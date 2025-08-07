Assine UOL
Panathinaikos
UEFA Europa League - World Wide
Shakhtar Donetsk
Panathinaikos x Shakhtar Donetsk: Palpite, Odds +11 +24, Onde Assistir, Liga Europa

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites Panathinaikos x Shakhtar Donetsk, com Odds +11 +24, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais. 


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Panathinaikos x Shakhtar Donetsk pela Liga Europa 

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Olímpico de Atenas, Grécia


Nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, às 15h00 (horário de Brasília), Panathinaikos e Shakhtar Donetsk medem forças no Estádio Olímpico de Atenas, em mais um confronto preparatório de pré-temporada europeia.


Com odds bastante equilibradas (2.32 para o Panathinaikos, 3.38 para o empate e 2.55 para o Shakhtar), este amistoso promete ser um desafio tático e estratégico, perfeito para quem busca melhores palpites, odds altas e oportunidades de valor nas apostas esportivas.


📊 Análise Técnica e Estatística:



  • O Panathinaikos aposta na consistência defensiva e joga em casa, o que costuma fazer diferença.

  • O Shakhtar, por sua vez, tem mais talento ofensivo individual e costuma iniciar amistosos com intensidade.

  • Ambos os times vêm em preparação e têm distribuído bem os gols por tempo, o que cria valor em mercados como ambas marcam, gols por tempo e placar exato.


🧨 Panathinaikos x Shakhtar Donetsk Palpites de Alto Risco


Indicados para apostadores que buscam retorno elevado e aceitam maior volatilidade. Baseados em probabilidades mais remotas, mas com odds muito valorizadas.



  • 🔥 🟢 3x2 para o Panathinaikos Odds 24.05

  • 🔥 🟠 Shakhtar vence e ambas marcam Odds 6.54

  • 🔥 🔵 Empate com gols (2x2) Odds 11.34

  • 🔥 🟣 Resultado correto HT/FT: Empate / Panathinaikos Odds 6.06

  • 🔥 🟡 Panathinaikos para vencer por 1 gol de diferença Odds 4.88


💸 Panathinaikos x Shakhtar Donetsk Palpite Odds Baixas


Boas opções para apostas mais conservadoras, com maiores probabilidades de acerto e odds reduzidas.



  • ⚽ Mais de 0.5 gols no 1º tempo Odds 1.86

  • 🏟️ Dupla Chance: Casa ou Empate Odds 1.46

  • ⚔️ Menos de 4.5 gols na partida Odds 1.23

  • 🕐 Ambos os times marcam: NÃO no 1º tempo Odds 1.20

  • 💼 Handicap Asiático Shakhtar +0.5 Odds 1.49


📌 Baseados no equilíbrio defensivo do Panathinaikos e na cautela de ambos os times nos primeiros 45 minutos.


🟠 Panathinaikos x Shakhtar Donetsk Palpite Odds Médias



  • 🎯 ⚽ Ambas as equipes marcam (Sim) Odds 1.94

  • 🎯 📈 Total de gols entre 2-3 Odds 2.01

  • 🎯 🔥 Panathinaikos para marcar em ambos os tempos Odds 3.05

  • 🎯 🎯 Empate ao intervalo Odds 2.19

  • 🎯 📉 Empate sem aposta – Shakhtar Donetsk Odds 1.87


📌 O Shakhtar costuma ter boa média ofensiva mesmo fora de casa, enquanto o Panathinaikos usa bem a vantagem local para pressionar com bolas paradas.


🔥 Super Palpite Panathinaikos x Shakhtar Donetsk


🎯 Panathinaikos vence e ambas marcam – Odds 6.54


Um palpite que combina o fator casa com o talento ofensivo do Shakhtar, mas apostando que o Panathinaikos será mais eficiente. Essa odd representa excelente valor para quem acredita num jogo aberto e com gols dos dois lados.


Panathinaikos x Shakhtar Donetsk: Onde Assistir


Saiba onde vai passar o Panathinaikos x Shakthar Donetsk: pode assistir pelo ESPN. 


Além disso, o jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Panathinaikos x Shakhtar Donetsk: Palpite do Dia

Panathinaikos x Shakhtar Donetsk: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Panathinaikos x Shakhtar Donetsk: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Shakhtar Donetsk
0 - 0
Panathinaikos

🎯 Jogo Responsável


Embora os melhores palpites e odds altas sejam sedutores, é essencial lembrar dos princípios do Jogo Responsável, principalmente em amistosos de clubes onde há muita imprevisibilidade.


Princípios do Jogo Responsável:



  • 🎯 Estabeleça um limite de perdas e ganhos por dia.

  • 🧠 Evite apostar para compensar prejuízos anteriores.

  • 📉 Aposte com base em análise, não em impulso.

  • Defina tempo limite para sessões de aposta.

  • 🛑 Pausas são fundamentais para manter o foco.


📌 Se decidir apostar em Panathinaikos x Shakhtar Donetsk, certifique-se de seguir estas orientações e não deixe que o jogo ultrapasse o entretenimento.

