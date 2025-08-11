Paysandu x Vila Nova: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Série B (11/08)

Paysandu e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira, 11/08, em partida válida pela 21ª rodada da Série B 2025. O apito inicial está marcado para às 21h30 no Estádio Mangueirão, em Belém.

Este confronto entre times em momentos distintos terá transmissão da ESPN e Disney+. O Paysandu busca quebrar a sequência de empates após três resultados iguais consecutivos e ocupa a 19ª posição.

O Vila Nova chega em situação mais confortável na tabela, ocupando a 9ª colocação com 27 pontos. A equipe goiana quer se aproximar ainda mais da zona de classificação.

Confira nossos palpites de Paysandu x Vila Nova, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Paysandu x Vila Nova: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Paysandu x Vila Nova analisamos o momento atual das duas equipes. O Paysandu possui vantagem de jogar em casa mas vive fase de muitos empates.

O Vila Nova tem histórico favorável no confronto direto recente. O confronto promete ser disputado entre equipes que precisam somar pontos importantes.



🎯 Empate - odd 3.00

🎯 Ambos marcam - Sim - odd 2.37

🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.39



Palpites Alternativos Paysandu x Vila Nova

Para apostadores que buscam mercados diferenciados, separamos opções que podem oferecer retornos atrativos. O histórico recente sugere partidas equilibradas.

Os mercados alternativos podem trazer oportunidades interessantes para quem conhece bem as equipes. O momento das duas equipes favorece apostas mais conservadoras.



🎯 Vila Nova ou empate - odd 1.56

🎯 Paysandu vence - odd 2.34

🎯 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.65



Super Palpites Paysandu x Vila Nova



🚀 Empate e menos de 2.5 gols - odd 4.15



💰 Palpites de Odds Baixas Paysandu x Vila Nova



🔵 Qualquer time vence - odd 1.39

🟢 Paysandu ou empate - odd 1.29

🟡 Mais de 0.5 gols - odd 1.14



⚖️ Palpites de Odds Médias Paysandu x Vila Nova



🔵 Vila Nova vence - odd 3.60

🟢 Ambos marcam - Não - odd 1.54

🟡 Mais de 2.5 gols - odd 2.95



🚀 Palpites de Odds Altas Paysandu x Vila Nova



🔵 Paysandu vence por 2+ gols - odd 7.20

🟢 Vila Nova vence por 2+ gols - odd 13.00

🟡 Mais de 3.5 gols - odd 6.00



Paysandu x Vila Nova: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida