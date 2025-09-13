Paysandu x América-MG: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B (13/09)

Paysandu x América-MG se enfrentam neste sábado, 13/09, em partida válida pela 26ª rodada da Série B. A bola rola às 16h no Estádio Mangueirão, Belém, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN e Disney+.

O Paysandu vai a campo na lanterna da Série B com 21 pontos, lutando desesperadamente para sair da zona de rebaixamento. Já o América-MG, na 18ª posição com 26 pontos, também precisa somar pontos para fugir da degola.

Confira nosso palpite de Paysandu x América-MG, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites do UOL Apostas para Paysandu x América-MG



Palpite 1. Vitória do Paysandu - Odd de 2.16

- Odd de 2.16

Palpite 2. Mais de 2.5 gols - Odd de 2.20

- Odd de 2.20

Palpite 3. Ambos marcam - Sim - Odd de 1.93

- Odd de 1.93

** As cotações podem mudar a qualquer instante. Os valores mostrados aqui foram registrados no momento da criação deste palpite.



Paysandu e América-MG vivem situações similares na Série B, ambos brigando contra o rebaixamento. O confronto direto entre lanterna e 18º colocado promete ser decisivo para as pretensões de permanência na divisão.

O Paysandu joga em casa e precisa aproveitar o apoio da torcida para quebrar a sequência negativa de cinco derrotas consecutivas. Por conta disso, temos os três palpites acima para Paysandu x América-MG.

Palpites para Paysandu x América-MG que valem a pena

Para que você entenda melhor onde está apostando, nós vamos explicar cada uma das apostas recomendadas.

Vitória do Paysandu (Médio Risco)

Embora o Paysandu esteja na lanterna, o time paraense tem melhor aproveitamento em casa que o América-MG como visitante. Os donos da casa somaram 10 pontos em 12 jogos no Mangueirão, enquanto o Coelho conquistou apenas 7 pontos em 12 partidas longe de casa.

No confronto direto recente, as equipes empataram por 2 a 2 em maio, mostrando equilíbrio. A necessidade de vitória e o fator casa podem favorecer o Paysandu. A odd de 2.16 oferece valor interessante para quem acredita na reação bicolor.

Mais de 2.5 gols (Médio Risco)

Ambas as equipes têm dificuldades defensivas. O Paysandu sofreu gols em 80% dos jogos em casa, enquanto o América-MG não conseguiu clean sheet em 84% dos jogos como visitante. A média de gols dos confrontos entre as equipes é de 2.36.

O América-MG marca em média 1.04 gol por jogo, mas como visitante tem média de 2.5 gols por partida considerando marcados e sofridos. A odd de 2.20 representa boa oportunidade para essa aposta.

Ambos marcam - Sim (Baixo Risco)

As estatísticas sustentam essa aposta. O Paysandu marca em 67% dos jogos em casa, enquanto o América-MG balança as redes em 50% das partidas como visitante. Contudo, ambos sofrem gols com regularidade.

No histórico recente, dois dos três confrontos entre as equipes tiveram ambos marcando. Considerando as necessidades das equipes e as fragilidades defensivas, a odd de 1.93 oferece baixo risco e boa probabilidade.

Desempenho recente do Paysandu

Na última colocação com 21 pontos, o Paysandu vive momento dramático com cinco derrotas consecutivas. A equipe paraense perdeu por 1 a 2 para o Volta Redonda em casa e acumula oito jogos sem vencer.



❌ Paysandu 1x2 Volta Redonda



❌ CRB 2x0 Paysandu



❌ Paysandu 1x2 Operário



❌ Chapecoense 2x0 Paysandu



❌ Paysandu 0x1 Vila Nova



Provável escalação do Paysandu

⚽️ Gabriel Mesquita; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Bryan borges; André Lima; Martínez e Marlon; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi.

Desempenho recente do América-MG

Na 18ª posição com 26 pontos, o América-MG vem de empate por 1 a 1 com o Operário em casa. A equipe mineira mostra maior estabilidade que o adversário, mas ainda precisa de pontos para se afastar da zona perigosa.



🟡 América-MG 1x1 Operário



✅ América-MG 2x0 Avaí



❌ Goiás 1x0 América-MG



🟡 Amazonas 2x2 América-MG



❌ América-MG 0x1 Remo



Provável escalação do América-MG

⚽️ Gustavo; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Elizari e Felipe Amaral; Stênio, Arthur Sousa, Willian Bigode.

Histórico entre Paysandu x América-MG

Nos últimos três anos, Paysandu e América-MG se enfrentaram três vezes. O retrospecto mostra uma vitória para cada lado e um empate. O último confronto, em maio de 2025, terminou empatado por 2 a 2, evidenciando o equilíbrio entre as equipes.

Onde assistir Paysandu x América-MG – 13/09/2025

O jogo entre Paysandu x América-MG, válido pela 26ª rodada da Série B, acontecerá dia 13/09, às 16h (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+.

Confira a ficha da partida: