Palpite Placar Exato dos Jogos de Hoje 20/08 e Jogos de Amanhã 21/08

Descubra agora por que cada palpite de placar exato foi escolhido para os jogos de amanhã.

LDU x Botafogo: Palpite Placar Exato - 1 a 1

Este confronto tem tudo para ser equilibrado, com o Botafogo enfrentando o desafio de jogar na altitude de Quito. A LDU é forte em casa, mas o Botafogo tem um elenco com qualidade para buscar um bom resultado fora. O empate com gols é um resultado plausível, que manteria o confronto aberto para a volta.

Godoy Cruz x Atlético-MG: Palpite Placar Exato - 0 a 1

O Atlético-MG tem um elenco superior e é favorito neste duelo, mesmo jogando fora de casa. O time mineiro deve adotar uma postura cautelosa, focando em neutralizar os ataques adversários e explorar os contra-ataques. Uma vitória por placar magro, como 1 a 0, é um resultado bastante comum para equipes que buscam uma vantagem estratégica fora de seus domínios.

Palmeiras x Universitario: Palpite Placar Exato - 2 a 0

O Palmeiras, atuando em casa, é o grande favorito. A equipe brasileira tem um ataque potente e uma defesa sólida, o que aumenta as chances de uma vitória por uma boa margem de gols. O Universitario deve se fechar, mas a pressão do Palmeiras no seu estádio deve resultar em uma vitória consistente e sem sofrer gols.