Palpite Placar Exato dos Jogos de Hoje 30/07 e Jogos de Amanhã 31/07

Descubra agora por que cada palpite de placar exato foi escolhido para os jogos de amanhã.

Flamengo x Atlético-MG: Palpite Placar Exato - 1 a 0

Para esse Flamengo x Atlético-MG pela Copa do Brasil, a aposta de 1 a 0 se justifica pelo momento de ambas as equipes. O Flamengo, líder do campeonato e com uma defesa sólida, joga em casa e deve buscar uma vitória estratégica sem se expor. O Atlético-MG, com a moral baixa após resultados ruins, provavelmente adotará uma postura mais cautelosa para não ser goleado, esperando decidir a vaga em casa.

São Paulo x Athletico-PR: Palpite Placar Exato - 1 a 1

Para o São Paulo x Athletico-PR pela Copa do Brasil, o placar de 1 a 0 reflete a necessidade do São Paulo de fazer o resultado no Morumbi. O time vive uma boa fase, é mais forte em casa e deve pressionar um Athletico-PR instável. A vitória por placar mínimo seria um resultado importante para o São Paulo, que evitaria decidir a classificação na temida Arena da Baixada.