Palpites do Brasileirão, outros campeonatos e esportes

Palpite Placar Exato dos Jogos de Hoje 13/08 e Jogos de Amanhã 14/08

Leandro Barros
Atualizada em
Imagem

Placar Exato dos Jogos de Hoje: confira o palpite de placar exato nos jogos de hoje e também nossas sugestões de apostas em placar exato para os jogos de amanhã. Entenda também como funciona o mercado de Resultado Final, quais são os riscos e o que considerar antes de apostar.

O mercado de placar exato é um dos mais desafiadores nas apostas esportivas, atraindo apostadores que buscam retornos altos por conta da adrenalina de prever o resultado final com precisão. No entanto, é importante destacar que esse tipo de aposta tem um risco elevado, pois exige maior precisão do que outros mercados, o que explica as odds elevadas.

Você pode conferir os palpites de placar exato para hoje e as sugestões de amanhã.

Palpites de Placar Exato para os Jogos de Hoje (13/08)

  • PSG x Tottenham: 2 x 1 - Odd: 7.73
  • Flamengo x Internacional: 1 x 0 - Odd: 4.88
  • Cerro Porteño x Estudiantes: 1 x 1 - Odd: 5.40
Abaixo, veja a justificativa para cada um dos palpites.

PSG x Tottenham: Palpite de Placar Exato - 2 a 1

O PSG, jogando em casa, é o favorito para o jogo, mas o Tottenham pode dar trabalho. O palpite de 2 a 1 reflete a superioridade do PSG, ao mesmo tempo que considera a possibilidade do time visitante marcar um gol.

Flamengo x Internacional: Palpite de Placar Exato - 1 a 0

O Flamengo é forte em casa e enfrenta um Internacional que tem dificuldades longe de seus domínios. A aposta de 1 a 0 para o Flamengo é um palpite comum, considerando a força defensiva e a capacidade de marcar o gol da vitória.

Cerro Porteño x Estudiantes: Palpite de Placar Exato - 1 a 1

O Cerro Porteño e o Estudiantes são times de força semelhante, o que faz com que o palpite de 1 a 1 seja uma aposta sólida. O Estudiantes tem se defendido bem, e o Cerro Porteño está em busca da vitória, mas um empate com gols é uma possibilidade forte.

Palpites de Placar Exato para os Jogos de Amanhã (14/08)

  • Botafogo x LDU: 2 x 0 - Odd: 5.41
  • Universitario x Palmeiras: 0 x 1 - Odd: 4.62
  • Atlético-MG x Godoy Cruz: 2 x 1 - Odd: 8.41
Veja a seguir a análise de cada um dos palpites.

Botafogo x LDU: Palpite de Placar Exato - 2 a 0

O Botafogo é favorito jogando em casa e vem de uma série de vitórias. A LDU não tem um bom desempenho fora de casa. Por isso, a aposta de 2 a 0 é a mais provável.

Universitario x Palmeiras: Palpite de Placar Exato - 0 a 1

O Palmeiras é um time muito forte, enquanto o Universitario tem pouca força ofensiva. O palpite de 0 a 1 para o Palmeiras reflete o jogo tático e a capacidade do time de marcar um gol e segurar o resultado.

Atlético-MG x Godoy Cruz: Palpite de Placar Exato - 2 a 1

O Atlético-MG jogando em casa tem a preferência para o jogo, com o Godoy Cruz precisando de pontuar. Por isso, o palpite de 2 a 1, mesmo com risco, é uma aposta interessante.

O Que É e Como Funciona o Palpite de Placar Exato?

O mercado de Placar Exato é onde o apostador tenta prever o resultado final de uma partida de futebol, incluindo o número de gols exato de cada time. Por exemplo, se você apostar em um placar de 2 a 1, só será vitorioso se o jogo terminar com esse placar. Se o resultado for 1 a 0 ou 2 a 2, a aposta será perdida.

Os Riscos do Mercado de Placar Exato

Esse é um dos mercados mais difíceis de acertar, mesmo para apostadores experientes. A imprevisibilidade do futebol, como falhas defensivas, cartões ou lesões, pode estragar qualquer prognóstico.

  • É preciso ter uma análise estatística e conhecer o contexto de cada jogo.
  • As odds são altas, mas a taxa de acerto é baixa.
  • É ideal para apostas de valores menores, combinadas com uma boa gestão de banca.

Com disciplina, estudo e paciência, é possível transformar palpites audaciosos em grandes acertos. Boa sorte!