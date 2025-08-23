- D
Paulista x Primavera: Palpite Odds Altas +8, +10, Onde Assistir, Copa Paulista, 23/08
Paulista x Primavera: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Copa Paulista, que acontece no sábado (23/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, com transmissão no Canal Paulistão no YouTube.
O confronto de hoje é o primeiro dos dois jogos que decidem uma vaga nas quartas de final da Copa Paulista. O Primavera vem de uma campanha sólida, terminando em segundo no grupo 3, com 19 pontos, enquanto o Paulista ficou em terceiro na mesma chave, com 13 pontos.
Paulista x Primavera Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.30
- 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 2.16
- 🎯 Palpite: Primavera (-0.5) - odd 2.15
Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O Primavera tem se mostrado um time que marca e sofre gols (média de 2.36 no total em seus últimos 10 jogos), então acredito que a aposta em Mais de 2.5 Gols e a no Ambos os times marcam são boas. Já o Handicap Asiático a favor do Primavera reflete a superioridade do time na fase de grupos.
Palpites Alternativos Paulista x Primavera
- 🎯 Palpite: Empate Anula a Aposta (Primavera) - odd 1.50
- 🎯 Palpite: Placar Exato (0 a 1, 0 a 2 ou 1 a 2) - odd 1.74
- 🎯 Palpite: Resultado no Intervalo (Empate) - odd 3.56
Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. O Empate Anula a Aposta é uma forma mais segura de apostar no favoritismo do Primavera. Já o palpite no Resultado Exato se baseia no histórico recente de vitórias do Primavera sobre o Paulista e na baixa média de gols sofridos fora de casa. Por fim, a aposta no Empate no Intervalo pode fazer sentido porque a defesa do Primavera costuma ir bem no começo do jogo (são 4 jogos fora de casa que o resultado ao intervalo foi 0 a 0).
💰 Paulista x Primavera: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Empate Anula a Aposta (Primavera) - odd 1.50
- 🟢 Palpite: Primavera ou Empate - odd 1.24
- 🟡 Palpite: Primavera ou Paulista - odd 1.33
⚖️ Paulista x Primavera: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.0) - odd 1.94
- 🟢 Palpite: Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 2.16
- 🟡 Palpite: Primavera (-0.5) - odd 2.15
🚀 Paulista x Primavera: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato (0 a 1) - odd 5.50
- 🟢 Palpite: Placar Exato (1 a 2) - odd 10.05
- 🟡 Palpite: Placar Exato (0 a 2) - odd 8.89
Paulista x Primavera: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Paulista e Primavera marca o início das oitavas de final da Copa Paulista. O jogo de ida, que acontece em Jundiaí, pode ser a chance do Paulista reverter o retrospecto recente e sair na frente em casa. O Primavera, por sua vez, vem com uma campanha mais sólida e deve usar a vantagem de ter a partida de volta em casa para decidir a classificação.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Paulista x Primavera - Copa Paulista
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Doutor Jayme Cintra, Jundiaí
- 📺 Transmissão: Canal Paulistão no YouTube
Como Paulista e Primavera Chegam Para o Confronto
O Paulista chega para o mata-mata com uma campanha um pouco irregular, com 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas em 10 jogos. Recentemente, o time perdeu para o XV de Piracicaba por 1 a 0 fora de casa. Já em relação ao desempenho geral, o time tem média de 0.91 gols marcados e sofridos por jogo. Em casa, o Paulista venceu seu último jogo contra o Rio Branco por 2 a 1.
Já o Primavera teve uma campanha mais consistente, com 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota em 10 jogos disputados. O time não vence há 2 jogos, tendo empatado com o São Bento por 1 a 1 e perdido para o XV de Piracicaba por 2 a 0. No entanto, a equipe tem um ataque mais forte, com média de 1.45 gols por jogo.
Paulista x Primavera SP: Palpite do Dia
Paulista x Primavera SP: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Paulista x Primavera SP: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Se você está pensando em apostar, é importante fazer isso com responsabilidade. Apostas são uma forma de entretenimento, nunca uma maneira de conseguir dinheiro. Por isso, lembre-se de estabelecer um limite de gastos e tempo para os jogos. Não tente recuperar perdas e, se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. O mais importante é se divertir e ter consciência dos riscos envolvidos. Aposte de forma inteligente e segura.
Jogos do Dia
