Partizan x AEK: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Europa - 17/07

Partizan x AEK: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Partizan x AEK pela Liga Europa



📅 Data: 17 de julho de 2025



🕒 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Partizan



No primeiro jogo da pré-eliminatória da Liga Europa, vitória do AEK Larnaca por 0x1. Agora, o Partizan tenta reverter a vantagem jogando em casa para seguir na Liga Europa.

Partizan x AEK Palpite - Liga Europa



Palpite 1 : Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.64 na Esportes da Sorte

: Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.64 na Esportes da Sorte

Palpite 2 : Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 1.88 na Novibet

: Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 1.88 na Novibet

Palpite 3: Resultado Final - Empate - Odd de 3.15 na Superbet



Palpite 1 - Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.64 na Esportes da Sorte

Este confronto tem tendência a ser bastante equilibrado e truncado. Ambas as equipes costumam adotar uma postura mais cautelosa em jogos decisivos, com características semelhantes de jogo físico e defensivo.

O Partizan, jogando em casa, geralmente prioriza a solidez na defesa, enquanto o AEK também apresenta uma média de gols relativamente baixa em partidas fora de casa. Além disso, confrontos entre clubes do leste europeu e balcânicos, como é o caso aqui, frequentemente terminam com placares magros. O histórico recente de ambas em competições europeias reforça essa expectativa de poucos gols.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 1.88 na Novibet

Apesar da expectativa de um jogo com menos de 2.5 gols, há valor na aposta de que ambas as equipes marquem. O Partizan conta com boa presença ofensiva em casa, enquanto o AEK tem um time experiente, com capacidade para aproveitar contra-ataques e falhas pontuais da zaga adversária.

Em partidas continentais, o AEK marcou gols em várias oportunidades fora de casa, mesmo em jogos difíceis. Por ser o jogo de ida, os dois times devem buscar uma vantagem inicial, o que pode gerar chances dos dois lados e, eventualmente, gols para ambos.

Palpite 3 - Resultado Final - Empate - Odd de 3.15 na Superbet

O equilíbrio entre as equipes torna o empate um resultado bastante plausível. Partizan e AEK possuem elencos modestos, estilos de jogo semelhantes e, principalmente, se enfrentam em um contexto onde nenhum dos lados deve se expor excessivamente.

O respeito tático e o receio de levar um resultado negativo para o jogo de volta costumam prevalecer nesse tipo de confronto, especialmente na fase classificatória da Liga Europa. Historicamente, empates são frequentes em jogos de ida entre equipes de nível similar neste torneio.

Partizan x AEK Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.