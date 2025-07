Apostas Fórmula 1: Palpites e onde assistir GP Inglaterra F1 2025

Nico Hulkenberg, apesar da experiência, tem apenas dois pontos a mais que Bortoleto no campeonato. Com odds de 2.05, apostar no brasileiro terminando à frente do alemão oferece valor interessante nos palpites GP da Inglaterra.

Classificação da Fórmula 1 2025

Após 11 etapas disputadas na temporada 2025, a disputa pelo título está mais acirrada que nunca, com destaque para o domínio da McLaren.

Oscar Piastri (McLaren) - 216 pontos - 5 vitórias, 9 pódios Lando Norris (McLaren) - 201 pontos - 3 vitórias, 9 pódios Max Verstappen (Red Bull) - 155 pontos - 2 vitórias, 5 pódios George Russell (Mercedes) - 146 pontos - 1 vitória, 5 pódios Charles Leclerc (Ferrari) - 119 pontos - 0 vitórias, 4 pódios

Gabriel Bortoleto, único brasileiro na Fórmula 1, conquistou seus primeiros quatro pontos no campeonato durante o GP da Áustria. O piloto da Sauber ocupa a 19ª posição na classificação, 18 pontos atrás de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe.

Palpites Fórmula 1 - Dicas de aposta

Antes de fazer seus palpites GP da Inglaterra, considere fatores cruciais que podem alterar completamente o resultado da corrida. A previsão meteorológica indica possibilidade de chuva para o domingo, com 24% de chance de precipitação e temperaturas entre 12º e 20º.