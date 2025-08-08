- D
Paulista x Rio Branco: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Copa Paulista, 08/08
Paulista x Rio Branco: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao confronto decisivo nesta quinta-feira (08/08), às 20h, no estádio Doutor Jayme Cintra. O duelo é válido pela nona rodada da fase de grupos da Copa Paulista.
O Paulista joga por um empate para garantir vaga nas oitavas, enquanto o Rio Branco tenta sua primeira vitória, após 4 empates e 4 derrotas. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Paulistão no YouTube.
Neste artigo, você confere nosso palpite para Paulista x Rio Branco, com análises baseadas em estatísticas e odds de até 7.40. Também mostramos os melhores mercados de apostas para explorar hoje.
Paulista x Rio Branco Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Vitória do Paulista - odd 1.80
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Não- odd 1.65
- 🎯 Palpite: Empate anula aposta - Paulista - odd 1.32
O Paulista precisa apenas de um empate para se classificar, mas deve buscar a vitória para não depender de outros resultados. Jogando em casa, tem leve favoritismo. Já o Rio Branco, mesmo eliminado, costuma incomodar ofensivamente, como mostrou no empate por 2 a 2 com o São Bento.
Palpites Alternativos Paulista x Rio Branco
- 🎯 Palpite: Paulista vence e ambos marcam - odd 4.50
- 🎯 Palpite: Rio Branco marca primeiro - odd 3.60
- 🎯 Palpite: Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.20
Mesmo em má fase, o Rio Branco tem boa média de finalizações e costuma criar chances. Já o Paulista tende a crescer jogando em casa. Com os dois times vulneráveis defensivamente, há valor em mercados alternativos como “ambos marcam” e escanteios.
💰 Paulista x Rio Branco: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Paulista ou empate (dupla hipótese) - odd 1.18
- 🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols - odd 1.40
- 🟡 Palpite: Rio Branco +1.5 no handicap asiático - odd 1.42
⚖️ Paulista x Rio Branco: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Mais de 2 gols - odd 1.67
- 🟢 Palpite: Placar exato 1x0 - odd 5.58
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final - Paulista/Paulista - odd 2.62
🚀 Paulista x Rio Branco: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 2x0 Paulista - odd 7.39
- 🟢 Palpite: Empate 1x1 - odd 6.11
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final - Empate/Paulista - odd 4.25
Informações do Jogo: Paulista x Rio Branco - Onde Assistir e Ficha do Jogo
Jogo que define o futuro do Paulista na Copa Paulista. O time da casa tenta confirmar sua classificação, enquanto o Rio Branco quer ao menos terminar o torneio com uma vitória.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Paulista x Rio Branco - Copa Paulista
- 🗓 Data: 08/08/2025
- ⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Doutor Jayme Cintra, Jundiaí (SP)
- 📺 Transmissão: YouTube (canal Paulistão)
Como Paulista e Rio Branco Chegam Para o Confronto
O Paulista vem de derrota para o Primavera fora de casa, mas chega em situação confortável no grupo. Com uma campanha razoável, o time precisa apenas de um empate. A equipe tem média de 8.5 finalizações por jogo, mas sofre defensivamente, com apenas 30% de clean sheets.
O Rio Branco ainda não venceu na competição e tem o pior aproveitamento entre os participantes. Mesmo assim, o time consegue finalizar bem (média de 9.7 chutes por jogo), embora converta pouco. Defensivamente, a equipe também é frágil, sofrendo gols em 70% dos jogos.
Paulista x Rio Branco SP: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Paulista x Rio Branco SP: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Paulista x Rio Branco SP: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são uma forma de entretenimento e não uma maneira segura de ganhar dinheiro. Ao apostar, nunca comprometa mais do que pode perder. Lembre-se de buscar equilíbrio e entender os riscos. Aposte com consciência e pratique o Jogo Responsável.
