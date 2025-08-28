Assine UOL
PAOK
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
UEFA Europa League - World Wide
Stadio Toumbas
HNK Rijeka
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 12:02

PAOK x Rijeka: Palpite, Onde Assistir, Odds +6, Liga Europa, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
4 min

PAOK x Rijeka: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


PAOK e Rijeka se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Toumba, Salônica, Grécia, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.


O Rijeka bateu o PAOK na ida por 1 a 0. Agora, o time grego quer reverter a situação mas a equipe croata tem objetivo de chegar à fase de liga da Liga Europa. Por isso, é esperado jogo intenso no reduto do PAOK.


PAOK x Rijeka Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: 2-0 para o PAOK


Um cenário plausível, com o PAOK a controlar o jogo e a vencer por 2-0. Odd de 6.99 na Esportes da Sorte, para um resultado realista.


PAOK x Rijeka: Palpites Alternativos



  • Palpite 1. Vitória PAOK, odd 1.63 na Esportes da Sorte

  • Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.63 na Esportes da Sorte

  • Palpite 3. Mais 1.5 gols, odd: 1.37 na Esportes da Sorte


1. PAOK para vencer


O PAOK é claro favorito, jogando em casa. A odd oferece um bom equilíbrio entre segurança e retorno.


2. Ambas as equipas NÃO marcam


O PAOK tem uma defesa sólida em casa, e o Rijeka pode ter dificuldades ofensivas fora. A odd de 1.63 é atrativa para este mercado.


3. Mais de 1.5 gols no jogo


Há expectativa de golos, com o PAOK a dever marcar pelo menos um par. Odd baixa, mas com alta probabilidade.


PAOK x Rijeka: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: PAOK x Rijeka - Liga Europa

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Toumba, Salônica, Grécia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


PAOK x Rijeka: Escalações prováveis


PAOK: Jiri Pavlenka; Joan Sastre, Ioannis Michailidis, Dejan Lovren, Greg Taylor; Magomed Ozdoev, Soualiho Meité, Dimitrios Chatsidis, Giannis Konstantelias; Andrija Zivkovic, Fedor Chalov.


Rijeka: Martin Zlomislic; Anel Husic, Ante Orec, Justas Lasickas, Mladen Devetak; Ante Majstorovic, Tiago Dantas, Silvio Ilinkovic, Niko Janković; Toni Fruk, Duje Cop.


PAOK x Rijeka: Como chegam os times


PAOK



  • ⚽️ 4 Jogos

  • 2 Vitórias (50%)

  • 🤝 1 Empate (25%)

  • 1 Derrota (25%)

  • 🥅 2 Gols marcados (0,5 G/J)

  • 🛡️ 1 Gol sofrido (0,25 G/J)


Rijeka



  • ⚽️ 9 Jogos

  • 3 Vitórias (33%)

  • 🤝 2 Empates (22%)

  • 4 Derrotas (44%)

  • 🥅 9 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 10 Gols sofridos (1,11 G/J)


PAOK x Rijeka: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 3 jogos, havendo 1 vitória do PAOK, 1 empate e 1 triunfo do Rijeka.



  • Rijeka 1-0 PAOK: UEFA Liga Europa (Qual.) 2025/26

  • Rijeka 0-2 PAOK: UEFA Liga Conferência (Qual.) 21/22

  • PAOK 1-1 Rijeka: UEFA Liga Conferência (Qual.) 21/22

Ver mais Ver menos

PAOK x HNK Rijeka: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

PAOK x HNK Rijeka: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa League
HNK Rijeka
1 - 0
PAOK
2021 UEFA Europa Conference League
HNK Rijeka
0 - 2
PAOK
2021 UEFA Europa Conference League
PAOK
1 - 1
HNK Rijeka

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
PAOK
Empate
HNK Rijeka

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer. 

