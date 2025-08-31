Paris FC x Metz: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Ligue 1 (31/08)

Paris FC x Metz: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 31/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Jean-Bouin, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.

O confronto é um verdadeiro duelo de desesperados no início do campeonato. Tanto o Paris FC quanto o Metz perderam seus dois primeiros jogos e chegam com 0 pontos, ocupando a parte de baixo da tabela. A partida é uma chance de ouro para uma das equipes conquistar a primeira vitória e iniciar uma reação na temporada.

Paris FC x Metz Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Metz (X2), odd pagando 1.80 na Superbet



⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.79 na Bet36 5

💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.88 na Betnacional



Para as apostas em Paris FC x Metz, indicamos esses três palpites com base no histórico do confronto, que favorece o visitante, e na má fase ofensiva de ambas as equipes.

🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Metz (X2), odd pagando 1.80

Esta é uma aposta de enorme valor que vai contra o favoritismo do time da casa. O Metz tem um domínio absoluto no confronto direto, estando invicto há quatro jogos contra o Paris FC, com três vitórias.

Mesmo que ambos estejam em má fase, o retrospecto pesa, e a aposta de que o Metz não será derrotado tem um forte embasamento histórico.

⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.79

Este é um jogo entre duas equipes que vivem uma crise ofensiva. O Metz ainda não marcou gols na competição, enquanto o Paris FC, apesar de ter marcado, sofreu uma goleada na última rodada.

A tendência é de um jogo tenso, com medo de perder, resultando em poucas chances e um placar baixo.

💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.88

Com o ataque do Metz zerado na competição e o Paris FC precisando urgentemente arrumar sua defesa, a aposta de que pelo menos uma das equipes não marcará gols é muito provável.

Um resultado como 1 a 0 para qualquer lado ou um empate sem gols se encaixa perfeitamente no contexto de duas equipes pressionadas e com dificuldades de criação.

Paris FC x Metz: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Paris FC x Metz ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Paris FC x Metz - Ligue 1

📅 Data: 31/08/2025

⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Jean-Bouin, Paris

📺 Onde vai passar: Cazé TV



Paris FC x Metz: Últimos 4 jogos entre os times



18/01/2025 - Metz 3-1 Paris FC



14/09/2024 - Paris FC 1-2 Metz



29/04/2023 - Metz 1-1 Paris FC



12/11/2022 - Paris FC 1-4 Metz



Paris FC x Metz: Quem Ganha? Melhores Odds

O Paris FC é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 51,5%. O Metz corre por fora com 25% de chances, apesar do bom retrospecto, enquanto o empate está cotado em 28,6%.