Palpite Placar Exato dos Jogos de Hoje 27/07 e Jogos de Amanhã 28/07

Descubra agora por que cada palpite de placar exato foi escolhido para os jogos de amanhã.

Avaí x Botafogo-SP: Palpite Placar Exato -1 a 0

O Avaí, na 9ª posição, tem uma defesa razoável e um ataque que cumpre. Já o Botafogo-SP está na lanterna (20º), com o pior ataque da liga e uma defesa que sofre. Um 1 a 0 para o Avaí reflete a dificuldade ofensiva do Botafogo-SP e a capacidade do Avaí de se impor em casa com uma vitória magra.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Paysandu x Athletic Club: Palpite Placar Exato -1 a 0

O Paysandu (16º) está na beira da zona de rebaixamento, com uma defesa que sofre, mas não tanto, e um ataque modesto. O Athletic Club (11º) também não é um time que marca muitos gols, e sua defesa sofre um pouco mais. Um placar de 1 a 0 para o Paysandu indica um jogo bem fechado, com poucas chances, onde o time da casa, precisando do resultado, consegue uma vitória suada.