Panathinaikos x Shakhtar Donetsk: Palpite, Odds +11 +24, Onde Assistir, Liga Europa

Confira os melhores palpites Panathinaikos x Shakhtar Donetsk, com Odds +11 +24, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Panathinaikos x Shakhtar Donetsk pela Liga Europa



📅 Data: 7 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Olímpico de Atenas, Grécia



Nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, às 15h00 (horário de Brasília), Panathinaikos e Shakhtar Donetsk medem forças no Estádio Olímpico de Atenas, em mais um confronto preparatório de pré-temporada europeia.

Com odds bastante equilibradas (2.32 para o Panathinaikos, 3.38 para o empate e 2.55 para o Shakhtar), este amistoso promete ser um desafio tático e estratégico, perfeito para quem busca melhores palpites, odds altas e oportunidades de valor nas apostas esportivas.

📊 Análise Técnica e Estatística:



O Panathinaikos aposta na consistência defensiva e joga em casa, o que costuma fazer diferença.

O Shakhtar , por sua vez, tem mais talento ofensivo individual e costuma iniciar amistosos com intensidade.

Ambos os times vêm em preparação e têm distribuído bem os gols por tempo, o que cria valor em mercados como ambas marcam, gols por tempo e placar exato.



🧨 Panathinaikos x Shakhtar Donetsk Palpites de Alto Risco

Indicados para apostadores que buscam retorno elevado e aceitam maior volatilidade. Baseados em probabilidades mais remotas, mas com odds muito valorizadas.



🔥 🟢 3x2 para o Panathinaikos Odds 24.05

Odds 24.05

🔥 🟠 Shakhtar vence e ambas marcam Odds 6.54

Odds 6.54

🔥 🔵 Empate com gols (2x2) Odds 11.34

Odds 11.34

🔥 🟣 Resultado correto HT/FT: Empate / Panathinaikos Odds 6.06

Odds 6.06

🔥 🟡 Panathinaikos para vencer por 1 gol de diferença Odds 4.88



💸 Panathinaikos x Shakhtar Donetsk Palpite Odds Baixas

Boas opções para apostas mais conservadoras, com maiores probabilidades de acerto e odds reduzidas.



✅ ⚽ Mais de 0.5 gols no 1º tempo Odds 1.86

Odds 1.86

✅ 🏟️ Dupla Chance: Casa ou Empate Odds 1.46

Odds 1.46

✅ ⚔️ Menos de 4.5 gols na partida Odds 1.23

Odds 1.23

✅ 🕐 Ambos os times marcam: NÃO no 1º tempo Odds 1.20

Odds 1.20

✅ 💼 Handicap Asiático Shakhtar +0.5 Odds 1.49



📌 Baseados no equilíbrio defensivo do Panathinaikos e na cautela de ambos os times nos primeiros 45 minutos.

🟠 Panathinaikos x Shakhtar Donetsk Palpite Odds Médias



🎯 ⚽ Ambas as equipes marcam (Sim) Odds 1.94

Odds 1.94

🎯 📈 Total de gols entre 2-3 Odds 2.01

Odds 2.01

🎯 🔥 Panathinaikos para marcar em ambos os tempos Odds 3.05

Odds 3.05

🎯 🎯 Empate ao intervalo Odds 2.19

Odds 2.19

🎯 📉 Empate sem aposta – Shakhtar Donetsk Odds 1.87



📌 O Shakhtar costuma ter boa média ofensiva mesmo fora de casa, enquanto o Panathinaikos usa bem a vantagem local para pressionar com bolas paradas.

🔥 Super Palpite Panathinaikos x Shakhtar Donetsk

🎯 Panathinaikos vence e ambas marcam – Odds 6.54

Um palpite que combina o fator casa com o talento ofensivo do Shakhtar, mas apostando que o Panathinaikos será mais eficiente. Essa odd representa excelente valor para quem acredita num jogo aberto e com gols dos dois lados.

Panathinaikos x Shakhtar Donetsk: Onde Assistir

Saiba onde vai passar o Panathinaikos x Shakthar Donetsk: pode assistir pelo ESPN.

Além disso, o jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.