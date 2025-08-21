Assine UOL
Palpites do Brasileirão, outros campeonatos e esportes

Palpite Placar Exato dos Jogos de Hoje 21/08 e Jogos de Amanhã 22/08

Leandro Barros
Atualizada em
Imagem

Palpite Placar Exato: confira os palpites para o placar exato dos jogos de hoje, 21/08. As partidas de maior impacto de hoje estão na Libertadores e na Sul-Americana.

Este é um dos tipos de apostas com maior risco, junto com o de Resultado Final, pois é muito difícil de acertar a quantidade exata de gols de ambos os times.

Aqui estão os palpites de placar exato para os jogos de hoje e as sugestões de apostas para os jogos de amanhã.

Alfa.bet
Odds elevados e muitos mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Placar Exato dos Jogos de Hoje: Palpite de 21/08

  • LDU x Botafogo: 1 x 1 - Odd: 5.43
  • Godoy Cruz x Atlético-MG: 0 x 1 - Odd: 6.45
  • Palmeiras x Universitario: 2 x 0 - Odd: 5.63

Descubra agora por que cada palpite de placar exato foi escolhido para os jogos de amanhã.

LDU x Botafogo: Palpite Placar Exato - 1 a 1

Este confronto tem tudo para ser equilibrado, com o Botafogo enfrentando o desafio de jogar na altitude de Quito. A LDU é forte em casa, mas o Botafogo tem um elenco com qualidade para buscar um bom resultado fora. O empate com gols é um resultado plausível, que manteria o confronto aberto para a volta.

Godoy Cruz x Atlético-MG: Palpite Placar Exato - 0 a 1

O Atlético-MG tem um elenco superior e é favorito neste duelo, mesmo jogando fora de casa. O time mineiro deve adotar uma postura cautelosa, focando em neutralizar os ataques adversários e explorar os contra-ataques. Uma vitória por placar magro, como 1 a 0, é um resultado bastante comum para equipes que buscam uma vantagem estratégica fora de seus domínios.

Palmeiras x Universitario: Palpite Placar Exato - 2 a 0

O Palmeiras, atuando em casa, é o grande favorito. A equipe brasileira tem um ataque potente e uma defesa sólida, o que aumenta as chances de uma vitória por uma boa margem de gols. O Universitario deve se fechar, mas a pressão do Palmeiras no seu estádio deve resultar em uma vitória consistente e sem sofrer gols.

Palpite Placar Exato dos Jogos de Amanhã (22/08)

  • PSG x Angers: 4 x 0 - Odd: 6.63
  • Bayern Munique x RB Leipzig: 2 x 1 - Odd: 8.33
  • Palmeiras x Universitario: 2 x 0 - Odd: 5.54

Descubra agora por que cada palpite de placar exato foi escolhido para os jogos de amanhã.

PSG x Angers: Palpite Placar Exato - 4 a 0

O PSG, jogando em casa e com um elenco recheado de estrelas, é o grande favorito. O time da casa tem um ataque poderoso e deve dominar a partida do início ao fim. O Angers, por sua vez, deve ter dificuldades para conter o ímpeto ofensivo do Paris Saint-Germain, resultando em uma vitória por goleada.

Bayern Munique x RB Leipzig: Palpite Placar Exato - 2 a 1

Este será um confronto de gigantes do futebol alemão. O Bayern, com seu histórico de domínio e sua força em casa, tem uma ligeira vantagem. No entanto, o RB Leipzig é um adversário duro e taticamente muito bem organizado. Espera-se um jogo disputado, mas com a vitória do Bayern por um placar apertado, refletindo a superioridade técnica e o fator casa.

Palmeiras x Universitario: Palpite Placar Exato - 2 a 0

Em casa, o Palmeiras é o claro favorito contra o Universitario. A equipe de Abel Ferreira tem uma defesa muito sólida e um ataque eficiente. O Universitario deve adotar uma postura defensiva, mas a pressão do Palmeiras deve ser constante e resultar em uma vitória com certa tranquilidade e sem sofrer gols, como um 2 a 0.

Placar Exato dos Jogos: O Que É e Como Funciona?

O Placar Exato é um mercado onde o apostador precisa acertar o resultado final da partida com precisão, ou seja, o número exato de gols de cada equipe. Por exemplo, se você aposta em 2x1 para um time, só ganha se o jogo terminar exatamente com esse placar. Qualquer outro resultado (como 1x0 ou 2x2) será considerado perda.

Riscos do Mercado Placar Exato

Esse é um dos mercados mais difíceis de acertar, mesmo para apostadores experientes. A imprevisibilidade do futebol, como cartões, lesões ou falhas defensivas, pode bagunçar qualquer prognóstico.

  • Exige análise estatística e contexto de cada jogo.
  • Odds geralmente altas, mas com baixa taxa de acerto.
  • Ideal para apostas pequenas e combinadas com estratégias de gestão de banca.

Com paciência, estudo e disciplina, é possível transformar palpites ousados em grandes acertos. Boa sorte!