Assine UOL
Palpites de Futebol de Hoje do UOL Apostas

Palpite Placar Exato dos Jogos de Hoje 10/09 e Jogos de Amanhã 11/09

Leandro Barros
Atualizada em
Imagem

Placar Exato dos Jogos de Hoje: confira as sugestões de placar exato para as partidas de hoje (10/09) e também nossas dicas de apostas para os jogos de amanhã (11/09).

Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

O mercado de placar exato é um dos mais emocionantes e desafiadores nas apostas esportivas. A emoção de prever com precisão o resultado final de um jogo atrai muitos apostadores em busca de grandes retornos.

No entanto, é fundamental destacar que o placar exato envolve um risco elevado, pois exige um nível de precisão muito maior do que outros mercados. Justamente por isso, as odds oferecidas costumam ser bastante generosas.

Entenda também o funcionamento do mercado de Resultado Final, quais os seus riscos e o que considerar antes de apostar.

Placar Exato dos Jogos de Hoje: Palpite de 10/09

  • Fluminense x Bahia: 1 x 0 - Odd: 5.13
  • Corinthians x Athletico: 1 x 0 - Odd: 4.83

Veja agora os motivos por trás de cada palpite em placar exato nos jogos de hoje.

Alfa.bet
Odds elevados e muitos mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Fluminense x Bahia: Palpite Placar Exato - 1 a 0

O Fluminense, jogando em casa, tende a ter um ligeiro favoritismo, especialmente em mata-matas. Embora o Bahia tenha mostrado resiliência, a capacidade do Fluminense de controlar o jogo e a importância de não sofrer gols em casa podem levar a um placar mais apertado, como o 1 a 0.

Superbet
Transmissão de Jogos
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Corinthians x Athletico: Palpite Placar Exato - 1 a 0

O Corinthians, ao jogar em casa e precisando de um resultado positivo na Copa do Brasil, geralmente adota uma postura mais cautelosa. O Athletico, por sua vez, é conhecido por sua organização defensiva. Um placar de 1 a 0 para o Corinthians pode ser visto como um resultado provável, onde a equipe busca a vantagem mínima e a solidez defensiva para segurar o resultado.

B2Xbet
Autenticação em duas etapas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 324, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite Placar Exato dos Jogos de Amanhã (11/09)

  • Cruzeiro x Atlético-MG: 1 x 0 - Odd: 5.51
  • Botafogo x Vasco: 2 x 0 - Odd: 634

Descubra agora por que cada palpite de placar exato foi escolhido para os jogos de amanhã em destaque.

Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Cruzeiro x Atlético-MG: Palpite Placar Exato - 1 a 0

Apesar de ser um clássico com alta rivalidade e o Atlético-MG ter força ofensiva, a capacidade defensiva do Cruzeiro e a busca por uma vantagem mínima em casa na Copa do Brasil tornam esse placar mais plausível do que resultados com muitos gols. 

F12
Odds altas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Botafogo x Vasco: Palpite Placar Exato - 2 a 0

Considerando que o primeiro jogo terminou empatado em 1x1, o Botafogo, jogando em casa, tem uma boa chance de impor seu ritmo e construir uma vantagem mais consistente.

BetNacional
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.092, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Placar Exato dos Jogos: O Que É e Como Funciona?

O Placar Exato é um mercado em que o apostador precisa acertar o resultado final da partida com precisão. Ou seja, o número exato de gols de cada equipe.

Exemplo: se você aposta em 2x1 para um time, só ganha se o jogo terminar exatamente com esse placar. Qualquer outro resultado (como 1x0 ou 2x2) será considerado perda.

Riscos do Mercado Placar Exato

Esse é um dos mercados mais difíceis de acertar, mesmo para apostadores experientes. A imprevisibilidade do futebol, como cartões, lesões ou falhas defensivas, pode bagunçar qualquer prognóstico.

  • Exige análise estatística e contexto de cada jogo.
  • Odds geralmente altas, mas com baixa taxa de acerto.
  • Ideal para apostas pequenas e combinadas com estratégias de gestão de banca.

Com paciência, estudo e disciplina, é possível transformar palpites ousados em grandes acertos. Boa sorte!