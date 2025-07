Paraguai x Brasil Feminino: Palpite, Onde Assistir, Copa América Feminina 2025

Paraguai x Brasil se enfrentam pela Copa América Feminina. Confira palpites para o jogo do grupo B, saiba onde assistir ao vivo e as escalações.

Paraguai x Brasil jogam hoje, às 21h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Grupo B da Copa América Feminina 2025.

O duelo será disputado no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, com transmissão pela TV Brasil (sinal aberto) e no Sportv (canal fechado).

A Seleção Brasileira, atual 4ª colocada no ranking da FIFA, vem demonstrando força na competição. A equipa de Arthur Elias lidera o Grupo B com duas vitórias em dois jogos e é favorita para este confronto.

Já o Paraguai, que ocupa a 45ª posição no ranking, busca recuperação após uma campanha irregular (uma vitória e uma derrota na fase de grupos).

Abaixo, indicamos palpites para o Paraguai x Brasil pela Copa América Feminina, com base nas odds coletadas às 07h40, na Esportes da Sorte. Lembre-se de que as cotações podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio, conforme ajustes das casas de apostas.

Paraguai x Brasil Feminino: Palpite e Odds



Brasil para vencer ambos os tempos - odd 1.64



A Seleção Brasileira tem elenco e estrutura para dominar os dois tempos contra o Paraguai. Essa aposta é uma alternativa ao mercado de vencedor tradicional.



Mais de 3.5 gols na partida - odd 1.95



Considerando a força ofensiva do Brasil e a fragilidade defensiva paraguaia mostrada diante da Colômbia, esse mercado tem boas chances de se concretizar.



Resultado exato 4-0 para o Brasil - odd 4.55



Uma aposta mais arriscada, mas realista diante da diferença técnica entre as seleções. O Brasil já aplicou goleadas semelhantes em outras edições da competição.

Palpites com Odds Altas para o Paraguai x Brasil

Se a ideia for arriscar mais em busca de retornos maiores, alguns mercados se destacam com odds acima de 4.00:



Menos de 0.5 gols no 1º tempo - odd 4.29



Um palpite ousado, mas possível se o Paraguai conseguir segurar a pressão inicial brasileira.



Paraguai vence uma das metades - odd 8.44



Muito arriscado, mas pode atrair apostadores que buscam uma grande odd. Exigirá uma atuação quase perfeita do Paraguai em parte do jogo.



Resultado exato 1-3 a favor do Brasil - odd 12.96



Ideal para quem acredita que o Paraguai ainda possa marcar um gol, mesmo com derrota clara.

⏰ Todas as odds foram coletadas às 07h40 na Esportes da Sorte. As cotações podem ser alteradas sem aviso prévio pelas casas de apostas.

Odds baixas para vitória do Brasil

O confronto entre Paraguai e Brasil pela Copa América Feminina 2025 traz uma ampla diferença entre as seleções, tanto em termos de histórico quanto de desempenho atual.

As casas de apostas apontam o Brasil como favorito, com odds muito baixas para sua vitória (1.06), o que limita o valor em mercados tradicionais.

Por isso, é preciso olhar com atenção para outras possibilidades que ofereçam bom equilíbrio entre risco e retorno.

Paraguai x Brasil: Se Apostar, lembre o Jogo responsável

O duelo entre Paraguai e Brasil promete fortes emoções, mas lembre-se: apostas esportivas devem ser feitas com responsabilidade.

Evite perseguir perdas e defina limites claros para seu jogo. Aposte com consciência e lembre as regras do Jogo Responsável. Essa é a chave para uma experiência positiva.

Paraguai x Brasil: Onde Assistir à Copa América Feminina

O jogo Paraguai x Brasil Feminino vai ser transmitido pela Sportv e TV Brasil. E pode passar em plataformas streaming de casas de apostas como a Novibet, Superbet ou Bet365.

Ficha de Jogo Completa