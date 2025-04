Os 20 clubes da elite do futebol nacional medem forças no Campeonato Brasileiro Série A 2025. A terceira rodada terá jogos disputados entre 12 e 13 de abril e você confere aqui os melhores palpites da rodada 3 do Brasileirão.

Domingo será o dia mais recheado de jogos, com seis no total. Já no sábado haverá quatro confrontos. Sabemos o quão importante é este campeonato para você e por isso, preparamos palpites para cada um dos 10 jogos.

Trazemos a seguir um resumo com o melhor palpite de cada partida para que você tenha um atalho para apostar no Brasileirão.