Paulista x Rio Branco: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Copa Paulista, 08/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Paulista x Rio Branco: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao confronto decisivo nesta quinta-feira (08/08), às 20h, no estádio Doutor Jayme Cintra. O duelo é válido pela nona rodada da fase de grupos da Copa Paulista.


O Paulista joga por um empate para garantir vaga nas oitavas, enquanto o Rio Branco tenta sua primeira vitória, após 4 empates e 4 derrotas. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Paulistão no YouTube.


Neste artigo, você confere nosso palpite para Paulista x Rio Branco, com análises baseadas em estatísticas e odds de até 7.40. Também mostramos os melhores mercados de apostas para explorar hoje.


Paulista x Rio Branco Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Vitória do Paulista - odd 1.80

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Não- odd 1.65

  • 🎯 Palpite: Empate anula aposta - Paulista - odd 1.32


O Paulista precisa apenas de um empate para se classificar, mas deve buscar a vitória para não depender de outros resultados. Jogando em casa, tem leve favoritismo. Já o Rio Branco, mesmo eliminado, costuma incomodar ofensivamente, como mostrou no empate por 2 a 2 com o São Bento.


Palpites Alternativos Paulista x Rio Branco



  • 🎯 Palpite: Paulista vence e ambos marcam - odd 4.50

  • 🎯 Palpite: Rio Branco marca primeiro - odd 3.60

  • 🎯 Palpite: Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.20


Mesmo em má fase, o Rio Branco tem boa média de finalizações e costuma criar chances. Já o Paulista tende a crescer jogando em casa. Com os dois times vulneráveis defensivamente, há valor em mercados alternativos como “ambos marcam” e escanteios.


💰 Paulista x Rio Branco: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Paulista ou empate (dupla hipótese) - odd 1.18

  • 🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols - odd 1.40

  • 🟡 Palpite: Rio Branco +1.5 no handicap asiático - odd 1.42


⚖️ Paulista x Rio Branco: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Mais de 2 gols - odd 1.67

  • 🟢 Palpite: Placar exato 1x0 - odd 5.58

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final - Paulista/Paulista - odd 2.62


🚀 Paulista x Rio Branco: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 2x0 Paulista - odd 7.39

  • 🟢 Palpite: Empate 1x1 - odd 6.11

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final - Empate/Paulista - odd 4.25


Informações do Jogo: Paulista x Rio Branco - Onde Assistir e Ficha do Jogo


Jogo que define o futuro do Paulista na Copa Paulista. O time da casa tenta confirmar sua classificação, enquanto o Rio Branco quer ao menos terminar o torneio com uma vitória.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Paulista x Rio Branco - Copa Paulista

  • 🗓 Data: 08/08/2025

  • ⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Doutor Jayme Cintra, Jundiaí (SP)

  • 📺 Transmissão: YouTube (canal Paulistão)


Como Paulista e Rio Branco Chegam Para o Confronto


O Paulista vem de derrota para o Primavera fora de casa, mas chega em situação confortável no grupo. Com uma campanha razoável, o time precisa apenas de um empate. A equipe tem média de 8.5 finalizações por jogo, mas sofre defensivamente, com apenas 30% de clean sheets.


O Rio Branco ainda não venceu na competição e tem o pior aproveitamento entre os participantes. Mesmo assim, o time consegue finalizar bem (média de 9.7 chutes por jogo), embora converta pouco. Defensivamente, a equipe também é frágil, sofrendo gols em 70% dos jogos.

Paulista x Rio Branco SP: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Paulista x Rio Branco SP: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Copa Paulista
Rio Branco SP
0 - 0
Paulista

Jogo Responsável


Apostas esportivas são uma forma de entretenimento e não uma maneira segura de ganhar dinheiro. Ao apostar, nunca comprometa mais do que pode perder. Lembre-se de buscar equilíbrio e entender os riscos. Aposte com consciência e pratique o Jogo Responsável.

