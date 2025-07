Palpite Placar Exato dos Jogos de Hoje 25/07 e Jogos de Amanhã 26/07

Descubra agora por que cada palpite de placar exato foi escolhido para os jogos de amanhã.

Botafogo x Corinthians: Palpite Placar Exato - 1 a 0

O Botafogo está em boa fase, com a 5ª melhor defesa da liga e uma posição consolidada no G-6. Já o Corinthians, na 11ª posição, tem um ataque que marca pouco e também não sofre tantos. Um placar apertado de 1 a 0 a favor do Botafogo reflete a solidez defensiva de ambos e a leve vantagem do time carioca em casa.

Palmeiras x Grêmio: Palpite Placar Exato - 2 a 0

O Palmeiras está forte na 3ª posição, com a 4ª melhor defesa e um ataque consistente. O Grêmio, por sua vez, está na parte de baixo da tabela (14º), sofrendo muitos gols e com um ataque modesto. A superioridade do Palmeiras, especialmente jogando em casa, justifica um 2 a 0, mostrando sua força ofensiva sem sofrer gols.