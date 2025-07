Palpite Placar Exato dos Jogos de Hoje 16/07 e Jogos de Amanhã 17/07

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palmeiras x Mirassol: Palpite Placar Exato - 1 a 0

O Palmeiras é forte mandante e vem de três vitórias seguidas, enquanto o Mirassol, apesar de competitivo, ainda mostra certa instabilidade e marca poucos gols. A expectativa é de um jogo equilibrado com leve domínio do Palmeiras, que deve vencer com placar apertado.

Ceará x Corinthians: Palpite Placar Exato - 1 a 1

Ambos os times têm campanhas medianas e alternam bons e maus momentos, com destaque para o alto número de empates (Ceará tem 3, Corinthians tem 4). O equilíbrio entre ataque e defesa sugere uma partida truncada, com empate provável no placar final.