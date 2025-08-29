- D
Parma x Atalanta: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 30/08
Parma x Atalanta: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Parma e Atalanta se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, pela segunda rodada da Serie A do Campeonato Italiano 2025/26. A bola rola a partir das 13h30 no Estádio Ennio Tardini, em Parma. O confronto terá transmissão pela Disney +.
O Parma busca iniciar a temporada com o pé direito em casa, visando surpreender na Serie A do Italiano.
Já a Atalanta, com um futebol envolvente, quer manter a força e conquistar os três pontos fora de casa para começar com o objetivo de brigar pelas primeiras posições.
Confira nossos palpites de Parma x Atalanta, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Parma x Atalanta Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Atalanta - odd 2.30
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75
- 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.05
Parma x Atalanta Palpites Alternativos
- 🎯 Placar Correto: 1-2 para Atalanta - odd 7.50
- 🎯 Gol nos dois tempos - odd 1.95
- 🎯 Total de Gols Ímpar - odd 1.90
Parma x Atalanta Super Palpite do Dia
- 🚀 Vitória da Atalanta + Mais de 2.5 Gols - odd 3.80
💰 Parma x Atalanta Palpite de Odds Baixas
- 🔵 Atalanta para vencer (sem empate) - odd 1.65
- 🟢 Menos de 3.5 Gols na partida - odd 1.40
- 🟡 Parma não sofre gol - odd 3.00 (este foge um pouco da faixa baixa, mas é uma possibilidade pela defesa que pode apresentar)
⚖️ Parma x Atalanta Palpite de Odds Médias
- 🔵 Ambos Marcam Não - odd 2.75
- 🟢 Parma marca primeiro - odd 2.90
- 🟡 Mais de 1.5 Gols no 2º Tempo - odd 2.55
🚀 Parma x Atalanta Palpite de Odds Altas
- 🔵 Resultado Exato: 0-2 para Atalanta - odd 8.00
- 🟢 Atalanta vence ambos os tempos - odd 6.50
- 🟡 Último gol marcado após os 75 minutos - odd 5.50
Parma x Atalanta: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Parma x Atalanta - Campeonato Italiano 2025/26
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadio Ennio Tardini, Parma
- 📺 Transmissão: Disney + e Novibet
Parma x Atalanta: Escalações prováveis
Parma: Zion Suzuki; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Lautaro Valenti, Mathias Lovik; Adrián Bernabé, Mandela Keita, Emanuele Valeri, Pontus Almqvist; Mateo Pellegrino, Christian Ordonez.
Atalanta: Marco Carnesecchi; Raoul Bellanova, Berat Djimsiti, Isak Hien, Giorgio Scalvini; Nicola Zalewski, Marten de Roon, Daniel Maldini, Mario Pasalic; Gianluca Scamacca, Charles De Ketelaere.
Parma x Atalanta: Como chegam os times
Parma
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 1 Vitória (50%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 1 Derrota (50%)
- 🥅 2 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)
Atalanta
- ⚽️ 1 Jogo
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 1 Empate (100%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 1 Gol marcado (1 G/J)
- 🛡️ 1 Gol sofrido (1 G/J)
Parma x Atalanta: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 64 vezes, com 24 vitórias da Atalanta, 21 empates e 19 triunfos do Parma.
- 25/05/2025 – Atalanta 2-3 Parma – Campeonato Italiano Serie A 2024/25 (R38)
- 23/11/2024 – Parma 1-3 Atalanta – Campeonato Italiano Serie A 2024/25 (R13)
- 09/05/2021 – Parma 2-5 Atalanta – Campeonato Italiano Serie A 2020/21 (R35)
- 06/01/2021 – Atalanta 3-0 Parma – Campeonato Italiano Serie A 2020/21 (R16)
- 28/07/2020 – Parma 1-2 Atalanta – Campeonato Italiano Serie A 2019/20 (R37)
Parma x Atalanta: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Parma x Atalanta: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Parma x Atalanta: Confrontos Diretos
Parma x Atalanta: Jogo Responsável
Se decidir fazer apostas no Parma x Atalanta lembre-se das regras do Jogo Responsável:
- Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.
- Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
- Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.
- Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.
E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.
Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.
