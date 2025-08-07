PAOK x Wolfsberger: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga Europa

PAOK e Wolfsberger se enfrentam nesta quinta-feira, 07 de agosto, na partida de ida da pré-eliminatória da Liga Europa. O confronto acontece às 14h30 (horário de Brasília) no Estádio Toumba, na Grécia. A partida tem transmissão por vídeo nas casas de apostas Bet365 e Novibet.

Confira os melhores palpite para PAOK x Wolfsberger, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Palpites de PAOK x Wolfsberger: Nossas 3 Melhores Dicas

Considerando o desempenho recente das equipes e o fator casa a favor do PAOK, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida da Liga Europa.



Resultado Final: PAOK - Odd de 1.46 na Superbet



Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.80 na Bet365



Total de Gols - Acima de 2.5: Acima - Odd de 1.80 na Novibet



Palpites Alternativos PAOK x Wolfsberger

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para PAOK x Wolfsberger. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o número de cartões e o resultado do primeiro tempo, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



Handicap Asiático: PAOK -1.5 - Odd de 2.50 na Novibet



PAOK vence e Ambas Marcam: Sim - Odd de 3.20 na Superbet



Total de Cartões no Jogo - Acima de 3.5 - Odd de 1.90 na Bet365



Palpites de Odds Baixas PAOK x Wolfsberger

Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes para oferecer opções seguras.



Dupla Chance: PAOK ou Empate - Odd de 1.15 na Superbet



PAOK marca a qualquer momento - Odd de 1.15 na Bet365



Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.25 na Novibet



Palpites de Odds Médias PAOK x Wolfsberger

Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.



Resultado no Intervalo/Final do Jogo: PAOK/PAOK - Odd de 2.20 na Superbet



PAOK vence e Total de Gols Acima de 3.5: Sim - Odd de 2.75 na Novibet



PAOK vence os dois tempos - Odd de 3.50 na Superbet



Palpites de Odds Altas PAOK x Wolfsberger

Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.



Resultado Exato: 3-1 para o PAOK - Odd de 11.00 na Superbet



Wolfsberger vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 7.50 na Novibet



Resultado Exato: 1-1 - Odd de 7.50 na Novibet



Informações do Jogo: PAOK x Wolfsberger: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: PAOK x Wolfsberger - Liga Europa (pré-eliminatória)

Data: 07/08/2025

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Toumba, Tessalônica (Grécia)

Transmissão: Bet365 e Novibet (com vídeo)



Como assistir PAOK x Wolfsberger

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Novibet, basta concluir e verificar a sua conta na Novibet para assistir a partida.

Como PAOK e Wolfsberger Chegam Para o Confronto

O PAOK, jogando em casa, busca fazer valer a força de sua torcida para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe grega é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.

O Wolfsberger, por sua vez, enfrenta um adversário mais forte e jogará fora de casa. A equipe austríaca deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do PAOK. Um bom resultado para o Wolfsberger seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.

