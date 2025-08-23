Assine UOL
Copa Paulista - Brazil
Estádio Dr. Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra
Primavera SP
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
3.45
x
2.7
2
2.15
1
4
x
2.32
2
2.35
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 20:00

Paulista x Primavera: Palpite Odds Altas +8, +10, Onde Assistir, Copa Paulista, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Paulista x Primavera: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Copa Paulista, que acontece no sábado (23/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, com transmissão no Canal Paulistão no YouTube.


O confronto de hoje é o primeiro dos dois jogos que decidem uma vaga nas quartas de final da Copa Paulista. O Primavera vem de uma campanha sólida, terminando em segundo no grupo 3, com 19 pontos, enquanto o Paulista ficou em terceiro na mesma chave, com 13 pontos.


Paulista x Primavera Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.30

  • 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 2.16

  • 🎯 Palpite: Primavera (-0.5) - odd 2.15


Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O Primavera tem se mostrado um time que marca e sofre gols (média de 2.36 no total em seus últimos 10 jogos), então acredito que a aposta em Mais de 2.5 Gols e a no Ambos os times marcam são boas. Já o Handicap Asiático a favor do Primavera reflete a superioridade do time na fase de grupos.


Palpites Alternativos Paulista x Primavera



  • 🎯 Palpite: Empate Anula a Aposta (Primavera) - odd 1.50

  • 🎯 Palpite: Placar Exato (0 a 1, 0 a 2 ou 1 a 2) - odd 1.74

  • 🎯 Palpite: Resultado no Intervalo (Empate) - odd 3.56


Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. O Empate Anula a Aposta é uma forma mais segura de apostar no favoritismo do Primavera. Já o palpite no Resultado Exato se baseia no histórico recente de vitórias do Primavera sobre o Paulista e na baixa média de gols sofridos fora de casa. Por fim, a aposta no Empate no Intervalo pode fazer sentido porque a defesa do Primavera costuma ir bem no começo do jogo (são 4 jogos fora de casa que o resultado ao intervalo foi 0 a 0).


💰 Paulista x Primavera: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Empate Anula a Aposta (Primavera) - odd 1.50

  • 🟢 Palpite: Primavera ou Empate - odd 1.24

  • 🟡 Palpite: Primavera ou Paulista - odd 1.33


⚖️ Paulista x Primavera: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.0) - odd 1.94

  • 🟢 Palpite: Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 2.16

  • 🟡 Palpite: Primavera (-0.5) - odd 2.15


🚀 Paulista x Primavera: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato (0 a 1) - odd 5.50

  • 🟢 Palpite: Placar Exato (1 a 2) - odd 10.05

  • 🟡 Palpite: Placar Exato (0 a 2) - odd 8.89


Paulista x Primavera: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Paulista e Primavera marca o início das oitavas de final da Copa Paulista. O jogo de ida, que acontece em Jundiaí, pode ser a chance do Paulista reverter o retrospecto recente e sair na frente em casa. O Primavera, por sua vez, vem com uma campanha mais sólida e deve usar a vantagem de ter a partida de volta em casa para decidir a classificação.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Paulista x Primavera - Copa Paulista

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Doutor Jayme Cintra, Jundiaí

  • 📺 Transmissão: Canal Paulistão no YouTube


Como Paulista e Primavera Chegam Para o Confronto


O Paulista chega para o mata-mata com uma campanha um pouco irregular, com 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas em 10 jogos. Recentemente, o time perdeu para o XV de Piracicaba por 1 a 0 fora de casa. Já em relação ao desempenho geral, o time tem média de 0.91 gols marcados e sofridos por jogo. Em casa, o Paulista venceu seu último jogo contra o Rio Branco por 2 a 1.


Já o Primavera teve uma campanha mais consistente, com 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota em 10 jogos disputados. O time não vence há 2 jogos, tendo empatado com o São Bento por 1 a 1 e perdido para o XV de Piracicaba por 2 a 0. No entanto, a equipe tem um ataque mais forte, com média de 1.45 gols por jogo.

Paulista x Primavera SP: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Paulista x Primavera SP: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Copa Paulista
Primavera SP
0 - 0
Paulista
2025 Copa Paulista
Primavera SP
2 - 0
Paulista
2025 Copa Paulista
Paulista
0 - 1
Primavera SP
2020 Paulista - A3
Paulista
1 - 0
Primavera SP

Jogo Responsável


Se você está pensando em apostar, é importante fazer isso com responsabilidade. Apostas são uma forma de entretenimento, nunca uma maneira de conseguir dinheiro. Por isso, lembre-se de estabelecer um limite de gastos e tempo para os jogos. Não tente recuperar perdas e, se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. O mais importante é se divertir e ter consciência dos riscos envolvidos. Aposte de forma inteligente e segura.

