Paraguai x Venezuela: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Copa América Feminina 2025

Paraguai e Venezuela se enfrentam nesta sexta-feira, 25/07, em partida decisiva do Grupo B da Copa América Feminina 2025. A bola rola às 21h00 (Brasília) no Estádio Chillogallo, em Quito. As paraguaias estão eliminadas e somam apenas três pontos, enquanto a Venezuela, com quatro, precisa vencer por ampla vantagem e torcer por combinação de resultados para avançar às semifinais. Veja abaixo nosso Palpite de hoje, as Escalações prováveis e onde assistir ao vivo.

→ Palpites de hoje

Ficha de jogo



Confronto: Paraguai x Venezuela



Data: 25/07/2025 (sexta-feira)



Horário: 21h00 (Brasília)



Competição: Copa América Feminina – Grupo B



Local: Estádio Chillogallo (Quito, EQU)



Transmissão: Sportv



Paraguai x Venezuela Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Paraguai x Venezuela, sugerimos três mercados focados na necessidade de goleada das venezuelanas. Cruzamos a lista de mercados com as estatísticas recentes das equipes para indicar as melhores oportunidades de ganho.



Palpite 1 – Handicap Venezuela -2.5 – odd 9.80 na Superbet



Palpite 2 – Total de gols Mais de 3,5 – odd 3.15 na Superbet



Palpite 3 – Resultado exato 0-4 – odd 65.00 na Superbet



Antes de detalhar cada mercado, vale lembrar que a Venezuela aplicou 7x1 na Bolívia, empatou em 0x0 com a Colômbia e perdeu de 2x0 para o Brasil, somando 7 gols e saldo +4. O Paraguai perdeu por 4x1 da Colômbia e por 4x1 do Brasil, mostrando fragilidade defensiva, apesar de ter vencido o primeiro jogo contra a Bolívia por 4x0.

Handicap Venezuela -2.5 – odd 9.80

A Venezuela precisa reduzir a diferença de saldo de 7 gols para a Colômbia e, em dois jogos recentes, mostrou poder ofensivo: marcou sete em um jogo e quatro no outro. Já o Paraguai sofreu oito gols em dois jogos e não tem mais motivação de classificação. A combinação de desespero venezuelano e desânimo paraguaio reforça a chance de goleada mínima de três gols.

Total de gols Mais de 3,5 – odd 3.15

No último jogo da Venezuela, já teve 8 gols. Todos os jogos do Paraguai tiveram mais de 3.5 gols. Isso indica que este pode ser mais um exemplo.

Resultado exato 0-4 – odd 65.00

Apostar em 0x4, ou seja, uma goleada da Venezuela por 4x0, funciona como cenário plausível de vitória moderada de acordo com o contexto do jogo. Seria um placar perfeito para a Venezuela, contando que o Brasil também vença a Colômbia. A odd elevada recompensa quem arriscar cenário exato de 0x4.

Prováveis escalações de Paraguai x Venezuela

Paraguai: Soledad Beloto; Camila Barbosa, Dahiana Bogarín e Fiorela Martínez; Liz Barreto, Cindy Ramos, Danna Garcete e Daysy Bareiro; Lice Chamorro, Belén Riveros e Claudia Martínez.

Venezuela: Nayluisa Cáceres; Michelle Romero, Verónica Herrera, María Peraza e Raiderlin Carrasco; Deyna Castellanos, Yerliane Moreno, Gabriela García e Ysaura Viso; Joemar Guarecuco e Oriana Altuve.

Últimas Notícias do Paraguai

Eliminadas após derrota de 4x1 para Brasil e 4x1 para Colômbia, as paraguaias encerram a participação sem perspectiva de classificação. O técnico admitiu falhas defensivas e prometeu renovação no próximo ciclo, mas faltou intensidade e repertório ofensivo para complicar as rivais.

Últimas Notícias da Venezuela

Com quatro pontos, a Venezuela mantém vivo o sonho de semifinal. Após goleada de 7 x 1 na última partida, a equipe segue confiante. O treinador reforça o foco em bola aérea e transições rápidas para marcar os gols diante do Paraguai.

Paraguai x Venezuela: Estatísticas



Paraguai sofreu 8 gols nos últimos dois jogos



Venezuela marcou 11 gols em dois jogos na competição



Média da Venezuela: 5,5 gols por partida



Média de gols sofridos pelo Paraguai: 4,0 gols por partida



Onde Assistir Paraguai x Venezuela Ao Vivo

Você pode assistir a Paraguai x Venezuela na Sportv (TV fechada). A transmissão começa às 21h00 (Brasília), direto do Estádio Chillogallo, em Quito.

Lembre-se que apostas são entretenimento. Respeite o Jogo Responsável.