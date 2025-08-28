- V
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- D
- V
- E
PAOK x Rijeka: Palpite, Onde Assistir, Odds +6, Liga Europa, 28/08
PAOK x Rijeka: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
PAOK e Rijeka se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Toumba, Salônica, Grécia, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.
O Rijeka bateu o PAOK na ida por 1 a 0. Agora, o time grego quer reverter a situação mas a equipe croata tem objetivo de chegar à fase de liga da Liga Europa. Por isso, é esperado jogo intenso no reduto do PAOK.
PAOK x Rijeka Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 2-0 para o PAOK
Um cenário plausível, com o PAOK a controlar o jogo e a vencer por 2-0. Odd de 6.99 na Esportes da Sorte, para um resultado realista.
PAOK x Rijeka: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Vitória PAOK, odd 1.63 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.63 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Mais 1.5 gols, odd: 1.37 na Esportes da Sorte
1. PAOK para vencer
O PAOK é claro favorito, jogando em casa. A odd oferece um bom equilíbrio entre segurança e retorno.
2. Ambas as equipas NÃO marcam
O PAOK tem uma defesa sólida em casa, e o Rijeka pode ter dificuldades ofensivas fora. A odd de 1.63 é atrativa para este mercado.
3. Mais de 1.5 gols no jogo
Há expectativa de golos, com o PAOK a dever marcar pelo menos um par. Odd baixa, mas com alta probabilidade.
PAOK x Rijeka: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: PAOK x Rijeka - Liga Europa
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Toumba, Salônica, Grécia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
PAOK x Rijeka: Escalações prováveis
PAOK: Jiri Pavlenka; Joan Sastre, Ioannis Michailidis, Dejan Lovren, Greg Taylor; Magomed Ozdoev, Soualiho Meité, Dimitrios Chatsidis, Giannis Konstantelias; Andrija Zivkovic, Fedor Chalov.
Rijeka: Martin Zlomislic; Anel Husic, Ante Orec, Justas Lasickas, Mladen Devetak; Ante Majstorovic, Tiago Dantas, Silvio Ilinkovic, Niko Janković; Toni Fruk, Duje Cop.
PAOK x Rijeka: Como chegam os times
PAOK
- ⚽️ 4 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (50%)
- 🤝 1 Empate (25%)
- ❌ 1 Derrota (25%)
- 🥅 2 Gols marcados (0,5 G/J)
- 🛡️ 1 Gol sofrido (0,25 G/J)
Rijeka
- ⚽️ 9 Jogos
- ✅ 3 Vitórias (33%)
- 🤝 2 Empates (22%)
- ❌ 4 Derrotas (44%)
- 🥅 9 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 10 Gols sofridos (1,11 G/J)
PAOK x Rijeka: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 3 jogos, havendo 1 vitória do PAOK, 1 empate e 1 triunfo do Rijeka.
- Rijeka 1-0 PAOK: UEFA Liga Europa (Qual.) 2025/26
- Rijeka 0-2 PAOK: UEFA Liga Conferência (Qual.) 21/22
- PAOK 1-1 Rijeka: UEFA Liga Conferência (Qual.) 21/22
PAOK x HNK Rijeka: Palpite do Dia
PAOK x HNK Rijeka: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
PAOK x HNK Rijeka: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.