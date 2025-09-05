- D
Paysandu x Volta Redonda: Palpite Odd 3+ 8+ e Onde Assistir, Serie B, 05/09
Na noite desta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, Paysandu e Volta Redonda se enfrentam no Estádio da Curuzu, em Belém, em um duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para as 19h (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que buscam se afirmar na competição por objetivos distintos.
O Paysandu joga diante de sua apaixonada torcida buscando uma vitória crucial para ganhar fôlego e subir na tabela de classificação. Já o Volta Redonda viaja ao Pará com a missão de somar pontos importantes fora de casa. Neste artigo, você encontrará o melhor palpite para Paysandu x Volta Redonda, com análise, dicas e as odds corretas para a partida.
Palpites de Paysandu x Volta Redonda: Nossas 3 Melhores Dicas
A análise do confronto sugere um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o Paysandu devido ao fator casa. O Volta Redonda, no entanto, tem qualidade para criar dificuldades. Nossos palpites principais se baseiam nesse cenário de um jogo competitivo e com chances de gols para ambos os lados.
- 🎯 Resultado Final: Paysandu - odd 2.14
- 🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 2.08
- 🎯 Mais de 1.5 Gols - odd 1.45
Palpites Alternativos Paysandu x Volta Redonda
Para quem busca mercados diferentes e com potencial de maior retorno, as apostas alternativas são uma ótima pedida. Explorar o desempenho das equipes em momentos específicos do jogo pode trazer boas oportunidades.
- 🎯 Paysandu para Marcar o Primeiro Gol - odd 1.82
- 🎯 Empate Anula Aposta: Volta Redonda - odd 2.54
- 🎯 Intervalo/Final: Empate / Paysandu - odd 4.96
💰 Palpites de Odds Baixas Paysandu x Volta Redonda
Nesta seção, listamos apostas com probabilidades mais altas de acerto, ideais para quem tem um perfil mais conservador. São odds entre 1.10 e 2.49.
- 🔵 Dupla Chance: Paysandu ou Empate - odd 1.28
- 🟢 Paysandu - Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.31
- 🟡 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 2.08
⚖️ Palpites de Odds Médias Paysandu x Volta Redonda
Aqui, o risco aumenta um pouco, mas os retornos se tornam mais interessantes. Estas apostas, com odds entre 2.50 e 4.99, são para quem busca um bom equilíbrio.
- 🔵 Empate - odd 3.18
- 🟢 Paysandu Vence Sem Sofrer Gols - odd 3.12
- 🟡 Intervalo/Final: Empate / Empate - odd 4.26
🚀 Palpites de Odds Altas Paysandu x Volta Redonda
Para os mais ousados, os mercados de odds altas (entre 5.00 e 12.00) oferecem a chance de grandes lucros. São apostas que exigem uma leitura mais apurada do jogo.
- 🔵 Placar Exato: 1-1 - odd 5.55
- 🟢 Placar Exato: 2-1 Paysandu - odd 8.88
- 🟡 Volta Redonda Vence e Ambos Marcam - odd 8.83
Paysandu x Volta Redonda: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Paysandu x Volta Redonda - Série B
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), Belém (PA)
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Como Paysandu e Volta Redonda Chegam Para o Confronto
O Paysandu entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos na Série B. Atuando em casa, onde a força da sua torcida costuma ser um diferencial, o Papão da Curuzu busca reencontrar o caminho das vitórias para se afastar das últimas posições e ter mais tranquilidade na sequência do campeonato. A equipe tem demonstrado força ofensiva em seus domínios, mas a consistência defensiva ainda é um ponto a ser melhorado.
O Volta Redonda, por sua vez, faz uma campanha de meio de tabela e busca surpreender fora de casa para continuar sonhando com a parte de cima da classificação. O time fluminense tem se mostrado um adversário competitivo, especialmente quando consegue encaixar seu estilo de jogo reativo, explorando os contra-ataques. Somar pontos em Belém seria um grande resultado para as pretensões do Voltaço na competição.
Lembre-se sempre que apostas esportivas são uma forma de entretenimento. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites. Para mais informações, consulte o Jogo Responsável.
Paysandu x Volta Redonda: Palpite do Dia
Paysandu x Volta Redonda: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Paysandu x Volta Redonda: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas são uma forma de entretenimento e devem ser encaradas dessa maneira. É fundamental lembrar que apostar envolve riscos e, por isso, jamais utilize dinheiro destinado a contas pessoais ou despesas da casa. Aproveite a diversão, mas jogue com responsabilidade.
Jogos do Dia
