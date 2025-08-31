Assine UOL
Paris FC
  • D
  • D
  • V
  • E
  • D
Ligue 1 - France
Stade Jean Bouin
Metz
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
Odds atualizadas a 31.08.2025 às 10:01

Paris FC x Metz: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Ligue 1 (31/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Paris FC x Metz: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 31/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Jean-Bouin, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O confronto é um verdadeiro duelo de desesperados no início do campeonato. Tanto o Paris FC quanto o Metz perderam seus dois primeiros jogos e chegam com 0 pontos, ocupando a parte de baixo da tabela. A partida é uma chance de ouro para uma das equipes conquistar a primeira vitória e iniciar uma reação na temporada.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Paris FC x Metz Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Metz (X2), odd pagando 1.80 na Superbet

  • Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.79 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.88 na Betnacional


Para as apostas em Paris FC x Metz, indicamos esses três palpites com base no histórico do confronto, que favorece o visitante, e na má fase ofensiva de ambas as equipes.


🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Metz (X2), odd pagando 1.80 


Esta é uma aposta de enorme valor que vai contra o favoritismo do time da casa. O Metz tem um domínio absoluto no confronto direto, estando invicto há quatro jogos contra o Paris FC, com três vitórias. 


Mesmo que ambos estejam em má fase, o retrospecto pesa, e a aposta de que o Metz não será derrotado tem um forte embasamento histórico.


⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.79 


Este é um jogo entre duas equipes que vivem uma crise ofensiva. O Metz ainda não marcou gols na competição, enquanto o Paris FC, apesar de ter marcado, sofreu uma goleada na última rodada. 


A tendência é de um jogo tenso, com medo de perder, resultando em poucas chances e um placar baixo.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.88 


Com o ataque do Metz zerado na competição e o Paris FC precisando urgentemente arrumar sua defesa, a aposta de que pelo menos uma das equipes não marcará gols é muito provável. 


Um resultado como 1 a 0 para qualquer lado ou um empate sem gols se encaixa perfeitamente no contexto de duas equipes pressionadas e com dificuldades de criação.


Paris FC x Metz: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Paris FC x Metz ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Paris FC x Metz - Ligue 1

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • ⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Jean-Bouin, Paris

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Paris FC x Metz: Últimos 4 jogos entre os times



  • 18/01/2025 - Metz 3-1 Paris FC

  • 14/09/2024 - Paris FC 1-2 Metz

  • 29/04/2023 - Metz 1-1 Paris FC

  • 12/11/2022 - Paris FC 1-4 Metz


Paris FC x Metz: Quem Ganha? Melhores Odds


O Paris FC é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 51,5%. O Metz corre por fora com 25% de chances, apesar do bom retrospecto, enquanto o empate está cotado em 28,6%.



  • 🏆 Paris FC vence, odd 1.94 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.50 na Superbet

  • 👀 Metz vence, odd 4.00 na F12.bet


 

Paris FC x Metz: Palpite do Dia

Paris FC Vence
Superbet logo
1.75
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Paris FC x Metz: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Paris FC x Metz: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 Ligue 2
Metz
3 - 1
Paris FC
2024 Ligue 2
Paris FC
1 - 2
Metz
2022 Ligue 2
Metz
1 - 1
Paris FC
2022 Ligue 2
Paris FC
1 - 4
Metz
2018 Ligue 2
Metz
2 - 0
Paris FC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Paris FC
Empate
Metz

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

