Parnahyba x Iguatu: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série D - 06/07

Parnahyba recebe o Iguatu no Estádio Mão Santa, em Parnaíba, neste domingo, 06/07, às 16h (horário de Brasília), pela 11ª rodada da segunda fase da Série D.

Confira três mercados recomendados, orientações de transmissão e as informações sobre escalações.

Parnahyba x Iguatu Palpites – Brasileirão Série D



Palpite 1 – Ambas as Equipes Marcam – Não

Ataques oscilantes (ambos com média abaixo de 1,2 gol por jogo) devem encontrar dificuldades ofensivas. Isso tende a resultar em poucas chances claras ao longo da partida.

Palpite 2 – Total de Gols Menos de 2,5

Defesas pouco seguras, mas com pouca efetividade ofensiva, indicam confronto de baixo placar. Cenário de jogo truncado, com gols limitados a no máximo dois.

Palpite 3 – Empate Anula Aposta (1x1)

Equilíbrio tático e histórico recente aponta para um empate com gol. A proteção do empate reduz o risco, e a aposta tem suporte no perfil defensivo equilibrado que ambos apresentam.

Parnahyba x Iguatu – Onde Assistir

Parnahyba x Iguatu acontecem domingo, 06 de julho de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Mão Santa, em Parnaíba.

O duelo não terá transmissão ao vivo pela TV.

Ficha do Jogo

- ⚽️ Confronto: Parnahyba x Iguatu – Brasileirão Série D

- 📅 Data: 06/07/2025

- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

- 🏟️ Local: Estádio Municipal Mão Santa, Parnaíba