 6º na última campanha. O histórico recente mostra equilíbrio entre as equipes.


Confira nossos palpites de PEC Zwolle x Twente, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de PEC Zwolle x Twente: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de PEC Zwolle x Twente analisamos o confronto direto e performance recente. O momento atual dos times favorece ligeiramente o Twente pelos números.


Como você verá a seguir, o Twente apresenta melhores credenciais. A equipe visitante tem histórico superior nos últimos encontros entre as equipes.



  • 🎯 Vitória do Twente - odd 1.91

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.65

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.72


Palpites Alternativos PEC Zwolle x Twente


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Os mercados de gols podem ser interessantes considerando o estilo de jogo das equipes.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. O histórico do confronto sugere jogos equilibrados com gols.



  • 🎯 Empate - odd 3.60

  • 🎯 Twente marca mais de 1.5 gols - odd 1.84

  • 🎯 Zwolle marca primeiro gol - odd 2.34


Super Palpites PEC Zwolle x Twente



  • 🚀 Twente vence e ambos marcam - odd 3.50


💰 Palpites de Odds Baixas PEC Zwolle x Twente



  • 🔵 Dupla chance: Twente ou empate - odd 1.25

  • 🟢 Mais de 0.5 gols no jogo - odd 1.17

  • 🟡 Zwolle mais de 0.5 gols - odd 1.38


⚖️ Palpites de Odds Médias PEC Zwolle x Twente



  • 🔵 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 1.97

  • 🟢 Primeiro tempo: mais de 0.5 gols - odd 1.33

  • 🟡 Resultado exato 2-1 para Twente - odd 7.40


🚀 Palpites de Odds Altas PEC Zwolle x Twente



  • 🔵 Vitória do Zwolle - odd 3.60

  • 🟢 Resultado exato 3-1 para Twente - odd 11.00

  • 🟡 Van Wolfswinkel primeiro gol - odd 6.20


PEC Zwolle x Twente: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: PEC Zwolle x FC Twente - Eredivisie 2025/2026

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • Horário: 07:15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: MAC³PARK stadion, Zwolle

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão confirmada


 

Ver mais Ver menos

PEC Zwolle x Twente: Palpite do Dia

Twente Vence
Superbet logo
1.97
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Cianorte - Joinville
1
1.63
Flamengo - Mirassol
1
1.35
Anderlecht - Zulte Waregem
1
1.46
Múltipla
3.21
x
Aposta
20
=
Ganhos
64.25
Apostar agora

PEC Zwolle x Twente: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

PEC Zwolle x Twente: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2024 Eredivisie
PEC Zwolle
1 - 1
Twente
2024 Eredivisie
Twente
1 - 1
PEC Zwolle
2023 Eredivisie
PEC Zwolle
1 - 2
Twente
2023 Eredivisie
Twente
3 - 1
PEC Zwolle
2021 Eredivisie
Twente
1 - 0
PEC Zwolle

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
PEC Zwolle
Empate
Twente

Como PEC Zwolle e FC Twente Chegam Para o Confronto


Ambas as equipes iniciam uma nova temporada com expectativas diferentes. O Zwolle quer superar a 10ª colocação da temporada anterior, enquanto o Twente mira melhorar o 6º lugar.


A pré-temporada mostrou resultados mistos para as duas equipes. O fator casa pode ser decisivo para equilibrar as forças neste confronto de abertura.


Últimos Jogos do PEC Zwolle


O Zwolle encerrou a última temporada de forma irregular nos resultados. A equipe mostrou dificuldades para manter consistência ao longo da campanha anterior.


Na pré-temporada, o time conseguiu uma vitória sobre Portsmouth por 1-0. O resultado pode dar confiança para o início desta nova temporada.



  • ✅ Portsmouth 1x0 Zwolle - Amistoso

  • ✅ Zwolle 2x0 Groningen - Eredivisie 24/25

  • ✅ Willem II 1x2 Zwolle - Eredivisie 24/25

  • 🟡 Zwolle 1x1 Go Ahead - Eredivisie 24/25

  • ✅ NAC 1x3 Zwolle - Eredivisie 24/25


Últimos Jogos do FC Twente


O Twente apresentou altos e baixos no final da temporada passada. A equipe conseguiu se manter na parte superior da tabela durante boa parte do campeonato.


Os amistosos de preparação trouxeram resultados variados. A derrota para o Udinese por 1-0 mostrou que ainda há ajustes a fazer no elenco.



  • ❌ Twente 0x1 Udinese - Amistoso

  • ✅ Twente 1x0 Waalwijk - Amistoso

  • ❌ Porto 2x1 Twente - Amistoso

  • ✅ Twente 3x0 Motherwell - Amistoso

  • ❌ AZ 3x2 Twente - Eredivisie 24/25


O confronto direto favorece ligeiramente o Twente pelos números das últimas temporadas. A equipe visitante possui melhor elenco no papel para este confronto de abertura.


As duas equipes chegam com objetivos distintos para a nova temporada. O favoritismo das odds reflete a diferença técnica esperada entre os elencos.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

New England Revolution
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
DC United
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

New England Revolution Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cruzeiro
  • V
  • V
  • E
  • D
  • E
-
Santos
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Cruzeiro Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Wrexham
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Hull City
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D

Wrexham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Benfica
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Nice
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Benfica Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
AO Itabaiana
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D
-
CSA
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D

CSA Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
U.N.A.M. - Pumas
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Necaxa
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

U.N.A.M. - Pumas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico Tucuman
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Rosario Central
  • E
  • V
  • E
  • D
  • D

Rosario Central Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites