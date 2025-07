Paysandu x Atlético GO: Palpite e Onde Assistir – Brasileirão Série B (12/07), 18h30

Paysandu x Atlético GO – Onde Assistir

Paysandu x Atlético GO terá transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN. A partida ocorre dia 12/07/2025, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém.

Ficha do Jogo:

⚽️ Confronto: Paysandu x Atlético GO – Brasileirão Série B

📅 Data: 12/07/2025

⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Curuzu, Belém, Pará

📺 Onde vai passar: Disney+ e ESPN

Paysandu x Atlético GO – Escalações Oficiais

As escalações oficiais de Paysandu x Atlético GO são divulgadas oficialmente uma hora antes do jogo.