Parma x Atalanta: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 30/08

Parma x Atalanta: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Parma e Atalanta se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, pela segunda rodada da Serie A do Campeonato Italiano 2025/26. A bola rola a partir das 13h30 no Estádio Ennio Tardini, em Parma. O confronto terá transmissão pela Disney +.

O Parma busca iniciar a temporada com o pé direito em casa, visando surpreender na Serie A do Italiano.

Já a Atalanta, com um futebol envolvente, quer manter a força e conquistar os três pontos fora de casa para começar com o objetivo de brigar pelas primeiras posições.

Confira nossos palpites de Parma x Atalanta, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Parma x Atalanta Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Atalanta - odd 2.30

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.05



Parma x Atalanta Palpites Alternativos



🎯 Placar Correto: 1-2 para Atalanta - odd 7.50

🎯 Gol nos dois tempos - odd 1.95

🎯 Total de Gols Ímpar - odd 1.90



Parma x Atalanta Super Palpite do Dia



🚀 Vitória da Atalanta + Mais de 2.5 Gols - odd 3.80



💰 Parma x Atalanta Palpite de Odds Baixas



🔵 Atalanta para vencer (sem empate) - odd 1.65

🟢 Menos de 3.5 Gols na partida - odd 1.40

🟡 Parma não sofre gol - odd 3.00 (este foge um pouco da faixa baixa, mas é uma possibilidade pela defesa que pode apresentar)



⚖️ Parma x Atalanta Palpite de Odds Médias



🔵 Ambos Marcam Não - odd 2.75

🟢 Parma marca primeiro - odd 2.90

🟡 Mais de 1.5 Gols no 2º Tempo - odd 2.55



🚀 Parma x Atalanta Palpite de Odds Altas



🔵 Resultado Exato: 0-2 para Atalanta - odd 8.00

🟢 Atalanta vence ambos os tempos - odd 6.50

🟡 Último gol marcado após os 75 minutos - odd 5.50



Parma x Atalanta: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Parma x Atalanta - Campeonato Italiano 2025/26

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stadio Ennio Tardini, Parma

📺 Transmissão: Disney + e Novibet



Parma x Atalanta: Escalações prováveis

Parma: Zion Suzuki; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Lautaro Valenti, Mathias Lovik; Adrián Bernabé, Mandela Keita, Emanuele Valeri, Pontus Almqvist; Mateo Pellegrino, Christian Ordonez.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Raoul Bellanova, Berat Djimsiti, Isak Hien, Giorgio Scalvini; Nicola Zalewski, Marten de Roon, Daniel Maldini, Mario Pasalic; Gianluca Scamacca, Charles De Ketelaere.

Parma x Atalanta: Como chegam os times

Parma



⚽️ 2 Jogos



✅ 1 Vitória (50%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 1 Derrota (50%)

🥅 2 Gols marcados (1 G/J)

🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)



Atalanta



⚽️ 1 Jogo



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 1 Empate (100%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 1 Gol marcado (1 G/J)

🛡️ 1 Gol sofrido (1 G/J)



Parma x Atalanta: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 64 vezes, com 24 vitórias da Atalanta, 21 empates e 19 triunfos do Parma.