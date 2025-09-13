Assine UOL
Paysandu
Serie B - Brazil
Estádio Leônidas Sodré de Castro
America Mineiro
Paysandu x América-MG: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B (13/09)

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Paysandu x América-MG se enfrentam neste sábado, 13/09, em partida válida pela 26ª rodada da Série B. A bola rola às 16h no Estádio Mangueirão, Belém, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN e Disney+.


O Paysandu vai a campo na lanterna da Série B com 21 pontos, lutando desesperadamente para sair da zona de rebaixamento. Já o América-MG, na 18ª posição com 26 pontos, também precisa somar pontos para fugir da degola.


Confira nosso palpite de Paysandu x América-MG, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.


Palpites do UOL Apostas para Paysandu x América-MG



  • Palpite 1. Vitória do Paysandu - Odd de 2.16

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols - Odd de 2.20

  • Palpite 3. Ambos marcam - Sim - Odd de 1.93

  • ** As cotações podem mudar a qualquer instante. Os valores mostrados aqui foram registrados no momento da criação deste palpite.


Paysandu e América-MG vivem situações similares na Série B, ambos brigando contra o rebaixamento. O confronto direto entre lanterna e 18º colocado promete ser decisivo para as pretensões de permanência na divisão.


O Paysandu joga em casa e precisa aproveitar o apoio da torcida para quebrar a sequência negativa de cinco derrotas consecutivas. Por conta disso, temos os três palpites acima para Paysandu x América-MG.


Palpites para Paysandu x América-MG que valem a pena


Para que você entenda melhor onde está apostando, nós vamos explicar cada uma das apostas recomendadas.


Vitória do Paysandu (Médio Risco)


Embora o Paysandu esteja na lanterna, o time paraense tem melhor aproveitamento em casa que o América-MG como visitante. Os donos da casa somaram 10 pontos em 12 jogos no Mangueirão, enquanto o Coelho conquistou apenas 7 pontos em 12 partidas longe de casa.


No confronto direto recente, as equipes empataram por 2 a 2 em maio, mostrando equilíbrio. A necessidade de vitória e o fator casa podem favorecer o Paysandu. A odd de 2.16 oferece valor interessante para quem acredita na reação bicolor.


Mais de 2.5 gols (Médio Risco)


Ambas as equipes têm dificuldades defensivas. O Paysandu sofreu gols em 80% dos jogos em casa, enquanto o América-MG não conseguiu clean sheet em 84% dos jogos como visitante. A média de gols dos confrontos entre as equipes é de 2.36.


O América-MG marca em média 1.04 gol por jogo, mas como visitante tem média de 2.5 gols por partida considerando marcados e sofridos. A odd de 2.20 representa boa oportunidade para essa aposta.


Ambos marcam - Sim (Baixo Risco)


As estatísticas sustentam essa aposta. O Paysandu marca em 67% dos jogos em casa, enquanto o América-MG balança as redes em 50% das partidas como visitante. Contudo, ambos sofrem gols com regularidade.


No histórico recente, dois dos três confrontos entre as equipes tiveram ambos marcando. Considerando as necessidades das equipes e as fragilidades defensivas, a odd de 1.93 oferece baixo risco e boa probabilidade.


Desempenho recente do Paysandu


Na última colocação com 21 pontos, o Paysandu vive momento dramático com cinco derrotas consecutivas. A equipe paraense perdeu por 1 a 2 para o Volta Redonda em casa e acumula oito jogos sem vencer.



  • ❌ Paysandu 1x2 Volta Redonda

  • ❌ CRB 2x0 Paysandu

  • ❌ Paysandu 1x2 Operário

  • ❌ Chapecoense 2x0 Paysandu

  • ❌ Paysandu 0x1 Vila Nova


Provável escalação do Paysandu


⚽️ Gabriel Mesquita; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Bryan borges; André Lima; Martínez e Marlon; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi.


Desempenho recente do América-MG


Na 18ª posição com 26 pontos, o América-MG vem de empate por 1 a 1 com o Operário em casa. A equipe mineira mostra maior estabilidade que o adversário, mas ainda precisa de pontos para se afastar da zona perigosa.



  • 🟡 América-MG 1x1 Operário

  • ✅ América-MG 2x0 Avaí

  • ❌ Goiás 1x0 América-MG

  • 🟡 Amazonas 2x2 América-MG

  • ❌ América-MG 0x1 Remo


Provável escalação do América-MG


⚽️ Gustavo; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Elizari e Felipe Amaral; Stênio, Arthur Sousa, Willian Bigode.


Histórico entre Paysandu x América-MG


Nos últimos três anos, Paysandu e América-MG se enfrentaram três vezes. O retrospecto mostra uma vitória para cada lado e um empate. O último confronto, em maio de 2025, terminou empatado por 2 a 2, evidenciando o equilíbrio entre as equipes.


Onde assistir Paysandu x América-MG – 13/09/2025


O jogo entre Paysandu x América-MG, válido pela 26ª rodada da Série B, acontecerá dia 13/09, às 16h (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+.


Confira a ficha da partida:



  • Confronto: Paysandu x América-MG - Brasileiro Série B

  • Data: 13/09/2025

  • Horário: 16:00

  • Estádio: Mangueirão, Belém

  • Onde Vai Passar: ESPN e Disney+

Paysandu x America Mineiro: Palpite do Dia

Paysandu x America Mineiro: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Paysandu x America Mineiro: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Serie B
America Mineiro
2 - 2
Paysandu
2024 Serie B
America Mineiro
2 - 0
Paysandu
2024 Serie B
Paysandu
2 - 0
America Mineiro
2017 Serie B
Paysandu
0 - 1
America Mineiro
2017 Serie B
America Mineiro
0 - 2
Paysandu

Jogo Responsável


Apostas esportivas devem ser encaradas como uma forma de entretenimento e lazer. É crucial ter em mente que o jogo nunca deve comprometer o dinheiro destinado às suas contas pessoais ou de sua família. Lembre-se de que apostar com responsabilidade é fundamental.

