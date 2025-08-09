PEC Zwolle x Twente: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Eredivisie (10/08)

PEC Zwolle e FC Twente se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 1ª rodada da Eredivisie 2025/2026. A bola rola às 07:15 no MAC³PARK stadion, em Zwolle.

O duelo de abertura marca o início de uma nova temporada holandesa. O Zwolle busca melhorar sua posição após terminar em 10º lugar na temporada passada.

O Twente chega em situação mais favorável e precisa confirmar o favoritismo após finalizar em 6º na última campanha. O histórico recente mostra equilíbrio entre as equipes.

Confira nossos palpites de PEC Zwolle x Twente, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de PEC Zwolle x Twente: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de PEC Zwolle x Twente analisamos o confronto direto e performance recente. O momento atual dos times favorece ligeiramente o Twente pelos números.

Como você verá a seguir, o Twente apresenta melhores credenciais. A equipe visitante tem histórico superior nos últimos encontros entre as equipes.



🎯 Vitória do Twente - odd 1.91

- odd 1.91

🎯 Ambos os times marcam - odd 1.65

- odd 1.65

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.72



Palpites Alternativos PEC Zwolle x Twente

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Os mercados de gols podem ser interessantes considerando o estilo de jogo das equipes.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. O histórico do confronto sugere jogos equilibrados com gols.



🎯 Empate - odd 3.60

- odd 3.60

🎯 Twente marca mais de 1.5 gols - odd 1.84

- odd 1.84

🎯 Zwolle marca primeiro gol - odd 2.34



Super Palpites PEC Zwolle x Twente



🚀 Twente vence e ambos marcam - odd 3.50



💰 Palpites de Odds Baixas PEC Zwolle x Twente



🔵 Dupla chance: Twente ou empate - odd 1.25

- odd 1.25

🟢 Mais de 0.5 gols no jogo - odd 1.17

- odd 1.17

🟡 Zwolle mais de 0.5 gols - odd 1.38



⚖️ Palpites de Odds Médias PEC Zwolle x Twente



🔵 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 1.97

- odd 1.97

🟢 Primeiro tempo: mais de 0.5 gols - odd 1.33

- odd 1.33

🟡 Resultado exato 2-1 para Twente - odd 7.40



🚀 Palpites de Odds Altas PEC Zwolle x Twente



🔵 Vitória do Zwolle - odd 3.60

- odd 3.60

🟢 Resultado exato 3-1 para Twente - odd 11.00

- odd 11.00

🟡 Van Wolfswinkel primeiro gol - odd 6.20



PEC Zwolle x Twente: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida