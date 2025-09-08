- E
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- D
Panamá x Guatemala, Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa do Mundo (08/09)
Panamá x Guatemala: Confira Palpite para o jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Saiba onde assistir ao vivo e veja as melhores dicas.
O Panamá recebe a Guatemala no Estádio Rommel Fernández, em Cidade do Panamá, às 22h30 (horário de Brasília), em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
A partida promete ser intensa, com as duas seleções buscando a vitória para somar pontos importantes.
O Panamá, jogando em casa, tentará a primeira vitória, enquanto a Guatemala, último colocado do grupo, buscará somar os primeiros pontos.
Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Panamá x Guatemala, com odds atualizadas, estatísticas e histórico dos times.
Para este confronto, preparamos três palpites com base em análises e estatísticas. Confira.
Palpites de Panamá x Guatemala
- 🟢 Empate anula aposta – Panamá – Odd 1.75
- 🟡 Ambos marcam Não – Odd 1.60
- 🔴 Mais de 2.5 gols – Odd 2.80
Super Palpite Panamá x Guatemala
- 🚀 Placar exato: Panamá 2 x 1 Guatemala – Odd 9.00
Palpites Alternativos Panamá x Guatemala
- 🎯 Panamá vence o primeiro tempo – Odd 2.70
- 🎯 Guatemala marca o primeiro gol – Odd 3.10
Odds Baixas
Para apostas mais conservadoras, confira:
- 🟢 Panamá ou empate – Odd 1.35
Odds Médias
Opções com um pouco mais de risco e potencial de retorno:
- 🟡 Total de gols: Mais de 1.5 – Odd 1.70
Odds Altas
Para quem busca grandes emoções e maiores lucros:
- 🔴 Panamá vence e ambos marcam – Odd 4.50
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
Panamá x Guatemala Onde Assistir
O jogo Panamá x Guatemala vai ter transmissão ao vivo no canal GOAT. Você pode assistir ao vivo de graça. Confira também as plataformas de streaming das casas de apostas.
Ficha de jogo
- Data: 08 de setembro de 2025
- Horário: 22h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Rommel Fernández, Cidade do Panamá
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo
- Onde assistir: Canal GOAT
Como Panamá e Guatemala Chegam Para o Confronto
O Panamá, mandante da partida, é o segundo colocado do Grupo A, nas Eliminatórias. No primeiro jogo, o Panamá empatou com o Suriname.
A Guatemala, por outro lado, precisa somar pontos. Depois de perder com El Salvador, a seleção ocupa o último lugar do grupo, com zero pontos.
Último Jogo do Panamá
O Panamá tem apresentado resultados mistos em seus últimos jogos. A equipe tem se mostrado forte em casa, mas precisa melhorar seu desempenho fora para garantir a classificação.
- ✅ Suriname 0 x 0 Panamá - Eliminatórias da Copa do Mundo
Último Jogo da Guatemala
A Guatemala, assim como o Panamá, também busca uma regularidade em seus jogos. A equipe tem apresentado bons resultados, mas precisa manter o foco para garantir a classificação.
- ❌ Guatemala 0 x 1 El Salvador - Eliminatórias da Copa do Mundo
Panamá x Guatemala: Prognóstico Breve
Acreditamos em um jogo equilibrado, com o Panamá buscando o controle da partida desde o início. Nossa aposta é em um jogo com poucos gols, com o Panamá levando a melhor.
Panama x Guatemala: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Panama x Guatemala: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Panama x Guatemala: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas são atividades sérias e devem ser encaradas como uma forma de diversão e entretenimento.
É crucial apostar com responsabilidade, sem comprometer o dinheiro destinado às suas contas pessoais ou da sua casa. Ao apostar, priorize o lazer e o controle.
Jogos do Dia
- V
- E
- E
- V
- D
- E
- D
- D
- D
- D
United Arab Emirates Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- E
Ghana Vence
- D
- V
- V
- V
- D
- E
- E
- D
- D
- D
Empate