Palpite Placar Exato dos Jogos de Hoje 11/08 e Jogos de Amanhã 12/08

Descubra agora por que cada palpite de placar exato foi escolhido para os jogos de amanhã em destaque.

Juventude x Corinthians: Palpite Placar Exato - 0 a 1

As chances estão muito divididas nesse duelo, com as odds médias a darem uma ligeira vantagem ao Corinthians. O resultado considerado mais provável é a vitória por um placar magro, como 0x1.

Criciúma x Athletico: Palpite Placar Exato - 1 a 1

Apenas 3 pontos separam os dois times, com vantagem para o Criciúma. Esse palpite aponta para um duelo muito equilibrado, com o Athletico a conseguir sair com um empate 1x1.