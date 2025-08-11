Assine UOL
Paysandu
  • E
  • E
  • E
  • V
  • D
Serie B - Brazil
Estádio Leônidas Sodré de Castro
Vila Nova
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3
2
3.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
2.93
2
3.52
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
2.9
2
3.55
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
2.9
2
3.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 11:20

Paysandu x Vila Nova: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Série B (11/08)

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Paysandu e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira, 11/08, em partida válida pela 21ª rodada da Série B 2025. O apito inicial está marcado para às 21h30 no Estádio Mangueirão, em Belém.


Este confronto entre times em momentos distintos terá transmissão da ESPN e Disney+. O Paysandu busca quebrar a sequência de empates após três resultados iguais consecutivos e ocupa a 19ª posição.


O Vila Nova chega em situação mais confortável na tabela, ocupando a 9ª colocação com 27 pontos. A equipe goiana quer se aproximar ainda mais da zona de classificação.


Confira nossos palpites de Paysandu x Vila Nova, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Paysandu x Vila Nova: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Paysandu x Vila Nova analisamos o momento atual das duas equipes. O Paysandu possui vantagem de jogar em casa mas vive fase de muitos empates.


O Vila Nova tem histórico favorável no confronto direto recente. O confronto promete ser disputado entre equipes que precisam somar pontos importantes.



  • 🎯 Empate - odd 3.00

  • 🎯 Ambos marcam - Sim - odd 2.37

  • 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.39


Palpites Alternativos Paysandu x Vila Nova


Para apostadores que buscam mercados diferenciados, separamos opções que podem oferecer retornos atrativos. O histórico recente sugere partidas equilibradas.


Os mercados alternativos podem trazer oportunidades interessantes para quem conhece bem as equipes. O momento das duas equipes favorece apostas mais conservadoras.



  • 🎯 Vila Nova ou empate - odd 1.56

  • 🎯 Paysandu vence - odd 2.34

  • 🎯 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.65


Super Palpites Paysandu x Vila Nova



  • 🚀 Empate e menos de 2.5 gols - odd 4.15


💰 Palpites de Odds Baixas Paysandu x Vila Nova



  • 🔵 Qualquer time vence - odd 1.39

  • 🟢 Paysandu ou empate - odd 1.29

  • 🟡 Mais de 0.5 gols - odd 1.14


⚖️ Palpites de Odds Médias Paysandu x Vila Nova



  • 🔵 Vila Nova vence - odd 3.60

  • 🟢 Ambos marcam - Não - odd 1.54

  • 🟡 Mais de 2.5 gols - odd 2.95


🚀 Palpites de Odds Altas Paysandu x Vila Nova



  • 🔵 Paysandu vence por 2+ gols - odd 7.20

  • 🟢 Vila Nova vence por 2+ gols - odd 13.00

  • 🟡 Mais de 3.5 gols - odd 6.00


Paysandu x Vila Nova: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Paysandu x Vila Nova - Série B 2025

  • 📅 Data: 11/08/2025

  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Mangueirão, Belém

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


 

Ver mais Ver menos

Paysandu x Vila Nova: Palpite do Dia

Vila Nova Vence
Superbet logo
3.5
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Oxford United - Colchester
1
1.75
Club Brugge KV - Red Bull Salzburg
1
1.65
Atletico San Luis - Cruz Azul
2
1.77
Múltipla
5.11
x
Aposta
20
=
Ganhos
102.22
Apostar agora

Paysandu x Vila Nova: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Paysandu x Vila Nova: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
Vila Nova
1 - 0
Paysandu
2024 Serie B
Paysandu
2 - 1
Vila Nova
2024 Serie B
Vila Nova
2 - 2
Paysandu
2024 Copa Verde
Vila Nova
0 - 4
Paysandu
2024 Copa Verde
Paysandu
6 - 0
Vila Nova

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Paysandu
Empate
Vila Nova

Como Paysandu e Vila Nova Chegam Para o Confronto


O Paysandu atravessa momento delicado com três empates seguidos e está na zona de rebaixamento. O time paraense precisa reencontrar o caminho das vitórias em casa.


O Vila Nova vive situação mais tranquila na tabela mas vem de duas derrotas consecutivas. A equipe goiana busca voltar a pontuar para se manter no meio da tabela.


Últimos Jogos do Paysandu


O momento atual preocupa pela falta de vitórias recentes. A equipe não consegue converter o mando de campo em resultados positivos.


O ataque vem funcionando bem mas a defesa ainda oscila nos momentos decisivos. O time precisa ser mais efetivo para sair da zona de rebaixamento.



  • 🟡 Athletico-PR 1x1 Paysandu - Série B

  • 🟡 Paysandu 1x1 Athletic-MG - Série B

  • 🟡 Amazonas 1x1 Paysandu - Série B

  • ✅ Coritiba 2x5 Paysandu - Série B

  • 🟡 Paysandu 2x2 Atlético-GO - Série B


Últimos Jogos do Vila Nova


O Vila Nova vive oscilação após duas derrotas seguidas na competição. A equipe não consegue manter regularidade fora de casa.


O time goiano tem boa organização defensiva mas peca na criação de jogadas ofensivas. A equipe precisa melhorar a pontaria para voltar a pontuar.



  • ❌ Vila Nova 1x2 Coritiba - Série B

  • ❌ Volta Redonda 2x1 Vila Nova - Série B

  • ✅ Vila Nova 2x0 CRB - Série B

  • 🟡 Avaí 1x1 Vila Nova - Série B

  • 🟡 Vila Nova 0x0 Operário - Série B


Nossa Opinião Para Paysandu x Vila Nova


O confronto promete equilíbrio entre duas equipes em situações diferentes na tabela. O Paysandu tem a vantagem do mando de campo mas precisa urgentemente dos três pontos.


O Vila Nova possui situação mais confortável na classificação mas enfrenta dificuldades como visitante. O histórico recente favorece um jogo com poucos gols.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Club Brugge KV
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V
-
Red Bull Salzburg
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V

Club Brugge KV Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Independiente del Valle
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Mushuc Runa SC
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Independiente del Valle Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
West Brom
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Derby
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

West Brom Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Universitario
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Palmeiras
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Palmeiras Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Wrexham
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Hull City
  • E
  • E
  • V
  • V
  • E

Wrexham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barnsley
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Fleetwood Town
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Barnsley Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Middlesbrough
  • V
  • E
  • D
  • D
  • D
-
Doncaster
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites