Partizan x Hibernian: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga Conferência

Partizan e Hibernian se enfrentam nesta quinta-feira, 07 de agosto, na partida de ida da pré-eliminatória da Liga Conferência. O confronto acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Partizan, na Sérvia. O jogo não tem transmissão confirmada para o Brasil.

Confira os melhores palpites para Partizan x Hibernian, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Palpites de Partizan x Hibernian: Nossas 3 Melhores Dicas

Considerando o desempenho recente das equipes e o fator casa a favor do Partizan, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida da Liga Conferência.



Resultado Final: Partizan - Odd de 2.02 na Stake



Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 2.00 na Superbet



Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.76 na Novibet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpites Alternativos Partizan x Hibernian

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Partizan x Hibernian. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o resultado do primeiro tempo e o número de escanteios, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



Handicap Asiático: Partizan -1.5 - Odd de 2.40 na Novibet



Partizan vence e Ambas Marcam: Sim - Odd de 3.20 na Superbet



Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.95 na Stake



Palpites de Odds Baixas Partizan x Hibernian

Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes para oferecer opções seguras.



Dupla Chance: Partizan ou Empate - Odd de 1.15 na Superbet



Partizan marca a qualquer momento - Odd de 1.15 na Esportes da Sorte



Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.25 na Novibet



Palpites de Odds Médias Partizan x Hibernian

Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.



Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Partizan/Partizan - Odd de 2.20 na Superbet



Partizan vence e Total de Gols Acima de 3.5: Sim - Odd de 2.75 na Novibet



Partizan vence por 2 gols de diferença - Odd de 3.75 na Superbet



Palpites de Odds Altas Partizan x Hibernian

Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.



Resultado Exato: 3-1 para o Partizan - Odd de 11.00 na Novibet



Hibernian vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 12.00 na Novibet



Resultado Exato: 1-1 - Odd de 8.00 na Novibet



Informações do Jogo: Partizan x Hibernian: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Partizan x Hibernian - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Data: 07/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Partizan, Belgrado (Sérvia)

Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil



Como Partizan e Hibernian Chegam Para o Confronto

O Partizan, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe sérvia é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.

O Hibernian, por sua vez, enfrenta um adversário mais forte e jogará fora de casa. A equipe de Malta deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Partizan. Um bom resultado para o Hibernian seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.

* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.