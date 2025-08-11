- E
Paysandu x Vila Nova: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Série B (11/08)
Paysandu e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira, 11/08, em partida válida pela 21ª rodada da Série B 2025. O apito inicial está marcado para às 21h30 no Estádio Mangueirão, em Belém.
Este confronto entre times em momentos distintos terá transmissão da ESPN e Disney+. O Paysandu busca quebrar a sequência de empates após três resultados iguais consecutivos e ocupa a 19ª posição.
O Vila Nova chega em situação mais confortável na tabela, ocupando a 9ª colocação com 27 pontos. A equipe goiana quer se aproximar ainda mais da zona de classificação.
Confira nossos palpites de Paysandu x Vila Nova, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Paysandu x Vila Nova: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Paysandu x Vila Nova analisamos o momento atual das duas equipes. O Paysandu possui vantagem de jogar em casa mas vive fase de muitos empates.
O Vila Nova tem histórico favorável no confronto direto recente. O confronto promete ser disputado entre equipes que precisam somar pontos importantes.
- 🎯 Empate - odd 3.00
- 🎯 Ambos marcam - Sim - odd 2.37
- 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.39
Palpites Alternativos Paysandu x Vila Nova
Para apostadores que buscam mercados diferenciados, separamos opções que podem oferecer retornos atrativos. O histórico recente sugere partidas equilibradas.
Os mercados alternativos podem trazer oportunidades interessantes para quem conhece bem as equipes. O momento das duas equipes favorece apostas mais conservadoras.
- 🎯 Vila Nova ou empate - odd 1.56
- 🎯 Paysandu vence - odd 2.34
- 🎯 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.65
Super Palpites Paysandu x Vila Nova
- 🚀 Empate e menos de 2.5 gols - odd 4.15
💰 Palpites de Odds Baixas Paysandu x Vila Nova
- 🔵 Qualquer time vence - odd 1.39
- 🟢 Paysandu ou empate - odd 1.29
- 🟡 Mais de 0.5 gols - odd 1.14
⚖️ Palpites de Odds Médias Paysandu x Vila Nova
- 🔵 Vila Nova vence - odd 3.60
- 🟢 Ambos marcam - Não - odd 1.54
- 🟡 Mais de 2.5 gols - odd 2.95
🚀 Palpites de Odds Altas Paysandu x Vila Nova
- 🔵 Paysandu vence por 2+ gols - odd 7.20
- 🟢 Vila Nova vence por 2+ gols - odd 13.00
- 🟡 Mais de 3.5 gols - odd 6.00
Paysandu x Vila Nova: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Paysandu x Vila Nova - Série B 2025
- 📅 Data: 11/08/2025
- ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Mangueirão, Belém
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Paysandu x Vila Nova: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Paysandu x Vila Nova: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Paysandu x Vila Nova: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Paysandu e Vila Nova Chegam Para o Confronto
O Paysandu atravessa momento delicado com três empates seguidos e está na zona de rebaixamento. O time paraense precisa reencontrar o caminho das vitórias em casa.
O Vila Nova vive situação mais tranquila na tabela mas vem de duas derrotas consecutivas. A equipe goiana busca voltar a pontuar para se manter no meio da tabela.
Últimos Jogos do Paysandu
O momento atual preocupa pela falta de vitórias recentes. A equipe não consegue converter o mando de campo em resultados positivos.
O ataque vem funcionando bem mas a defesa ainda oscila nos momentos decisivos. O time precisa ser mais efetivo para sair da zona de rebaixamento.
- 🟡 Athletico-PR 1x1 Paysandu - Série B
- 🟡 Paysandu 1x1 Athletic-MG - Série B
- 🟡 Amazonas 1x1 Paysandu - Série B
- ✅ Coritiba 2x5 Paysandu - Série B
- 🟡 Paysandu 2x2 Atlético-GO - Série B
Últimos Jogos do Vila Nova
O Vila Nova vive oscilação após duas derrotas seguidas na competição. A equipe não consegue manter regularidade fora de casa.
O time goiano tem boa organização defensiva mas peca na criação de jogadas ofensivas. A equipe precisa melhorar a pontaria para voltar a pontuar.
- ❌ Vila Nova 1x2 Coritiba - Série B
- ❌ Volta Redonda 2x1 Vila Nova - Série B
- ✅ Vila Nova 2x0 CRB - Série B
- 🟡 Avaí 1x1 Vila Nova - Série B
- 🟡 Vila Nova 0x0 Operário - Série B
Nossa Opinião Para Paysandu x Vila Nova
O confronto promete equilíbrio entre duas equipes em situações diferentes na tabela. O Paysandu tem a vantagem do mando de campo mas precisa urgentemente dos três pontos.
O Vila Nova possui situação mais confortável na classificação mas enfrenta dificuldades como visitante. O histórico recente favorece um jogo com poucos gols.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
