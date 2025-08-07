Assine UOL
FK Partizan
UEFA Europa Conference League - World Wide
Stadion Partizana
Hibernian
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 11:50

Partizan x Hibernian: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga Conferência

07.08.2025
Partizan e Hibernian se enfrentam nesta quinta-feira, 07 de agosto, na partida de ida da pré-eliminatória da Liga Conferência. O confronto acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Partizan, na Sérvia. O jogo não tem transmissão confirmada para o Brasil.


Confira os melhores palpites para Partizan x Hibernian, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Palpites de Partizan x Hibernian: Nossas 3 Melhores Dicas


Considerando o desempenho recente das equipes e o fator casa a favor do Partizan, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida da Liga Conferência.



  • Resultado Final: Partizan - Odd de 2.02 na Stake

  • Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 2.00 na Superbet

  • Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.76 na Novibet


*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets


Palpites Alternativos Partizan x Hibernian


Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Partizan x Hibernian. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o resultado do primeiro tempo e o número de escanteios, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



  • Handicap Asiático: Partizan -1.5 - Odd de 2.40 na Novibet

  • Partizan vence e Ambas Marcam: Sim - Odd de 3.20 na Superbet

  • Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.95 na Stake


Palpites de Odds Baixas Partizan x Hibernian


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes para oferecer opções seguras.



  • Dupla Chance: Partizan ou Empate - Odd de 1.15 na Superbet

  • Partizan marca a qualquer momento - Odd de 1.15 na Esportes da Sorte

  • Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.25 na Novibet


Palpites de Odds Médias Partizan x Hibernian


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.



  • Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Partizan/Partizan - Odd de 2.20 na Superbet

  • Partizan vence e Total de Gols Acima de 3.5: Sim - Odd de 2.75 na Novibet

  • Partizan vence por 2 gols de diferença - Odd de 3.75 na Superbet


Palpites de Odds Altas Partizan x Hibernian


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.



  • Resultado Exato: 3-1 para o Partizan - Odd de 11.00 na Novibet

  • Hibernian vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 12.00 na Novibet

  • Resultado Exato: 1-1 - Odd de 8.00 na Novibet


Informações do Jogo: Partizan x Hibernian: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Partizan x Hibernian - Liga Conferência (pré-eliminatória)

  • Data: 07/08/2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Partizan, Belgrado (Sérvia)

  • Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil


Como Partizan e Hibernian Chegam Para o Confronto


O Partizan, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe sérvia é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.


O Hibernian, por sua vez, enfrenta um adversário mais forte e jogará fora de casa. A equipe de Malta deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Partizan. Um bom resultado para o Hibernian seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.


* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

FK Partizan x Hibernian: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FK Partizan x Hibernian: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Hibernian
0 - 0
FK Partizan

