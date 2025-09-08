Panamá x Guatemala, Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa do Mundo (08/09)

Panamá x Guatemala: Confira Palpite para o jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Saiba onde assistir ao vivo e veja as melhores dicas.

O Panamá recebe a Guatemala no Estádio Rommel Fernández, em Cidade do Panamá, às 22h30 (horário de Brasília), em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A partida promete ser intensa, com as duas seleções buscando a vitória para somar pontos importantes.

O Panamá, jogando em casa, tentará a primeira vitória, enquanto a Guatemala, último colocado do grupo, buscará somar os primeiros pontos.

Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Panamá x Guatemala, com odds atualizadas, estatísticas e histórico dos times.

Para este confronto, preparamos três palpites com base em análises e estatísticas. Confira.

Palpites de Panamá x Guatemala



🟢 Empate anula aposta – Panamá – Odd 1.75

🟡 Ambos marcam Não – Odd 1.60

🔴 Mais de 2.5 gols – Odd 2.80



Super Palpite Panamá x Guatemala



🚀 Placar exato: Panamá 2 x 1 Guatemala – Odd 9.00



Palpites Alternativos Panamá x Guatemala



🎯 Panamá vence o primeiro tempo – Odd 2.70

🎯 Guatemala marca o primeiro gol – Odd 3.10



Odds Baixas

Para apostas mais conservadoras, confira:



🟢 Panamá ou empate – Odd 1.35



Odds Médias

Opções com um pouco mais de risco e potencial de retorno:



🟡 Total de gols: Mais de 1.5 – Odd 1.70



Odds Altas

Para quem busca grandes emoções e maiores lucros:



🔴 Panamá vence e ambos marcam – Odd 4.50



📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

Panamá x Guatemala Onde Assistir

O jogo Panamá x Guatemala vai ter transmissão ao vivo no canal GOAT. Você pode assistir ao vivo de graça. Confira também as plataformas de streaming das casas de apostas.

Ficha de jogo



Data: 08 de setembro de 2025

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rommel Fernández, Cidade do Panamá

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir: Canal GOAT



Como Panamá e Guatemala Chegam Para o Confronto

O Panamá, mandante da partida, é o segundo colocado do Grupo A, nas Eliminatórias. No primeiro jogo, o Panamá empatou com o Suriname.

A Guatemala, por outro lado, precisa somar pontos. Depois de perder com El Salvador, a seleção ocupa o último lugar do grupo, com zero pontos.

Último Jogo do Panamá

O Panamá tem apresentado resultados mistos em seus últimos jogos. A equipe tem se mostrado forte em casa, mas precisa melhorar seu desempenho fora para garantir a classificação.



✅ Suriname 0 x 0 Panamá - Eliminatórias da Copa do Mundo



Último Jogo da Guatemala

A Guatemala, assim como o Panamá, também busca uma regularidade em seus jogos. A equipe tem apresentado bons resultados, mas precisa manter o foco para garantir a classificação.



❌ Guatemala 0 x 1 El Salvador - Eliminatórias da Copa do Mundo



Panamá x Guatemala: Prognóstico Breve

Acreditamos em um jogo equilibrado, com o Panamá buscando o controle da partida desde o início. Nossa aposta é em um jogo com poucos gols, com o Panamá levando a melhor.