Panathinaikos x Samsunspor: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 21/08

Panathinaikos x Samsunspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Panathinaikos e Samsunspor se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida será às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Spyros Louis, em Atenas, na Grécia.

O Panathinaikos é favorito, principalmente pelo mando de campo e pela maior tradição em competições europeias.

Já o Samsunspor aposta em um jogo mais reativo para tentar surpreender fora de casa.

Panathinaikos x Samsunspor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1: Vitória do Panathinaikos – odd pagando 1.60 na bet365

– odd pagando 1.60 na bet365

Palpite 2: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85 na bet365

– odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 3: Ambos marcam: Sim – odd pagando 1.95 na bet365



Vitória do Panathinaikos - odd pagando 1.60

Com maior qualidade técnica e apoio da torcida, os gregos devem dominar as ações.

Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.85

A expectativa é de um confronto aberto, com oportunidades para os dois lados.

Ambos marcam: Sim - odd pagando 1.95

Apesar do favoritismo grego, o Samsunspor pode aproveitar espaços para deixar o seu gol.

Panathinaikos x Samsunspor: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Panathinaikos x Samsunspor pela Liga Europa



📅 Data: 21 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:00 (horário Brasília)



🏟️ Local: Estádio Olímpico Spyros Louis, Atenas, Grécia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Panathinaikos x Samsunspor: Escalações prováveis

Panathinaikos: Bartlomiej Dragowski; Giannis Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kyriakopoulos; Adam Cerin, Nemanja Maksimovic, Pedro Chirivella, Tetê; Karol Swiderski, Facundo Pellistri.

Samsunspor: Okan Kocuk; Logi Tómasson, Zeki Yavru, Lubomír Satka, Rick van Drongelen; Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yuksel, Emre Kilinc; Landry Dimata, Marius Mouandilmadji.