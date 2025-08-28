PAOK x Rijeka: Palpite, Onde Assistir, Odds +6, Liga Europa, 28/08

PAOK x Rijeka: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

PAOK e Rijeka se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Toumba, Salônica, Grécia, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.

O Rijeka bateu o PAOK na ida por 1 a 0. Agora, o time grego quer reverter a situação mas a equipe croata tem objetivo de chegar à fase de liga da Liga Europa. Por isso, é esperado jogo intenso no reduto do PAOK.

PAOK x Rijeka Palpite do Dia

🔥 Resultado exato: 2-0 para o PAOK

Um cenário plausível, com o PAOK a controlar o jogo e a vencer por 2-0. Odd de 6.99 na Esportes da Sorte, para um resultado realista.

PAOK x Rijeka: Palpites Alternativos



⚡ Palpite 1. Vitória PAOK, odd 1.63 na Esportes da Sorte

⚡ Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.63 na Esportes da Sorte

⚡Palpite 3. Mais 1.5 gols, odd: 1.37 na Esportes da Sorte



1. PAOK para vencer

O PAOK é claro favorito, jogando em casa. A odd oferece um bom equilíbrio entre segurança e retorno.

2. Ambas as equipas NÃO marcam

O PAOK tem uma defesa sólida em casa, e o Rijeka pode ter dificuldades ofensivas fora. A odd de 1.63 é atrativa para este mercado.

3. Mais de 1.5 gols no jogo

Há expectativa de golos, com o PAOK a dever marcar pelo menos um par. Odd baixa, mas com alta probabilidade.

PAOK x Rijeka: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: PAOK x Rijeka - Liga Europa



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Toumba, Salônica, Grécia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



PAOK x Rijeka: Escalações prováveis

PAOK: Jiri Pavlenka; Joan Sastre, Ioannis Michailidis, Dejan Lovren, Greg Taylor; Magomed Ozdoev, Soualiho Meité, Dimitrios Chatsidis, Giannis Konstantelias; Andrija Zivkovic, Fedor Chalov.

Rijeka: Martin Zlomislic; Anel Husic, Ante Orec, Justas Lasickas, Mladen Devetak; Ante Majstorovic, Tiago Dantas, Silvio Ilinkovic, Niko Janković; Toni Fruk, Duje Cop.

PAOK x Rijeka: Como chegam os times

PAOK



⚽️ 4 Jogos



✅ 2 Vitórias (50%)

(50%)

🤝 1 Empate (25%)

(25%)

❌ 1 Derrota (25%)

(25%)

🥅 2 Gols marcados (0,5 G/J)

(0,5 G/J)

🛡️ 1 Gol sofrido (0,25 G/J)



Rijeka



⚽️ 9 Jogos



✅ 3 Vitórias (33%)

(33%)

🤝 2 Empates (22%)

(22%)

❌ 4 Derrotas (44%)

(44%)

🥅 9 Gols marcados (1 G/J)

(1 G/J)

🛡️ 10 Gols sofridos (1,11 G/J)



PAOK x Rijeka: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 3 jogos, havendo 1 vitória do PAOK, 1 empate e 1 triunfo do Rijeka.