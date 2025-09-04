Assine UOL
Paraguay
World Cup - Qualification South America - World Wide
Estadio ueno Defensores del Chaco
Ecuador
  • E
  • E
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3
2
3.5
Apostar agora
Paraguai x Equador: Palpite, Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Copa Mundo 04/09

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Paraguai e Equador se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pela 9.ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 20:30 (horário de Brasília) no Estádio ueno Defensores del Chaco, em Asunción. A transmissão será pelo Sportv 3 e CNN Esportes. 


O confronto promete ser disputado, com ambas as seleções buscando uma vitória importante na competição. O Paraguai, jogando em casa, quer mostrar sua força, enquanto o Equador busca somar pontos fora de casa.


Confira nossos palpites de Paraguai x Equador, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Paraguai x Equador: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Paraguai x Equador, analisamos o desempenho recente das equipes e o histórico de confrontos diretos. O Paraguai tem demonstrado um jogo consistente em casa, enquanto o Equador busca manter o bom momento fora de casa.


Com base nessas análises, separamos três dicas para você ficar de olho:



  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10

  • 🎯 Ambos Marcam - odd 2.35

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.70


Analisando os jogos recentes, observamos que as duas equipes têm mostrado potencial ofensivo, com boas chances de gols. O equilíbrio entre as seleções sugere uma partida com boas chances de gols.


Palpites Alternativos Paraguai x Equador


Para os apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Em um jogo com duas equipes buscando a vitória, as opções podem ser muito atrativas.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de arriscar. Em um jogo que promete emoções, as opções são variadas.



  • 🎯 Paraguai Vence ou Empata e Ambas Equipes Marcam - odd 4.00

  • 🎯 Resultado Correto: 2 x 2 - odd 12.00

  • 🎯 Cartão Vermelho no Jogo - odd 5.50


Super Palpites Paraguai x Equador



  • 🚀 Equador vence e ambas as equipes marcam - odd 7.00 - odd 8.00


💰 Palpites de Odds Baixas Paraguai x Equador


Uma das estratégias mais comuns para quem está começando no mundo das apostas esportivas é focar nos mercados que oferecem odds mais baixas. Isso porque eles, geralmente, apresentam maior probabilidade de acerto, aumentando as chances de você sair vitorioso. Mas é sempre bom ficar de olho, e analisar cada palpite com atenção.



  • 🔵 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 2.20

  • 🟢 Dupla Chance: Paraguai ou Empate - odd 1.45

  • 🟡 Paraguai para vencer qualquer tempo - odd 2.00


⚖️ Palpites de Odds Médias Paraguai x Equador


Os palpites com odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e recompensa, sendo uma boa opção para quem busca um pouco mais de emoção sem se arriscar demais. É importante analisar o desempenho recente das equipes e as estatísticas dos jogadores antes de fazer suas apostas.



  • 🔵 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 4.00

  • 🟢 Resultado Correto: 1 x 1 - odd 4.50

  • 🟡 Jogador a marcar a qualquer momento: [Nome do Jogador] - odd 3.00


🚀 Palpites de Odds Altas Paraguai x Equador


Os palpites de odds altas são para os apostadores mais ousados, que buscam grandes emoções e retornos significativos. Para ter sucesso nesse tipo de aposta, é fundamental analisar cuidadosamente as estatísticas, o histórico das equipes e as condições do jogo.



  • 🔵 Resultado Correto: 1 x 3 - odd 9.00

  • 🟢 Intervalo/Final: Empate/Equador - odd 6.50

  • 🟡 Marcar nos 2 tempos: Equador - odd 7.50


Paraguai x Equador: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Paraguai x Equador - Eliminatórias Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio ueno Defensores del Chaco, Asunción

  • 📺 Transmissão: Sportv 3 e CNN Esportes.


Como Paraguai e Equador Chegam Para o Confronto


O Paraguai busca consolidar sua posição em casa, precisando da vitória para subir na tabela. A equipe está focada em fazer um bom jogo e mostrar sua força diante de sua torcida.


O Equador, por outro lado, chega com o objetivo de somar pontos fora de casa e se manter na disputa. A equipe tem um bom desempenho em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Paraguai


O Paraguai tem oscilado nos últimos jogos, com resultados variados. A equipe precisa encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque para conquistar vitórias importantes.


Nos últimos jogos, o time tem demonstrado dificuldades em manter a consistência, o que tem gerado algumas críticas da torcida.



  • ✅ Paraguai 2x1 Venezuela - Eliminatórias

  • ✅ Paraguai 1x0 Bolívia - Eliminatórias

  • 🟡 Argentina 1x1 Paraguai - Eliminatórias

  • ❌ Brasil 4x0 Paraguai - Eliminatórias

  • ✅ Paraguai 2x0 Uruguai - Eliminatórias


Últimos Jogos do Equador


O Equador vem de uma sequência de resultados positivos, mostrando um bom desempenho. A equipe tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Equador. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ✅ Equador 2x1 Colômbia - Eliminatórias

  • ✅ Equador 1x0 Chile - Eliminatórias

  • 🟡 Peru 2x2 Equador - Eliminatórias

  • ✅ Equador 3x1 Argentina - Eliminatórias

  • ❌ Uruguai 2x0 Equador - Eliminatórias


Nossa Opinião para Paraguai x Equador


Com base nas análises, esperamos um jogo disputado, com boas chances de gols. O Equador, em melhor fase, pode levar uma ligeira vantagem. O Paraguai, jogando em casa, buscará a vitória, mas o Equador tem tudo para aprontar.


Apostar em um empate ou na vitória do Equador parece uma boa estratégia, mas cada aposta deve ser feita com responsabilidade, analisando as odds e o momento das equipes. Lembre-se sempre de praticar o jogo responsável!

Paraguay x Ecuador: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Moldova - Israel
2
1.58
Iceland - Azerbaijan
1
1.47
Nigeria - Rwanda
1
1.37
Múltipla
3.18
x
Aposta
20
=
Ganhos
63.64
Apostar agora

Paraguay x Ecuador: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Paraguay x Ecuador: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2026 World Cup - Qualification South America
Ecuador
0 - 0
Paraguay
2022 World Cup - Qualification South America
Paraguay
3 - 1
Ecuador
2022 World Cup - Qualification South America
Ecuador
2 - 0
Paraguay
2018 World Cup - Qualification South America
Paraguay
2 - 1
Ecuador
2018 World Cup - Qualification South America
Ecuador
2 - 2
Paraguay

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Paraguay
Empate
Ecuador

Jogo Responsável


As apostas esportivas devem ser encaradas como uma forma de diversão, e não como uma solução para problemas financeiros. É crucial apostar com responsabilidade, nunca utilizando dinheiro destinado a contas pessoais ou da casa. Siga as orientações de Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte