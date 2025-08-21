Assine UOL
Panathinaikos
  • V
  • E
  • E
  • D
  • V
UEFA Europa League - World Wide
Samsunspor
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.58
x
4.14
2
6.02
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.56
x
3.9
2
6
Apostar agora
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 11:00

Panathinaikos x Samsunspor: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Panathinaikos x Samsunspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Panathinaikos e Samsunspor se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida será às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Spyros Louis, em Atenas, na Grécia.


O Panathinaikos é favorito, principalmente pelo mando de campo e pela maior tradição em competições europeias.


 Já o Samsunspor aposta em um jogo mais reativo para tentar surpreender fora de casa.


Panathinaikos x Samsunspor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1: Vitória do Panathinaikos – odd pagando 1.60 na bet365

  • Palpite 2: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85 na bet365

  • Palpite 3: Ambos marcam: Sim – odd pagando 1.95 na bet365


Vitória do Panathinaikos - odd pagando 1.60


Com maior qualidade técnica e apoio da torcida, os gregos devem dominar as ações.


Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.85


A expectativa é de um confronto aberto, com oportunidades para os dois lados.


Ambos marcam: Sim - odd pagando 1.95


Apesar do favoritismo grego, o Samsunspor pode aproveitar espaços para deixar o seu gol.


Panathinaikos x Samsunspor: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Panathinaikos x Samsunspor pela Liga Europa

  • 📅 Data: 21 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:00 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Olímpico Spyros Louis, Atenas, Grécia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Panathinaikos x Samsunspor: Escalações prováveis


Panathinaikos: Bartlomiej Dragowski; Giannis Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kyriakopoulos; Adam Cerin, Nemanja Maksimovic, Pedro Chirivella, Tetê; Karol Swiderski, Facundo Pellistri.


Samsunspor: Okan Kocuk; Logi Tómasson, Zeki Yavru, Lubomír Satka, Rick van Drongelen; Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yuksel, Emre Kilinc; Landry Dimata, Marius Mouandilmadji.

Panathinaikos x Samsunspor: Palpite do Dia

Panathinaikos Vence
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Panathinaikos x Samsunspor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Panathinaikos x Samsunspor: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Samsunspor
0 - 0
Panathinaikos

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Panathinaikos
Empate
Samsunspor

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

