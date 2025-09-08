Assine UOL
Panama
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V
World Cup - Qualification CONCACAF - World Wide
Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Guatemala
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
Panamá x Guatemala, Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa do Mundo (08/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Panamá x Guatemala: Confira Palpite para o jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Saiba onde assistir ao vivo e veja as melhores dicas.


O Panamá recebe a Guatemala no Estádio Rommel Fernández, em Cidade do Panamá, às 22h30 (horário de Brasília), em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.


A partida promete ser intensa, com as duas seleções buscando a vitória para somar pontos importantes.


O Panamá, jogando em casa, tentará a primeira vitória, enquanto a Guatemala, último colocado do grupo, buscará somar os primeiros pontos.


Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Panamá x Guatemala, com odds atualizadas, estatísticas e histórico dos times.


Para este confronto, preparamos três palpites com base em análises e estatísticas. Confira.


Palpites de Panamá x Guatemala



  • 🟢 Empate anula aposta – Panamá – Odd 1.75

  • 🟡 Ambos marcam Não – Odd 1.60

  • 🔴 Mais de 2.5 gols – Odd 2.80


Super Palpite Panamá x Guatemala



  • 🚀 Placar exato: Panamá 2 x 1 Guatemala – Odd 9.00


Palpites Alternativos Panamá x Guatemala



  • 🎯 Panamá vence o primeiro tempo – Odd 2.70

  • 🎯 Guatemala marca o primeiro gol – Odd 3.10


Odds Baixas


Para apostas mais conservadoras, confira:



  • 🟢 Panamá ou empate – Odd 1.35


Odds Médias


Opções com um pouco mais de risco e potencial de retorno:



  • 🟡 Total de gols: Mais de 1.5 – Odd 1.70


Odds Altas


Para quem busca grandes emoções e maiores lucros:



  • 🔴 Panamá vence e ambos marcam – Odd 4.50


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


Panamá x Guatemala Onde Assistir


O jogo Panamá x Guatemala vai ter transmissão ao vivo no canal GOAT. Você pode assistir ao vivo de graça. Confira também as plataformas de streaming das casas de apostas. 


Ficha de jogo



  • Data: 08 de setembro de 2025

  • Horário: 22h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Rommel Fernández, Cidade do Panamá

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Onde assistir: Canal GOAT


Como Panamá e Guatemala Chegam Para o Confronto


O Panamá, mandante da partida, é o segundo colocado do Grupo A, nas Eliminatórias. No primeiro jogo, o Panamá empatou com o Suriname.


A Guatemala, por outro lado, precisa somar pontos. Depois de perder com El Salvador, a seleção ocupa o último lugar do grupo, com zero pontos. 


Último Jogo do Panamá


O Panamá tem apresentado resultados mistos em seus últimos jogos. A equipe tem se mostrado forte em casa, mas precisa melhorar seu desempenho fora para garantir a classificação.



  • ✅ Suriname 0 x 0 Panamá - Eliminatórias da Copa do Mundo


Último Jogo da Guatemala


A Guatemala, assim como o Panamá, também busca uma regularidade em seus jogos. A equipe tem apresentado bons resultados, mas precisa manter o foco para garantir a classificação.



  • ❌ Guatemala 0 x 1 El Salvador - Eliminatórias da Copa do Mundo


Panamá x Guatemala: Prognóstico Breve


Acreditamos em um jogo equilibrado, com o Panamá buscando o controle da partida desde o início. Nossa aposta é em um jogo com poucos gols, com o Panamá levando a melhor.

Ver mais Ver menos

Panama x Guatemala: Palpite do Dia

Panama Vence
Superbet logo
1.37
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
United Arab Emirates - Bahrain
1
1.69
Panama - Guatemala
1
1.37
Madagascar - Chad
1
1.23
Múltipla
2.85
x
Aposta
20
=
Ganhos
56.96
Apostar agora

Panama x Guatemala: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Panama x Guatemala: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Guatemala
0 - 0
Panama
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Guatemala
0 - 0
Panama
2025 CONCACAF Gold Cup
Guatemala
0 - 1
Panama
2023 CONCACAF Nations League
Panama
3 - 0
Guatemala
2023 CONCACAF Nations League
Guatemala
1 - 1
Panama

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Panama
Empate
Guatemala

Jogo Responsável


Apostas são atividades sérias e devem ser encaradas como uma forma de diversão e entretenimento.


É crucial apostar com responsabilidade, sem comprometer o dinheiro destinado às suas contas pessoais ou da sua casa. Ao apostar, priorize o lazer e o controle.

Ver mais Ver menos

