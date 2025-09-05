Paysandu x Volta Redonda: Palpite Odd 3+ 8+ e Onde Assistir, Serie B, 05/09

Na noite desta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, Paysandu e Volta Redonda se enfrentam no Estádio da Curuzu, em Belém, em um duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para as 19h (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que buscam se afirmar na competição por objetivos distintos.

O Paysandu joga diante de sua apaixonada torcida buscando uma vitória crucial para ganhar fôlego e subir na tabela de classificação. Já o Volta Redonda viaja ao Pará com a missão de somar pontos importantes fora de casa. Neste artigo, você encontrará o melhor palpite para Paysandu x Volta Redonda, com análise, dicas e as odds corretas para a partida.

Palpites de Paysandu x Volta Redonda: Nossas 3 Melhores Dicas

A análise do confronto sugere um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o Paysandu devido ao fator casa. O Volta Redonda, no entanto, tem qualidade para criar dificuldades. Nossos palpites principais se baseiam nesse cenário de um jogo competitivo e com chances de gols para ambos os lados.



🎯 Resultado Final: Paysandu - odd 2.14

🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 2.08

🎯 Mais de 1.5 Gols - odd 1.45



Palpites Alternativos Paysandu x Volta Redonda

Para quem busca mercados diferentes e com potencial de maior retorno, as apostas alternativas são uma ótima pedida. Explorar o desempenho das equipes em momentos específicos do jogo pode trazer boas oportunidades.



🎯 Paysandu para Marcar o Primeiro Gol - odd 1.82

🎯 Empate Anula Aposta: Volta Redonda - odd 2.54

🎯 Intervalo/Final: Empate / Paysandu - odd 4.96



💰 Palpites de Odds Baixas Paysandu x Volta Redonda

Nesta seção, listamos apostas com probabilidades mais altas de acerto, ideais para quem tem um perfil mais conservador. São odds entre 1.10 e 2.49.



🔵 Dupla Chance: Paysandu ou Empate - odd 1.28

🟢 Paysandu - Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.31

🟡 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 2.08



⚖️ Palpites de Odds Médias Paysandu x Volta Redonda

Aqui, o risco aumenta um pouco, mas os retornos se tornam mais interessantes. Estas apostas, com odds entre 2.50 e 4.99, são para quem busca um bom equilíbrio.



🔵 Empate - odd 3.18

🟢 Paysandu Vence Sem Sofrer Gols - odd 3.12

🟡 Intervalo/Final: Empate / Empate - odd 4.26



🚀 Palpites de Odds Altas Paysandu x Volta Redonda

Para os mais ousados, os mercados de odds altas (entre 5.00 e 12.00) oferecem a chance de grandes lucros. São apostas que exigem uma leitura mais apurada do jogo.



🔵 Placar Exato: 1-1 - odd 5.55

🟢 Placar Exato: 2-1 Paysandu - odd 8.88

🟡 Volta Redonda Vence e Ambos Marcam - odd 8.83



Paysandu x Volta Redonda: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Paysandu x Volta Redonda - Série B

📅 Data: 05/09/2025

⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), Belém (PA)

📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Paysandu e Volta Redonda Chegam Para o Confronto

O Paysandu entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos na Série B. Atuando em casa, onde a força da sua torcida costuma ser um diferencial, o Papão da Curuzu busca reencontrar o caminho das vitórias para se afastar das últimas posições e ter mais tranquilidade na sequência do campeonato. A equipe tem demonstrado força ofensiva em seus domínios, mas a consistência defensiva ainda é um ponto a ser melhorado.

O Volta Redonda, por sua vez, faz uma campanha de meio de tabela e busca surpreender fora de casa para continuar sonhando com a parte de cima da classificação. O time fluminense tem se mostrado um adversário competitivo, especialmente quando consegue encaixar seu estilo de jogo reativo, explorando os contra-ataques. Somar pontos em Belém seria um grande resultado para as pretensões do Voltaço na competição.