Assine UOL
Paysandu
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E
Serie B - Brazil
Estádio Leônidas Sodré de Castro
Volta Redonda
  • D
  • E
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.25
2
3.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.19
2
3.87
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.98
x
3.25
2
3.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.1
2
3.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.07
x
3.15
2
3.85
Apostar agora
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 11:48

Paysandu x Volta Redonda: Palpite Odd 3+ 8+ e Onde Assistir, Serie B, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Na noite desta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, Paysandu e Volta Redonda se enfrentam no Estádio da Curuzu, em Belém, em um duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para as 19h (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que buscam se afirmar na competição por objetivos distintos.


O Paysandu joga diante de sua apaixonada torcida buscando uma vitória crucial para ganhar fôlego e subir na tabela de classificação. Já o Volta Redonda viaja ao Pará com a missão de somar pontos importantes fora de casa. Neste artigo, você encontrará o melhor palpite para Paysandu x Volta Redonda, com análise, dicas e as odds corretas para a partida.


Palpites de Paysandu x Volta Redonda: Nossas 3 Melhores Dicas


A análise do confronto sugere um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o Paysandu devido ao fator casa. O Volta Redonda, no entanto, tem qualidade para criar dificuldades. Nossos palpites principais se baseiam nesse cenário de um jogo competitivo e com chances de gols para ambos os lados.



  • 🎯 Resultado Final: Paysandu - odd 2.14

  • 🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 2.08

  • 🎯 Mais de 1.5 Gols - odd 1.45


Palpites Alternativos Paysandu x Volta Redonda


Para quem busca mercados diferentes e com potencial de maior retorno, as apostas alternativas são uma ótima pedida. Explorar o desempenho das equipes em momentos específicos do jogo pode trazer boas oportunidades.



  • 🎯 Paysandu para Marcar o Primeiro Gol - odd 1.82

  • 🎯 Empate Anula Aposta: Volta Redonda - odd 2.54

  • 🎯 Intervalo/Final: Empate / Paysandu - odd 4.96


💰 Palpites de Odds Baixas Paysandu x Volta Redonda


Nesta seção, listamos apostas com probabilidades mais altas de acerto, ideais para quem tem um perfil mais conservador. São odds entre 1.10 e 2.49.



  • 🔵 Dupla Chance: Paysandu ou Empate - odd 1.28

  • 🟢 Paysandu - Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.31

  • 🟡 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 2.08


⚖️ Palpites de Odds Médias Paysandu x Volta Redonda


Aqui, o risco aumenta um pouco, mas os retornos se tornam mais interessantes. Estas apostas, com odds entre 2.50 e 4.99, são para quem busca um bom equilíbrio.



  • 🔵 Empate - odd 3.18

  • 🟢 Paysandu Vence Sem Sofrer Gols - odd 3.12

  • 🟡 Intervalo/Final: Empate / Empate - odd 4.26


🚀 Palpites de Odds Altas Paysandu x Volta Redonda


Para os mais ousados, os mercados de odds altas (entre 5.00 e 12.00) oferecem a chance de grandes lucros. São apostas que exigem uma leitura mais apurada do jogo.



  • 🔵 Placar Exato: 1-1 - odd 5.55

  • 🟢 Placar Exato: 2-1 Paysandu - odd 8.88

  • 🟡 Volta Redonda Vence e Ambos Marcam - odd 8.83


Paysandu x Volta Redonda: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Paysandu x Volta Redonda - Série B

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • Horário: 19:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), Belém (PA)

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Paysandu e Volta Redonda Chegam Para o Confronto


O Paysandu entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos na Série B. Atuando em casa, onde a força da sua torcida costuma ser um diferencial, o Papão da Curuzu busca reencontrar o caminho das vitórias para se afastar das últimas posições e ter mais tranquilidade na sequência do campeonato. A equipe tem demonstrado força ofensiva em seus domínios, mas a consistência defensiva ainda é um ponto a ser melhorado.


O Volta Redonda, por sua vez, faz uma campanha de meio de tabela e busca surpreender fora de casa para continuar sonhando com a parte de cima da classificação. O time fluminense tem se mostrado um adversário competitivo, especialmente quando consegue encaixar seu estilo de jogo reativo, explorando os contra-ataques. Somar pontos em Belém seria um grande resultado para as pretensões do Voltaço na competição.



Lembre-se sempre que apostas esportivas são uma forma de entretenimento. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites. Para mais informações, consulte o Jogo Responsável.


Ver mais Ver menos

Paysandu x Volta Redonda: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Lesotho - South Africa
2
1.26
Georgia - Bulgaria
1
1.47
Nigeria - Rwanda
1
1.41
Múltipla
2.61
x
Aposta
20
=
Ganhos
52.23
Apostar agora

Paysandu x Volta Redonda: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Paysandu x Volta Redonda: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Serie B
Volta Redonda
1 - 0
Paysandu
2023 Serie C
Volta Redonda
1 - 0
Paysandu
2023 Serie C
Paysandu
1 - 1
Volta Redonda
2023 Serie C
Volta Redonda
3 - 0
Paysandu
2022 Serie C
Paysandu
2 - 1
Volta Redonda

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Paysandu
Empate
Volta Redonda

Jogo Responsável


Apostas são uma forma de entretenimento e devem ser encaradas dessa maneira. É fundamental lembrar que apostar envolve riscos e, por isso, jamais utilize dinheiro destinado a contas pessoais ou despesas da casa. Aproveite a diversão, mas jogue com responsabilidade.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Botafogo SP
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Atletico Paranaense
  • V
  • D
  • V
  • E
  • D

Botafogo SP Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rep. Of Ireland
  • E
  • E
  • V
  • V
  • D
-
Hungary
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E

Rep. Of Ireland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Trinidad and Tobago
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Curaçao
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte