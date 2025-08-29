Assine UOL
Parma
  • D
  • D
  • V
  • D
  • E
Serie A - Italy
Stadio Ennio Tardini
Atalanta
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.75
x
3.5
2
2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.71
x
3.52
2
2.02
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.7
x
3.5
2
2.01
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.7
x
3.45
2
2.01
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.8
x
3.4
2
2.02
Apostar agora
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 11:14

Parma x Atalanta: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 30/08

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Parma x Atalanta: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Parma e Atalanta se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, pela segunda rodada da Serie A do Campeonato Italiano 2025/26. A bola rola a partir das 13h30 no Estádio Ennio Tardini, em Parma. O confronto terá transmissão pela Disney +.


O Parma busca iniciar a temporada com o pé direito em casa, visando surpreender na Serie A do Italiano.


Já a Atalanta, com um futebol envolvente, quer manter a força e conquistar os três pontos fora de casa para começar com o objetivo de brigar pelas primeiras posições.


Confira nossos palpites de Parma x Atalanta, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Parma x Atalanta Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Atalanta - odd 2.30

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.05


Parma x Atalanta Palpites Alternativos 



  • 🎯 Placar Correto: 1-2 para Atalanta - odd 7.50

  • 🎯 Gol nos dois tempos - odd 1.95

  • 🎯 Total de Gols Ímpar - odd 1.90


Parma x Atalanta Super Palpite do Dia



  • 🚀 Vitória da Atalanta + Mais de 2.5 Gols - odd 3.80


💰 Parma x Atalanta Palpite de Odds Baixas



  • 🔵 Atalanta para vencer (sem empate) - odd 1.65

  • 🟢 Menos de 3.5 Gols na partida - odd 1.40

  • 🟡 Parma não sofre gol - odd 3.00 (este foge um pouco da faixa baixa, mas é uma possibilidade pela defesa que pode apresentar)


⚖️ Parma x Atalanta Palpite de Odds Médias



  • 🔵 Ambos Marcam Não - odd 2.75

  • 🟢 Parma marca primeiro - odd 2.90

  • 🟡 Mais de 1.5 Gols no 2º Tempo - odd 2.55


🚀 Parma x Atalanta Palpite de Odds Altas



  • 🔵 Resultado Exato: 0-2 para Atalanta - odd 8.00

  • 🟢 Atalanta vence ambos os tempos - odd 6.50

  • 🟡 Último gol marcado após os 75 minutos - odd 5.50


Parma x Atalanta: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Parma x Atalanta - Campeonato Italiano 2025/26

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 13h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadio Ennio Tardini, Parma

  • 📺 Transmissão: Disney + e Novibet


Parma x Atalanta: Escalações prováveis


Parma: Zion Suzuki; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Lautaro Valenti, Mathias Lovik; Adrián Bernabé, Mandela Keita, Emanuele Valeri, Pontus Almqvist; Mateo Pellegrino, Christian Ordonez.


Atalanta: Marco Carnesecchi; Raoul Bellanova, Berat Djimsiti, Isak Hien, Giorgio Scalvini; Nicola Zalewski, Marten de Roon, Daniel Maldini, Mario Pasalic; Gianluca Scamacca, Charles De Ketelaere.


Parma x Atalanta: Como chegam os times


Parma



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 1 Vitória (50%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 1 Derrota (50%)

  • 🥅 2 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)


Atalanta



  • ⚽️ 1 Jogo

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 1 Empate (100%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 1 Gol marcado (1 G/J)

  • 🛡️ 1 Gol sofrido (1 G/J)


Parma x Atalanta: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 64 vezes, com 24 vitórias da Atalanta, 21 empates e 19 triunfos do Parma.



  • 25/05/2025 – Atalanta 2-3 Parma – Campeonato Italiano Serie A 2024/25 (R38)

  • 23/11/2024 – Parma 1-3 Atalanta – Campeonato Italiano Serie A 2024/25 (R13)

  • 09/05/2021 – Parma 2-5 Atalanta – Campeonato Italiano Serie A 2020/21 (R35)

  • 06/01/2021 – Atalanta 3-0 Parma – Campeonato Italiano Serie A 2020/21 (R16)

  • 28/07/2020 – Parma 1-2 Atalanta – Campeonato Italiano Serie A 2019/20 (R37)

Ver mais Ver menos

Parma x Atalanta: Palpite do Dia

Atalanta Vence
Superbet logo
2.02
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Goias - Botafogo SP
1
1.5
Excelsior - Twente
2
1.88
Pisa - AS Roma
2
1.74
Múltipla
4.91
x
Aposta
20
=
Ganhos
98.14
Apostar agora

Parma x Atalanta: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Parma x Atalanta: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2024 Serie A
Atalanta
2 - 3
Parma
2024 Serie A
Parma
1 - 3
Atalanta
2024 Friendlies Clubs
Atalanta
4 - 1
Parma
2020 Serie A
Parma
2 - 5
Atalanta
2020 Serie A
Atalanta
3 - 0
Parma

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Parma
Empate
Atalanta

Parma x Atalanta: Jogo Responsável


Se decidir fazer apostas no Parma x Atalanta lembre-se das regras do Jogo Responsável:



  • Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.

  • Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.

  • Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.

  • Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.


E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.


Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Celta Vigo
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Villarreal
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E

Celta Vigo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Maringá
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Caxias
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V

Maringá Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
NAC Breda
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
-
AZ Alkmaar
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

AZ Alkmaar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ponte Preta
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D
-
Londrina
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V

Ponte Preta Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
PEC Zwolle
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Utrecht
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Instituto Cordoba
  • D
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Independiente
  • E
  • E
  • V
  • D
  • D

Instituto Cordoba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ceara
  • E
  • D
  • V
  • D
  • E
-
Juventude
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D

Ceara Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte