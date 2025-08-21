- V
Panathinaikos x Samsunspor: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 21/08
Panathinaikos x Samsunspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Panathinaikos e Samsunspor se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida será às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Spyros Louis, em Atenas, na Grécia.
O Panathinaikos é favorito, principalmente pelo mando de campo e pela maior tradição em competições europeias.
Já o Samsunspor aposta em um jogo mais reativo para tentar surpreender fora de casa.
Panathinaikos x Samsunspor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1: Vitória do Panathinaikos – odd pagando 1.60 na bet365
- Palpite 2: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85 na bet365
- Palpite 3: Ambos marcam: Sim – odd pagando 1.95 na bet365
Vitória do Panathinaikos - odd pagando 1.60
Com maior qualidade técnica e apoio da torcida, os gregos devem dominar as ações.
Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.85
A expectativa é de um confronto aberto, com oportunidades para os dois lados.
Ambos marcam: Sim - odd pagando 1.95
Apesar do favoritismo grego, o Samsunspor pode aproveitar espaços para deixar o seu gol.
Panathinaikos x Samsunspor: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Panathinaikos x Samsunspor pela Liga Europa
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Olímpico Spyros Louis, Atenas, Grécia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Panathinaikos x Samsunspor: Escalações prováveis
Panathinaikos: Bartlomiej Dragowski; Giannis Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kyriakopoulos; Adam Cerin, Nemanja Maksimovic, Pedro Chirivella, Tetê; Karol Swiderski, Facundo Pellistri.
Samsunspor: Okan Kocuk; Logi Tómasson, Zeki Yavru, Lubomír Satka, Rick van Drongelen; Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yuksel, Emre Kilinc; Landry Dimata, Marius Mouandilmadji.
Panathinaikos x Samsunspor: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Panathinaikos x Samsunspor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Panathinaikos x Samsunspor: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.
